Podcast: de Beethoven Chip talent Summit
Luister naar de highlights van de Beethoven Chip Talent Summit 2026
Published on October 10, 2026
© Robèrt Kroonen
Team IO+ selecteert en brengt de belangrijkste nieuwsverhalen over innovatie en technologie, zorgvuldig samengesteld door onze redactie.
Vandaag is onze wekelijkse podcast volledig gewijd aan de Beethoven Chip Talent Summit, gehouden op 6 oktober aan de TU Delft.
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