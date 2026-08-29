RIFT sluit aan bij NVDE en versnelt uitrol ijzerbrandstof

RIFT is lid geworden van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). Het Eindhovense cleantechbedrijf ontwikkelt Iron Fuel Technology, een circulaire methode om hernieuwbare energie op te slaan en als hogetemperatuurwarmte beschikbaar te stellen voor de industrie. Met een eerste commerciële fabriek in aantocht en een contract met Kingspan Unidek markeert deze stap een mijlpaal in de verduurzaming van moeilijk te elektrificeren sectoren.

Wat is Iron Fuel Technology?

Iron Fuel Technology werkt als een gesloten, oplaadbaar systeem waarbij ijzerpoeder wordt verbrand om warmte tot 2.000 °C te produceren. De verbranding levert geen directe CO₂-uitstoot en ultra-lage NOx-emissies op. Het bijproduct, ijzeroxide (roest), wordt met waterstof terug omgezet in ijzerbrandstof, waardoor de cyclus herhaald kan worden. De technologie is gepatenteerd en maakt gebruik van bestaande ijzerpoedermarkten als initiële bron. In een pilotproject in Helmond demonstreerde RIFT de werking door 500 huizen 40 uur lang te verwarmen zonder CO₂-uitstoot. Hierbij werd 5 ton CO₂ en 66% stikstof bespaard ten opzichte van traditionele methoden.

Waarom is deze technologie cruciaal?

Energie-intensieve industrieën zoals staal, chemicaliën en voedingsmiddelen zijn voor meer dan 95% afhankelijk van fossiele brandstoffen. Deze sectoren zijn verantwoordelijk voor 52% van de CO₂-uitstoot in Nederland. Elektrificatie of waterstof zijn vaak geen haalbare oplossingen door de hoge temperatuurbehoefte, energieverbruik of netwerkbeperkingen. Iron Fuel Technology biedt een schaalbaar alternatief dat deze sectoren kan helpen verduurzamen zonder afhankelijk te zijn van nieuwe infrastructuur. Het project streeft naar een installatie van 750 MW binnen 10 jaar, wat zou leiden tot een jaarlijkse CO₂-reductie van 2,6 miljoen ton en een NOx-reductie van 1.460 ton.

Financiering en commerciële doorbraak

RIFT heeft € 113,8 miljoen aan financiering opgehaald voor de opschaling van Iron Fuel Technology. Hiervan komt €83,1 miljoen uit een Series B-investering geleid door PGGM, met deelname van Invest-NL, Oost NL, Rubio Impact Ventures, BOM en het Energietransitiefonds Rotterdam. Daarnaast ontving RIFT € 30,7 miljoen uit het EU Innovation Fund, geselecteerd uit 359 aanvragers. Deze fondsen worden gebruikt voor de bouw van de eerste commerciële productiefaciliteit, die in 2029 operationeel moet zijn. Het eerste commerciële contract is al getekend met Kingspan Unidek, met een verwachte jaarlijkse levering van 340 GWh industriële warmte. Over 15 jaar zou dit leiden tot een totale warmtelevering van 5 TWh en een CO₂-besparing van meer dan 1 miljoen ton.

Samenwerking met NVDE en de industrie

De toetreding van RIFT tot de NVDE versterkt de samenwerking tussen technologieontwikkelaars en de duurzame energiesector. NVDE-voorzitter Olof van der Gaag benadrukt dat niet alle bedrijven eenvoudig kunnen overschakelen op elektriciteit of waterstof, waardoor innovatieve oplossingen zoals die van RIFT essentieel zijn voor de vergroening van de industrie. Mark Verhagen, CEO van RIFT, ziet het lidmaatschap als een strategische stap om de samenwerking binnen de sector te versterken en de commerciële uitrol te versnellen.