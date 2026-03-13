OECD lanceert database met gegevens van 4,5 miljoen startups

Startups zijn misschien kleine bedrijven, maar hun impact op innovatie, productiviteit en werkgelegenheid is enorm. Toch is het lange tijd lastig geweest om goed te begrijpen hoe ze ontstaan, groeien en functioneren binnen hun ecosystemen. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD) hoopt daar nu verandering in te brengen met een nieuwe databron die bijna 4,5 miljoen startups wereldwijd volgt.

De nieuwe OECD Startups Database combineert meerdere internationale datasets en biedt zo een gedetailleerd beeld op microniveau van ondernemerschap in verschillende landen, sectoren en financieringsvormen. Door informatie over investeringsrondes, oprichters, patenten, handelsmerken en bedrijfsprestaties samen te brengen, wil de database beleidsmakers en onderzoekers een veel beter inzicht geven in hoe startup-ecosystemen functioneren.

Volgens de OECD is het initiatief een van de meest uitgebreide instrumenten tot nu toe om innovatiegedreven ondernemerschap wereldwijd te analyseren.

Waarom startups moeilijk te meten zijn

Startups spelen een buitenproportioneel grote rol in economische vernieuwing. Ze brengen doorbraakinnovaties voort, creëren nieuwe markten en dragen sterk bij aan de groei van de werkgelegenheid.

Maar het systematisch bestuderen van startups is altijd lastig geweest. Veel startups zijn privébedrijven, klein en vaak van korte duur, waardoor consistente dataverzameling moeilijk is. Verschillen in nationale registratiesystemen en definities maken internationale vergelijkingen nog ingewikkelder.

Traditionele databronnen hebben bovendien duidelijke beperkingen. Databases over venture capital richten zich meestal op bedrijven die door investeerders worden gefinancierd, terwijl dat slechts een klein deel van alle startups betreft. In de Verenigde Staten ontvangt bijvoorbeeld minder dan 0,1 procent van alle bedrijven venture capital.

Administratieve datasets van overheden registreren wel bedrijfsoprichtingen en werkgelegenheid, maar bevatten vaak weinig informatie over innovatie, oprichters of financiering. En enquêtes leveren rijke inzichten op, maar zijn doorgaans beperkt in omvang.

De nieuwe database van de OECD probeert deze lacunes te overbruggen door meerdere databronnen te combineren en te koppelen aan bredere economische indicatoren.

Meerdere databronnen gecombineerd

De kern van de OECD Start-ups Database wordt gevormd door twee grote platforms voor startup-ecosystemen: Crunchbase en Dealroom. Crunchbase, opgericht in 2007, heeft een sterke focus op de Verenigde Staten maar volgt startups wereldwijd. Dealroom, gelanceerd in 2013, heeft juist een diepere dekking van Europese startups. Door beide datasets te combineren krijgt de OECD een bredere geografische dekking dan met één bron mogelijk zou zijn.

De gecombineerde dataset bevat onder meer informatie over:

oprichters en founding teams

investeringsrondes en financieringsvormen

investeerders en venturecapitalfondsen

bedrijfsprofielen en technologieën

vestigingsplaatsen en oprichtingsjaren

Daarnaast verrijkt de OECD deze gegevens met aanvullende databronnen, waaronder:

patentaanvragen uit de wereldwijde PATSTAT-database

handelsmerkregistraties in de VS, EU en Japan

financiële prestatiegegevens uit Moody’s Orbis

exit-gebeurtenissen, zoals overnames of beursgangen

gegevens over publieke en corporate venture capital-investeerders

Samen maken deze bronnen het mogelijk om startups te volgen van oprichting tot financiering, maar ook tijdens innovatieactiviteiten, opschaling en exit.

Wat de data laten zien

Hoewel de database nog relatief nieuw is, laten de eerste analyses al enkele belangrijke trends zien in het wereldwijde startup-landschap.

