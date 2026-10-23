One Horizon maakt bedrijven onafhankelijk bij AI-automatisering

In aanloop naar de finale van de AI Pitch Competition op 12 november in het Evoluon in Eindhoven zet IO+ de acht finalisten en één wildcard uitgebreid in de schijnwerpers. In deze zevende aflevering vertelt het team achter One Horizon over het voorkomen van afhankelijkheid van Big Tech, het lokaal draaien van AI en de manier waarop een sectoroverstijgend platform gespecialiseerde partners helpt om uiteenlopende processen te automatiseren: van programmeren tot belastingadvies. De oprichters, die eerder al een bedrijf opbouwden, werken vanuit het AI Innovation Center op de High Tech Campus in Eindhoven.

Een handvol Amerikaanse hyperscalers domineert een groot deel van het huidige debat over AI voor bedrijven. Dat roept in Europa ongemakkelijke vragen op over digitale soevereiniteit, bedrijfscontinuïteit en het eigendom van data. Wanneer bedrijven cruciale werkprocessen uitbesteden aan externe AI-basismodellen waarvan de werking ondoorzichtig is, leveren ze vaak autonomie in voor gemak.

De Eindhovense startup One Horizon ontwikkelt een alternatieve architectuur. Het bedrijf is opgericht door de ervaren ondernemers Gijs van de Nieuwegiessen en Tijn van Daelen, die eerder Flow.ai opbouwden en automatiseringsoplossingen leverden aan grote bedrijven zoals Disney, Spotify en Deutsche Telekom. One Horizon biedt een onafhankelijk, sectoroverstijgend platform om AI en werkprocessen te sturen en op elkaar af te stemmen. Bedrijven kunnen AI-modellen op hun eigen hardware draaien, naar wens van de modelaanbieder wisselen en menselijke controle op basis van vaste regels behouden. Zo wil het bedrijf organisaties in staat stellen hun activiteiten te automatiseren zonder de zeggenschap uit handen te geven.

Hieronder schetst Gijs van de Nieuwegiessen de visie van One Horizon op automatisering die onafhankelijk is van leveranciers, de financieringspraktijk voor Europese deeptech en de vraag waarom de toekomst van AI volgens hem bij gespecialiseerde, domeinspecifieke systemen ligt.

Een onafhankelijke regielaag: afhankelijkheid van één leverancier voorkomen

“One Horizon levert de technologie achter veilige, onafhankelijke AI-automatisering”, legt Van de Nieuwegiessen uit. “Ons platform brengt AI-assistenten, autonome werkprocessen, werkbeheer en menselijk toezicht samen.”

Het platform is modulair opgezet en kan in verschillende omgevingen worden ingezet. Daarmee gaat het verder dan een extra schil rond de API van één gesloten AI-model. “Bedrijven kunnen AI lokaal draaien, hun eigen modellen en frameworks voor AI-agents kiezen en bepalen waartoe AI toegang heeft en wat die mag doen”, zegt hij. “Alles werkt samen binnen één platform, met versleutelde gegevens en mensen die de controle houden. Wat ons onderscheidt, is dat we niet alleen AI-tools aanbieden. We leveren de technologie die nodig is om van AI concrete bedrijfsoplossingen te maken, zonder klanten aan één aanbieder vast te ketenen.”

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Sectoroverstijgend bereik dankzij gespecialiseerde partners

One Horizon begon met het aansturen van autonome werkprocessen voor softwareontwikkeling. De onderliggende technologie is echter ontworpen voor uiteenlopende bedrijfsfuncties in verschillende sectoren. “One Horizon is een sectoroverstijgend platform dat veel bedrijfstakken kan ondersteunen”, zegt Van de Nieuwegiessen. “We zijn begonnen met softwareontwikkeling, maar onze technologie kan ook oplossingen aandrijven voor financiën, klantenservice en andere bedrijfsprocessen.”

Om te kunnen uitbreiden zonder de ontwikkelcapaciteit over tientallen sectoren te moeten verdelen, werkt One Horizon samen met een netwerk van partners. “Onze aanpak is om met partners uit de sector samen te werken. Wij leveren de technologie, terwijl partners specialistische kennis inbrengen, helpen AI-modellen te ontwikkelen en oplossingen naar hun markten brengen. Daardoor kunnen wij ons richten op het bouwen van één sterk platform, in plaats van voor elke sector een afzonderlijk product te ontwikkelen. De uitdaging is om de juiste partners te vinden, de zakelijke waarde aan te tonen en oplossingen aan te passen aan lokale markten en regelgeving.”

