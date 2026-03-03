RIFT haalt €114 miljoen op voor energie uit ijzer

RIFT, een spin-off van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), heeft €113,8 miljoen opgehaald om hun ijzerbrandstof-technologie zonder CO₂-uitstoot op te schalen. Met deze financiering zet het bedrijf de stap van pilot naar marktintroductie en wordt ijzerbrandstof een serieuze strategische troef voor de Europese industrie.

Dit is een van de grootste investeringen in een Nederlands duurzaam energiebedrijf in de afgelopen jaren. Met een deel van het geld wil RIFT een fabriek bouwen. Antwerpen is de meest waarschijnlijke locatie hiervoor. Rotterdam is ook een optie, maar netcongestie wordt al gauw een probleem bij andere locaties.

Een grote kapitaalinjectie

Het pakket van €113,8 miljoen omvat een serie B van €83,1 miljoen onder leiding van pensioenfonds PGGM, met steun van Invest-NL, Oost NL en Rubio Impact Ventures. Een subsidie van €30,7 miljoen ontving RIFT vanuit het EU-innovatiefonds.

Naast het bouwen van de fabriek zal de financiering gebruikt worden om duurzaamheidstests af te ronden die nodig zijn voor grootschalige implementatie.

Energie uit ijzer

De technologie van RIFT is gebaseerd op elementaire scheikunde. IJzerpoeder verbrandt in een ketel en produceert een vlam met een temperatuur tot 2.000 °C. Deze hoge temperatuur is ideaal voor industriële processen zoals het bakken van bakstenen of chemische synthese. Elektrische warmtepompen kunnen dit niet efficiënt leveren. Het verbrandingsproces stoot geen directe CO₂ uit.

Het enige bijproduct is roest. Dit wordt met waterstof geregenereerd tot ijzerpoeder, waarbij alleen water wordt geproduceerd. Deze gesloten kringloop verandert ijzer in een oplaadbare batterij voor hoge temperaturen.

Van pilot naar productie

Afgelopen jaar heeft Rift zijn eerste commerciële overeenkomst gesloten met Kingspan Unidek, een Nederlandse leverancier van isolatiemateriaal. Het betreft de installatie van een ijzerbrandstofketel in hun fabriek in Gemert. De installatie zal in 2029 van start gaan.

Het systeem zal jaarlijks ongeveer 340 gigawattuur (GWh) aan warmte leveren en kan in 15 jaar tijd meer dan een miljoen ton CO₂ besparen. Dit bewijst dat ijzerbrandstof gasketels kan vervangen met minimale aanpassingen aan de bestaande infrastructuur.

Efficiëntie en economie

Groene technologie stokt vaak door hoge kosten. Het systeem van RIFT kost ongeveer €0,5 miljoen per megawatt thermisch vermogen (MWth). De brandstof zelf wordt geleverd tegen een prijs van ongeveer €140 per ton. De operationele en onderhoudskosten zijn laag, geschat op 2,5% tot 3% van de initiële investering.

Efficiëntie is ook een belangrijk onderscheidend kenmerk. Het ketelsysteem van RIFT bereikt een energie-efficiëntie van maximaal 95% en presteert daarmee beter dan veel traditionele fossiele brandstofsystemen. Roestregeneratie heeft een efficiëntie van 86%.

Strategische autonomie voor Europa

Energie is een geopolitiek wapen. Europa's afhankelijkheid van geïmporteerd gas maakt de industrie kwetsbaar. In tegenstelling tot waterstof is ijzerbrandstof overvloedig aanwezig, goedkoop en veilig te vervoeren in standaardcontainers. Het is stabiel, niet explosief en kan langdurig worden opgeslagen. Hierdoor worden schommelingen in wind-, zon- en gasprijzen geen probleem voor de industrie.

De weg naar 2050

RIFT streeft naar een jaarlijkse CO₂-reductie van 1 gigaton tegen 2050, met de nadruk op sectoren waar emissiereductie moeilijk te realiseren is. Denk aan voedselverwerking, pulp en papier, en speciale chemicaliën.