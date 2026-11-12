Offensys wint 50.000 euro bij de Brabantse AI Pitch Competition

Een bedrijf kan miljoenen uitgeven aan cybersecurity en toch moeten gissen hoe zijn beveiliging bij de volgende aanval reageert. IT-teams voegen voortdurend systemen toe en werken software bij, terwijl een beveiligingstest meestal een momentopname oplevert. Offensys stelde dat probleem op donderdag 12 november centraal in zijn pitch en won de hoofdprijs van 50.000 euro tijdens de finale van de AI Pitch Competition in het Eindhovense Evoluon.

“De relevantie van dit bedrijf is niet langer te ontkennen, gezien de recente cyberaanvallen in de media. Dat wist co-founder en CEO Cor Verhoeven meteen duidelijk te maken aan het publiek. Grote internationale klanten maken al gebruik van hun product, wat bewijst dat ook de product-market fit er is”, zegt Liselotte Graas (Weheat), jurylid & coach AI Pitch Competition 2026.

Kyvvu won de tweede prijs van 35.000 euro voor zijn werk aan de beveiliging van AI-agenten. Synthgen werd derde en kreeg 25.000 euro voor zijn aanpak om visuele inspectiesystemen te trainen.

Offensys-medeoprichter Cor Verhoeven presenteerde een platform waarmee bedrijven gecontroleerde simulaties kunnen uitvoeren in hun eigen IT-omgeving. Beveiligingsteams zien zo wat hun systemen blokkeren, wat ze signaleren en wat erdoorheen glipt. ‘Dat geeft ons de informatie die we nodig hebben om hun beveiliging te verbeteren’, zei Verhoeven tegen het publiek. Na een aanpassing kunnen teams de test herhalen om te zien of die werkt.

Een beveiligingstest die meebeweegt

Een beveiligingstest laat zien hoe de geteste systemen er die dag voor staan. Tegen de tijd dat de volgende test plaatsvindt, kan een bedrijf alweer een dienst hebben toegevoegd, een instelling hebben gewijzigd of software hebben bijgewerkt. Volgens Verhoeven speelt die onzekerheid ook bij bedrijven met ervaren medewerkers die hun systemen uitgebreid monitoren.

Offensys biedt zijn platform aan als gehoste dienst of voor installatie op de eigen infrastructuur van de klant. In zijn pitch legde Verhoeven uit hoe AI kan helpen om de tests relevant te houden naarmate dreigingen veranderen. Het bedrijf werkt aan een manier om met informatie over de organisatie en haar sector te bepalen welke scenario’s het beveiligingsteam als eerste moet testen. Zo kan een team met beperkte tijd zich richten op de dreigingen die er voor zijn eigen systemen het meest toe doen en controleren of de verbeteringen standhouden.

Kyvvu en Synthgen maken de top drie compleet

Kyvvu bouwt een beveiligingslaag die voorgenomen acties van een AI-agent toetst aan de regels van de organisatie die de agent gebruikt. De software houdt rekening met eerdere acties en kan daardoor een riskante reeks signaleren, ook als elke stap op zichzelf is toegestaan.

Synthgen richt zich op een probleem bij geautomatiseerde visuele inspectie. Sommige defecten die een systeem moet opsporen, zoals scheuren in lasnaden, komen zo weinig voor dat er amper trainingsvoorbeelden zijn. De startup genereert gelabelde beelden van die defecten. De vraag is of die extra voorbeelden inspectiesystemen helpen om gebreken op echte beelden beter te herkennen.

Negen finalisten en een workshop in Tilburg

De finale op AI Summit Brainport vormde de afsluiting van de derde editie van de competitie, een initiatief van de provincie Noord-Brabant dat zij samen met de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Erasmus Enterprise en IO+ organiseert. Acht startups werden geselecteerd voor de finale. Alzheimer.app kreeg een wildcard. Het deelnemersveld liep uiteen van UNSEQ, dat robots ontwikkelt om bagage in vliegtuigruimen te verplaatsen, tot YourNeuroTune, dat achtergrondmuziek voor bedrijven genereert. Lees de IO+-profielen van alle negen finalisten.

In aanloop naar de finale kregen de teams pitchcoaching. Tijdens een workshop in het Koning Willem II Stadion in Tilburg kregen ze dertig seconden om uit te leggen wat hun bedrijf doet en waarom dat ertoe doet. De coaches daagden hen uit om scherp te krijgen welk probleem hun product oplost en waarom een klant ervoor zou betalen. Via het programma kwamen de oprichters ook in contact met potentiële investeerders en partners.

Bij de opening van de finale wees de Brabantse gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen op de rol van de competitie bij het aantrekken van startups naar de regio en het vinden van AI-toepassingen voor urgente maatschappelijke vraagstukken. Zijn advies aan oprichters was om ook tijdens de groei nieuwsgierig te blijven. ‘Wees nieuwsgierig, maak fouten en leer ervan’, zei hij tegen de finalisten.

De jury bestond uit Liselotte Graas (Weheat), Meron Mekonnen (LUMO LABS) en Marijn van Aerle (Avendar). De jury beoordeelde de pitches op het probleem dat de startups oplossen, de helderheid van hun oplossing, innovatie op het gebied van AI, teamdiversiteit, het businessmodel, de maatschappelijke impact en de presentatie.

Naast Offensys, Kyvvu en Synthgen stonden Be-Inc, One Horizon, Unseq en Rigidbody in de finale.