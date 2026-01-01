Perovion mikt op roll-to-roll fabriek voor flexibele zonnecellen

Een nieuw Nederlands zonne-energiebedrijf wil een ander type zonnepaneel naar de markt brengen: licht, flexibel en op industriële schaal geproduceerd via een proces dat lijkt op het drukken van een krant. Met de lancering van Perovion Technologies brengt TNO meer dan tien jaar onderzoek naar perovskietzonnecellen onder in een nieuw bedrijf en zet het een volgende stap richting grootschalige productie in Europa.

Met de officiële oprichting van Perovion Technologies verplaatst TNO een belangrijk stuk zonne-innovatie van het lab naar de markt. De spin-off richt zich op perovskietzonnecellen, een opkomende technologie die lichtere, goedkopere en veelzijdigere zonne-oplossingen belooft dan traditionele siliciumpanelen.

In tegenstelling tot conventionele zonnepanelen, die meestal uit glas en silicium bestaan, kunnen perovskietcellen worden geproduceerd op dunne, flexibele folies. Daardoor kunnen ze worden toegepast op plekken waar standaardpanelen te zwaar of te stijf zijn, zoals lichte daken, gevels, voertuigen of zelfs historische gebouwen.

Volgens Perovion-CEO Stefan van de Beek heeft de technologie die nu wordt gecommercialiseerd diepe wortels in het Eindhovense ecosysteem. “We beginnen niet vanaf nul,” zegt hij. “De technologie is in ongeveer tien jaar ontwikkeld binnen TNO en Solliance. Wat wij nu doen is dat werk vertalen naar een industriële blauwdruk.”

De kern van de innovatie is een productiemethode die bekend staat als roll-to-roll-productie, vergelijkbaar met hoe kranten worden gedrukt. Zonnecellen worden continu geproduceerd op lange rollen flexibel materiaal, waardoor de productie sneller en mogelijk veel goedkoper kan verlopen dan bij traditionele zonnepanelen.

Eindhoven als vertrekpunt

De technologie komt voort uit de pilotproductielijn op de High Tech Campus in Eindhoven, waar TNO en het Solliance-onderzoeksprogramma het proces hebben ontwikkeld. “Er staat al een pilotlijn op de High Tech Campus waar deze perovskietzonnecellen geproduceerd kunnen worden,” legt Van de Beek uit. “Dat is het deel dat we nu uitspinnen en industrialiseren.”

Het doel is uiteindelijk om in Nederland ’s werelds eerste roll-to-roll fabriek voor perovskietzonnecellen te bouwen, met een geplande oplevering rond 2030. Die fabriek zal zich specifiek richten op de productie van de zonnecellen zelf. Andere bedrijven integreren die cellen vervolgens in eindproducten en modules.

“Wat wij produceren, zijn de zonnecellen,” zegt Van de Beek. “De backend – het integreren in modules – gebeurt door onze klanten.”

Stefan van de Beek, Perovion Technologies

Zonne-energie waar panelen niet werken

Omdat de cellen flexibel en licht zijn, opent de technologie volledig nieuwe toepassingen voor zonne-energie. Van de Beek wijst bijvoorbeeld op daken waar conventionele panelen simpelweg te zwaar zijn.

“Met deze folies kun je ze gewoon op een plat dak plakken,” legt hij uit. “Je hebt geen zware ballast of montagestructuren nodig. Met traditionele panelen is dat vaak onmogelijk omdat ze te zwaar zijn.”

De mogelijke toepassingen zijn breed. Flexibele zonnecellen kunnen bijvoorbeeld worden geïntegreerd in bouwmaterialen zoals dakpannen, of in oppervlakken die nu nog niet worden benut voor zonne-energie. “Alles wat je kunt combineren met flexibele cellen kan in principe een zonne-oppervlak worden,” zegt Van de Beek.

Financiering voor de volgende stap

Voorlopig start het nieuwe bedrijf met een klein team en een duidelijke missie: aantonen dat de technologie kan opschalen van laboratoriumsucces naar industriële productie.

Perovion zoekt momenteel investeerders om de volgende fase te financieren.

“We halen nu financiering op om ongeveer anderhalf jaar te werken aan de industriële blauwdruk,” zegt Van de Beek. “In die periode willen we aantonen dat wat TNO heeft ontwikkeld ook op grote schaal geproduceerd kan worden.”

Die eerste fase moet de basis leggen voor een veel grotere investeringsronde die nodig is om de fabriek te bouwen. “Die grotere ronde zal in de orde van ongeveer 25 miljoen euro liggen,” zegt hij. De eerste financieringsronde is aanzienlijk kleiner en bedoeld om het bedrijf tijd te geven om engineeringplannen en industriële samenwerkingen verder uit te werken.

“We starten met een klein team, maar we nemen wel veel waarde mee,” zegt Van de Beek. “De technologie is tenslotte al tien jaar ontwikkeld.”

Europese zonne-ambities

De ambities van Perovion sluiten ook aan bij bredere Europese plannen om weer meer eigen productiecapaciteit voor zonnepanelen op te bouwen. Vandaag de dag wordt het overgrote deel van de zonnepanelen die in Europa worden gebruikt in Azië geproduceerd.

Door roll-to-roll-productie van lichte zonnecellen mogelijk te maken, wil het bedrijf bijdragen aan een nieuwe Europese zonne-industrie rond flexibele technologieën en nieuwe toepassingen.

Volgens TNO Ventures-directeur Hans Boumans laat de spin-off zien hoe toegepast onderzoek kan uitgroeien tot industriële impact. “Met Perovion Technologies laten we zien hoe onderzoek kan worden omgezet in concrete innovaties,” zei hij bij de lancering. “Door de technologie onder te brengen in een zelfstandige onderneming bouwen we aan een sterke Europese industrie voor flexibele zonnecellen.”

Voor Van de Beek draait het de komende jaren om het omzetten van onderzoekssucces in een industrieel product. “We beginnen pas net als bedrijf,” zegt hij. “Maar we bouwen wel voort op tien jaar ontwikkeling. Nu gaat het erom te bewijzen dat we deze technologie op schaal kunnen produceren – en een nieuwe generatie zonne-energie naar de markt te brengen.”