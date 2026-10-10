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Podcast: de Beethoven Chip talent Summit

Luister naar de highlights van de Beethoven Chip Talent Summit 2026

Published on October 10, 2026

Beethoven Chip Talent Summit

© Robèrt Kroonen

Team IO+

Door: Team IO+

Team IO+ selecteert en brengt de belangrijkste nieuwsverhalen over innovatie en technologie, zorgvuldig samengesteld door onze redactie.

Vandaag is onze wekelijkse podcast volledig gewijd aan de Beethoven Chip Talent Summit, gehouden op 6 oktober aan de TU Delft.

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