Nieuwe lichting maritieme startups en scale-ups voor PortXL

PortXL, de Rotterdamse accelerator voor maritieme startups, heeft de elf startups en scale-ups gepresenteerd die zijn geselecteerd voor het acceleratorprogramma van 2026. De lichting is gekozen na een selectieprocedure met meer dan 250 aanmeldingen uit de hele wereld. De bedrijven zijn actief binnen drie thema’s die relevant zijn voor de toekomst van de haven- en maritieme sector: maritiem en offshore, energie en infrastructuur, en dual-use: technologie voor zowel civiele als militaire toepassingen.

Sinds de oprichting in 2015 verbindt PortXL startups en scale-ups met bedrijven, investeerders en mentoren in de maritieme sector, energie, logistiek en chemie. In de afgelopen tien jaar hebben 141 startups deelgenomen aan het acceleratorprogramma. Daarvan is nog altijd 76 procent actief. De alumni hebben samen meer dan 202 miljoen euro aan financiering opgehaald.

“Het tweede decennium van PortXL begint met een lichting die laat zien waar de sector naartoe gaat”, zegt Koen Vogel, directeur van PortXL. “Weerbaarheid, veiligheid en de energietransitie komen samen in de haven- en maritieme sector. Deze startups en scale-ups werken precies op dat snijvlak. Ons gezamenlijke doel voor de komende weken is om kennismakingen om te zetten in concrete waarde voor zowel onze partners als de oprichters.”

Acceleratorprogramma

De lichting van 2026 neemt deel aan een acceleratorprogramma dat van 6 oktober tot en met 3 december in Rotterdam plaatsvindt. Het programma richt zich op toegang tot de markt, toegang tot kapitaal en het opbouwen van een netwerk van collega-ondernemers en mentoren. In deze periode komen de deelnemers gedurende drie afzonderlijke weken samen in Rotterdam. Ze werken er met mentoren en verkennen kansen met de belangrijkste programmapartner, het Havenbedrijf Rotterdam, en innovatiepartners zoals het ministerie van Defensie en de gemeente Rotterdam.

Daarnaast verwelkomt PortXL verschillende nieuwe innovatiepartners, waaronder Damen en Royal IHC, waarmee de startups kennismaken.

De lichting van het PortXL-acceleratorprogramma voor startups en scale-ups van 2026 bestaat uit:

Maritiem en offshore: Bluefins, BioHalo, Elnav, Marine Weather Intelligence en Shipsonic.

Energie en infrastructuur: CLHYNN, Meterspersecond en PointCanvas.

Dual-use: Aetherion Defence, Cleardrop en Copsys.

Bluefins (Frankrijk)

Bluefins heeft een aanvullend voortstuwingssysteem voor schepen ontwikkeld in de vorm van een walvisstaart. Het systeem kan achteraf worden geïnstalleerd en vermindert het brandstofverbruik met maximaal 20 procent. Het is ontworpen voor alle typen zeeschepen en mikt op een terugverdientijd van drie tot vijf jaar.

bluefins-systems.com

BioHalo (Denemarken)

BioHalo ontwikkelt biologisch afbreekbare ingrediënten zonder PFAS die de oppervlakte-eigenschappen van coatings veranderen. Daaronder valt een biotechnologische component voor aangroeiwerende verf die voorheen niet chemisch kon worden gesynthetiseerd en waarvan de productie minder energie kost.

biohalo.io

Elnav (Kroatië)

Elnav ontwikkelt maritieme AI-technologie waarbij de mens betrokken blijft bij de besluitvorming. De technologie is bedoeld voor situaties waarin systemen aan boord, procedures en professioneel inzicht op elkaar moeten aansluiten. Toepassingen zijn onder meer actieve ondersteuning bij het wachtlopen, ondersteuning bij kritieke procedures en trainingen in leidinggeven tijdens noodsituaties.

elnav.ai

Marine Weather Intelligence (Frankrijk)

Marine Weather Intelligence biedt weersafhankelijke routeplanning en weersvoorspellingen voor de scheepvaart, offshore, zwaar transport, sleepvaart en jachten. De diensten zijn gericht op het verminderen van brandstofverbruik, uitstoot en operationele risico’s.

marine-weather.com

Shipsonic (Nederland)

Shipsonic levert ultrasone technologie die met trillingen scheepsrompen vrij houdt van aangroei, zonder onderhoud of chemicaliën. De technologie wordt al gebruikt door scheepseigenaren verspreid over Nederland.

shipsonic.com

CLHYNN (Frankrijk)

CLHYNN heeft een brandstofcel ontwikkeld met een eigen geïntegreerde waterstofbron, zonder zeldzame metalen, andere kritieke grondstoffen of PFAS. Het bedrijf positioneert de technologie als een nieuwe vorm van decentrale energievoorziening.

clhynn.com

Meterspersecond (Nederland)

Meterspersecond ontwikkelt verticale windturbines met een tweemaal zo hoge energiedichtheid als conventionele ontwerpen. De turbines zijn bedoeld als alternatief voor dieselgeneratoren voor de energievoorziening van werkzaamheden aan de kade.

meterspersecond.co

PointCanvas (Verenigd Koninkrijk)

PointCanvas zet 3D-scans van complexe infrastructuur binnen enkele uren om in bruikbare ruimtelijke inzichten, waar dat anders weken kost. Het bedrijf heeft al een pilot uitgevoerd in de Schotse olie- en gassector.

pointcanvas.ai

Aetherion Defence (Luxemburg)

Aetherion Defence ontwikkelt een radarnetwerk onder Europese controle dat laagvliegende drones detecteert rond havens, kritieke infrastructuur en defensielocaties. Door verspreide sensoren te gebruiken, vermindert het systeem de kwetsbaarheid voor het uitvallen van een afzonderlijke sensor.

aetheriondefence.com

Cleardrop (Frankrijk)

Cleardrop houdt optische sensoren vrij van regen, sneeuw, zoutresten, zand en modder met behulp van akoestische golven en een laag stroomverbruik. Daardoor kunnen autonome systemen blijven functioneren onder omstandigheden waarin hun sensoren anders geen zicht meer zouden hebben.

cleardrop.tech

Copsys (Canada)

Copsys ontwikkelt een digitale coating met ingebouwde detectiefuncties voor scheepsrompen en infrastructuur. De coating helpt aangroei tegen te gaan, corrosie te detecteren en proactief onderhoud mogelijk te maken. Daardoor zijn minder handmatige visuele inspecties nodig.

copsys.ca