Menselijk toezicht en lokale uitvoering als uitgangspunt

Bij bedrijfsbeslissingen met grote gevolgen kan autonomie zonder toezicht tot aanzienlijke aansprakelijkheidsrisico’s leiden. One Horizon bouwt menselijk toezicht rechtstreeks in de werkprocessen in. “Wij vinden dat mensen de controle over AI moeten houden, zeker wanneer die beslissingen neemt die hun bedrijf of hun klanten raken”, benadrukt Van de Nieuwegiessen. “One Horizon maakt het werk van AI zichtbaar. Mensen kunnen resultaten beoordelen, belangrijke acties goedkeuren en bepalen tot welke tools en gegevens AI toegang heeft.”

Uitvoering op de eigen infrastructuur versterkt de vertrouwelijkheid van gegevens. “Bedrijven kunnen AI ook lokaal draaien. Zo houden ze gevoelige informatie op hun eigen hardware, in plaats van die met externe aanbieders te delen. Ons doel is mensen te helpen hun werk beter te doen, niet om ze simpelweg te vervangen. Wij geloven dat de beste resultaten ontstaan door AI met menselijke expertise te combineren.”

De Europese digitale soevereiniteit beschermen

De concentratie van AI-infrastructuur in Silicon Valley maakt Europese bedrijven kwetsbaar wanneer zij hun weerbaarheid op de lange termijn willen waarborgen. “We willen dat Europese bedrijven van AI profiteren zonder de controle over hun data, technologie of bedrijfsvoering op te geven”, legt Van de Nieuwegiessen uit. “Op dit moment is een groot deel van de AI-sector afhankelijk van een klein aantal grote technologiebedrijven. Dat brengt risico’s met zich mee voor de privacy, bedrijfscontinuïteit en onafhankelijkheid.”

Door de logica van werkprocessen los te koppelen van specifieke modelaanbieders krijgen organisaties meer keuzevrijheid. “One Horizon geeft organisaties meer keuzemogelijkheden. Ze kunnen hun eigen lokale AI draaien, externe aanbieders gebruiken wanneer ze dat willen en zelf blijven bepalen hoe hun gegevens worden verwerkt. Wij geloven dat Europa een grote kans heeft om eigen AI-oplossingen te bouwen, waarin krachtige technologie wordt gecombineerd met lokale kennis en menselijke expertise.”

De lessen van Flow.ai: voorbij de demofase

De oprichters hebben het traject van een beginnende startup tot internationale toepassing bij grote bedrijven al eens doorlopen. Daardoor kijken ze met een nuchtere, pragmatische blik naar de huidige hausse rond generatieve AI. “Dit is het tweede bedrijf dat we oprichten”, vertelt Van de Nieuwegiessen. “Met Flow.ai behoorden we tot de eerste Nederlandse bedrijven die AI-oplossingen naar bedrijven over de hele wereld brachten. Daarbij werkten we samen met onder meer Disney, Spotify en Deutsche Telekom. Die ervaring leerde ons iets belangrijks: een AI-demo bouwen is eenvoudig, maar er een betrouwbare bedrijfsoplossing van maken is veel moeilijker. Met One Horizon passen we die lessen toe op een nieuwe generatie AI.”

Toch blijft het lastig om in Europa financiering te vinden voor bedrijfssoftware die buiten de gebaande paden valt. “Een van onze grootste uitdagingen is om in Europa al in een vroege fase steun te vinden. Investeerders willen vaak bewezen verkoopresultaten zien voordat ze risico’s nemen, terwijl AI bijna elke maand verandert hoe bedrijven worden opgebouwd. Voor deze markt bestaat er geen beproefd draaiboek. We leren, passen ons aan en bouwen verder terwijl technologie en de markt zich ontwikkelen.”

Versleuteling zonder inzage door de aanbieder en voorbereiding op de AI Act

Europese regelgeving, waaronder de AVG en de onlangs aangenomen Europese AI Act, stelt strenge eisen aan gegevensbeheer, controleerbare grenzen en aantoonbaar menselijk toezicht. “Veiligheid, privacy en controle staan centraal bij One Horizon”, legt Van de Nieuwegiessen uit. “Bedrijven kunnen bepalen waartoe AI toegang krijgt, welke tools die mag gebruiken en wanneer een mens het werk moet goedkeuren. Ze kunnen ook zien wat AI heeft gedaan en de resultaten beoordelen.”

De onderliggende data-architectuur voorkomt dat de aanbieder zonder toestemming gegevens kan inzien. “We versleutelen klantgegevens zo dat One Horizon ze niet kan lezen. Klanten kunnen AI lokaal draaien, gevoelige informatie op hun eigen hardware houden en zelf beslissen wanneer ze die met externe diensten delen. Deze mogelijkheden helpen organisaties te voldoen aan hun verplichtingen onder regelgeving zoals de AVG en de Europese AI Act. We houden ook rekening met die eisen wanneer we samen met onze partners specialistische AI-oplossingen ontwikkelen.”

