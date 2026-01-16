Philips AI helpt met voorspellen van gezondheid van PSV-spelers

PSV gaat gebruik maken van geavanceerde AI-technologie van Philips om aankomende overbelasting of infecties te voorspellen. De innovatie die bij PSV wordt getest is gebaseerd op een door Philips ontwikkeld en gepatenteerd algoritme ('RATE') dat via gegevens uit wearables vroege signalen van luchtweginfecties kan herkennen.

Traditionele sportdata gaan over wat er gebeurd is. Deze technologie richt zich op wat er gaat gebeuren.

Besmetting vinden vaak plaats voordat klachten zich aandienen

Philips en PSV passen deze technologie nu voor het eerst toe in een topsportomgeving om te onderzoeken hoe AI kan helpen om prestaties te verbeteren, blessures en infecties te voorkomen en herstel te optimaliseren. Virussen verspreiden zich in een topsportomgeving bijvoorbeeld sneller dan veel mensen denken. Besmettingen vinden bovendien vaak plaats voordat iemand klachten heeft: naar schatting gebeurt 40 tot 45 procent van de COVID-overdrachten in deze vroege, symptoomloze fase, en ook bij griep begint de besmettelijkheid meestal één tot twee dagen vóór de eerste symptomen. In sportteams kan de infectie zich daarom ongemerkt snel verspreiden.

“In topsport draait het om details”, zegt Wart van Zoest, clubarts van PSV. “We hopen te zien dat de technologie van Philips kleine veranderingen in het lichaam signaleert die vaak voorafgaan aan overbelasting of een beginnende infectie. Daardoor kunnen we straks sneller ingrijpen bijvoorbeeld door de trainingsbelasting aan te passen of eerder een medische check te doen. AI helpt ons om deze signalen eerder te herkennen in de data die uit de wearables van de spelers komt. Deze ontwikkelingen zie ik niet alleen in topsport maar ook steeds vaker in ziekenhuizen.”

“Wat we bij PSV doen, is een concreet voorbeeld van hoe AI de stap maakt van reactief naar voorspellend,” zegt Roy Jakobs, CEO van Koninklijke Philips. “Door subtiele veranderingen in het lichaam vroegtijdig te signaleren, kunnen we overbelasting en ziekte mogelijk vóór zijn. Dat is relevant voor topsport, maar ook voor de zorg. Vergelijkbare algoritmes passen we nu al toe in onze monitoringsoplossingen in ziekenhuizen, waar ze helpen om verslechtering van patiënten eerder te herkennen en IC-opnames mogelijk kunnen voorkomen. Deze samenwerking met PSV stelt ons in staat de technologie verder te ontwikkelen en uiteindelijk op grotere schaal betere zorg voor meer mensen mogelijk te maken.”

Onzichtbare tegenstander

De samenwerking tussen Philips en PSV heeft als doel om PSV’s topsportklimaat te versterken met innovaties uit de gezondheidstechnologie. Zo gebruikte PSV als eerste voetbalclub in Nederland het mobiele echoapparaat van Philips, de Lumify, om triages te kunnen uitvoeren bij spelers.

Samen met PSV is ook een campagne ontwikkeld, waarin te zien is hoe PSV niet alleen strijd voert tegen de tegenstander op het veld, maar ook tegen infecties, die vaak onzichtbaar zijn. De campagne is bedoeld om de mogelijkheden te laten zien van algoritmes, data en AI bij het voorspellen van mogelijke gezondheidsrisico's bij spelers.