Ten eerste domineren Noord-Amerika en Europa nog steeds het wereldwijde startup-ecosysteem als het gaat om aantallen bedrijven en investeringsactiviteiten. Tegelijkertijd komt inmiddels ongeveer 30 procent van de startups in de dataset uit andere delen van de wereld, en groeit hun aantal sneller dan in de traditionele innovatiehubs.

Ten tweede blijft venture capital wereldwijd de belangrijkste financieringsbron, maar spelen ook alternatieve financieringsvormen een belangrijke rol. Denk aan subsidies, crowdfunding, corporate venture capital en angel investors. Vooral in Europa zijn deze alternatieve financieringsvormen relatief belangrijk, omdat de venturecapitalmarkt daar historisch minder ontwikkeld is dan in de Verenigde Staten.

Ten slotte blijven startup-ecosystemen sterk geografisch geconcentreerd. Investeerders en startups clusteren in specifieke innovatiehubs, al blijven internationale investeringen, vooral in Noord-Amerikaanse bedrijven, aanzienlijk.

Een plotselinge daling?

De scherpe daling van het aantal nieuw geregistreerde startups na 2021, zichtbaar in de OECD-data, weerspiegelt waarschijnlijk een combinatie van economische en statistische factoren, en niet zozeer een plotselinge instorting van het ondernemerschap. De wereldwijde venturecapitalboom van 2020 en 2021, aangejaagd door lage rente, veel liquiditeit en een sterke digitale vraag tijdens de pandemie, creëerde uitzonderlijk gunstige omstandigheden om nieuwe bedrijven te starten. Toen het monetaire beleid in 2022 werd aangescherpt en investeerders voorzichtiger werden, daalde het investeringsvolume sterk. Daardoor konden minder startups vroege financiering aantrekken.

Tegelijkertijd merkt de OECD op dat startups vaak pas in databanken verschijnen wanneer ze zichtbare mijlpalen bereiken, zoals het ophalen van financiering of het lanceren van een product. Door deze registratievertragingen zijn de meest recente jaren in de dataset, met name 2023 en 2024, waarschijnlijk nog onvolledig. Een deel van de ogenschijnlijke daling kan dus verdwijnen wanneer later alsnog bedrijven worden toegevoegd.

Een instrument voor innovatiebeleid

Volgens de OECD is de database in de eerste plaats ontwikkeld als instrument voor beleid en onderzoek. Door gegevens over ondernemerschap te koppelen aan informatie over patenten, handelsmerken en bedrijfsresultaten kunnen onderzoekers veel beter analyseren hoe innovatie-ecosystemen functioneren. Ze kunnen bijvoorbeeld vragen onderzoeken als:

Hoe startups bijdragen aan technologische doorbraken

Welke financieringsmodellen innovatie het beste ondersteunen

Hoe ecosystemen verschillen tussen landen en regio’s

Hoe beleid de groei en exits van startups beïnvloedt

Voor beleidsmakers die innovatie-ecosystemen willen versterken, kunnen zulke inzichten bijzonder waardevol zijn. Evidence-based beleid wordt steeds belangrijker nu overheden wereldwijd investeren in startup-ecosystemen, van venturefondsen tot incubators en innovatiehubs.

Een mondialer beeld van ondernemerschap

Misschien wel de belangrijkste bijdrage van de OECD-database is dat zij verder kijkt dan het historisch sterk op de Verenigde Staten gerichte beeld van startup-ecosystemen. Door meerdere databronnen te combineren en te koppelen aan wereldwijde innovatiegegevens ontstaat een veel evenwichtiger beeld van ondernemerschap in verschillende regio’s.

Voor de OECD is dat essentieel. Innovatiegedreven ondernemerschap is allang niet meer beperkt tot Silicon Valley of een paar Europese hoofdsteden. Het ontwikkelt zich tot een wereldwijd fenomeen.

Met de nieuwe database beschikken onderzoekers en beleidsmakers nu over een krachtig instrument om die ontwikkeling beter te begrijpen - en mogelijk ook om de volgende generatie innovatie-ecosystemen vorm te geven.