Een toekomst met gespecialiseerde AI-agents

Voor de komende vijf tot tien jaar voorziet het bedrijf dat AI zich ontwikkelt van een nieuwe toevoeging aan de software tot een fundamenteel onderdeel van de bedrijfsvoering. “Wij geloven dat AI onderdeel wordt van de manier waarop vrijwel elk bedrijf werkt”, zegt Van de Nieuwegiessen. “Onze visie is dat One Horizon de technologie achter deze AI-gedreven bedrijven wordt en mensen, AI-agents en bedrijfssystemen met elkaar verbindt.”

“We zien een toekomst waarin bedrijven hun eigen specialistische AI gebruiken, getraind met sectorkennis en ondersteund door menselijke experts. Ze kunnen volledige werkprocessen automatiseren en tegelijkertijd de controle over hun gegevens en beslissingen behouden. Onze ambitie is om deze technologie toegankelijk te maken voor bedrijven van elke omvang, met Europese technologie en infrastructuur als stevige basis voor onafhankelijkheid.”

Het Eindhovense ecosysteem: sterke deeptech, terughoudend kapitaal

Vanuit het AI Innovation Center op de High Tech Campus in Eindhoven heeft One Horizon direct toegang tot talent op het gebied van geavanceerde hardware en software. “Eindhoven is een van de sterkste technologieregio’s van Nederland”, zegt hij. “Hier komen getalenteerde ingenieurs, innovatieve bedrijven en mensen die graag moeilijke problemen oplossen samen. Doordat we in het AI Innovation Center gevestigd zijn, staan we dicht bij die gemeenschap.”

Tegelijkertijd klinkt een bekende kritiek op de bereidheid om in de regio risico’s te nemen. “We zouden graag meer steun zien voor jonge bedrijven die echt risico’s nemen. Europa heeft het talent en de kennis om mee te doen in AI, maar we hebben ook investeerders en klanten nodig die nieuwe ideeën willen steunen voordat alles bewezen is. Wij geloven dat Eindhoven een belangrijke rol kan spelen bij het opbouwen van de volgende generatie Europese AI-bedrijven.”

Voorbij de wedloop om het krachtigste AI-model

Terwijl het debat over de existentiële risico’s en ontwrichtende gevolgen van AI voortduurt, bekijkt One Horizon de uitdaging vanuit zeggenschap en de verdeling van macht. “We zijn erg optimistisch over wat AI kan bereiken”, zegt Van de Nieuwegiessen. “AI creëert kansen voor bedrijven en sectoren die een paar jaar geleden nog moeilijk voorstelbaar waren. Onze grootste zorg is niet de technologie zelf, maar wie er de controle over heeft.”

Volgens de oprichters zal de omvang van modellen steeds minder doorslaggevend worden en komt de nadruk te liggen op toegepaste domeinkennis. “Wij geloven dat het voordeel van het grootste AI-model minder belangrijk wordt naarmate opensourcemodellen beter worden. De echte waarde zal steeds meer liggen in het combineren van AI met specialistische kennis en het oplossen van concrete bedrijfsproblemen. Dat biedt Europa een enorme kans. We kunnen onze eigen oplossingen ontwikkelen, onze onafhankelijkheid beschermen en ervoor zorgen dat mensen verantwoordelijk blijven voor de manier waarop AI wordt ingezet.”

Bewezen uitvoeringskracht op het podium van het Evoluon

Wanneer de finalisten op 12 november samenkomen in het Evoluon, wil One Horizon zich onderscheiden met oplossingen die zich in de bedrijfspraktijk hebben bewezen.

“We zouden moeten winnen omdat we weten wat er nodig is om AI om te zetten in echte waarde voor bedrijven”, besluit Van de Nieuwegiessen. “We hebben eerder AI-oplossingen gebouwd en opgeschaald, en passen die ervaring nu toe op een veel grotere kans. One Horizon levert de technologie die bedrijven nodig hebben om hun werk veilig te automatiseren, hun eigen AI-modellen te gebruiken en de controle te behouden.”

“We geloven ook dat de toekomst ligt in specialistische AI-oplossingen die samen met experts uit de sector worden ontwikkeld. Onze eerste voorbeelden, waaronder autonome softwareontwikkeling en AI-gestuurd Nederlands belastingadvies, laten zien hoe één platform heel verschillende bedrijfsbehoeften kan ondersteunen. We willen vanuit Europa helpen die toekomst te bouwen, voor bedrijven over de hele wereld.”

De AI Pitch Competition wordt georganiseerd door Erasmus Enterprise, BOM en IO+, met steun van de provincie Noord-Brabant. De finale vindt plaats tijdens AI Summit Brainport op 12 november in het Evoluon in Eindhoven.