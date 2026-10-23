Primeur FC Eindhoven: mobiel centrum met dynamische echografie

Wat als specialistische diagnostiek niet langer plaatsvindt in een ziekenhuis of kliniek, maar rechtstreeks bij patiënt komt, en tijdens beweging beelden gemaakt worden? Met die gedachte komt het mobiele diagnostische centrum Ultrasound on the Move en de ProbeFix Dynamic op locatie. Tijdens een gezamenlijke innovatiedag bij FC Eindhoven laten Artrofy, Usono en Fysiotherapie Hagenaars zien hoe dynamische echografie klachten van het bewegingsapparaat inzichtelijk kan maken tijdens beweging.

De speciaal ingerichte mobiele unit maakt het mogelijk om hoogwaardige (dynamische) echografische diagnostiek rechtstreeks aan te bieden bij sportclubs, fysiotherapiepraktijken, bedrijven en evenementen. Daarmee wordt specialistische diagnostiek en behandeling toegankelijker en kunnen patiënten sneller duidelijkheid krijgen over hun klachten, tijdens relevante bewegingen en op de locatie zelf.

Klachten zichtbaar maken tijdens beweging

Er worden onder andere dynamische en functionele hamstringmetingen uitgevoerd, maar de initiatiefnemers benadrukken dat de technologie veel breder inzetbaar is. Van sportblessures tot peesproblemen, gewrichtsklachten en werkgerelateerde fysieke belasting: het uitgangspunt is dat veel klachten juist zichtbaar worden tijdens beweging.

"Bij veel onderzoeken wordt gekeken naar een lichaam in rust, terwijl klachten zich vaak juist tijdens bewegen manifesteren," zegt Victor Donker, CEO van Usono. "Met functionele echografie kunnen onze internationale klanten beoordelen terwijl iemand daadwerkelijk beweegt. Dat geeft een completer beeld van wat er functioneel gebeurt."

Volgens Erik Eurelings, initiatiefnemer van Ultrasound on the Move, is dat precies het doel. "Waarom zouden patiënten voor specialistische diagnostiek moeten reizen als wij de diagnostiek ook naar hen toe kunnen brengen? We maken hoogwaardige en dynamiche echografie toegankelijk op iedere locatie waar mensen bewegen, werken of sporten."

Samenwerking

De dag bij FC Eindhoven vormt daarnaast de start van een langdurige samenwerking waarin dynamische echografie wordt gecombineerd met gegevens over belasting, krachtontwikkeling, blessures en herstel. De eerste focus ligt op hamstringblessures. Deze blessure kan hardnekkig zijn. Meerdere grote onderzoeken tonen aan dat blessure in 1 op de 4 gevallen binnen een paar maanden na de ‘return-to-play’ weer (erger) terugkomt.

Voor Fysiotherapie Hagenaars sluit de ontwikkeling aan bij de dagelijkse praktijk van patiëntenzorg. "Voor mensen met klachten telt vooral dat ze snel weten wat er aan de hand is en welke behandeling nodig is," zegt Frank Hagenaars. "Als we diagnostiek bij de patiënt tijdens beweging kunnen doen en daardoor beter begrijpen hoe iemand daadwerkelijk beweegt, dan creëren we meerwaarde voor zowel patiënten als onze collega-specialisten."

Brainport als proeftuin

De initiatiefnemers zien Eindhoven als een logische plek voor deze ontwikkeling. De combinatie van sport, technologie, onderzoek en ondernemerschap sluit nauw aan bij het innovatieve karakter van de Brainport-regio. De partners verwachten dynamische echografie de komende jaren breder beschikbaar te maken voor zorgprofessionals, sportorganisaties en bedrijven in heel Nederland.