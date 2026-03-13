Nieuw betoncasco moet CO₂-uitstoot woningbouw drastisch verlagen

In Roosendaal worden vier woningen gebouwd met een nieuw prefab betoncasco dat tot 75 procent minder CO₂ kan uitstoten dan traditionele betonconstructies. Het project moet laten zien dat ook met beton grote stappen mogelijk zijn richting duurzamere woningbouw.

De woningen maken gebruik van het zogenoemde NEXT level casco, een nieuw bouwconcept dat is ontwikkeld door TBI WOONlab, Voorbij Prefab, VBI en Hazenberg. Het project Beekhof in Roosendaal fungeert als eerste demonstratie.

Het idee ontstond in 2024 tijdens een bijeenkomst van de TBI Klimaattrein, waar verschillende partijen spraken over manieren om betonbouw sneller te verduurzamen. Dat gesprek groeide uit tot een gezamenlijke ontwikkeling waarin meerdere innovaties in betonproductie samenkomen.

“Dit eerste NEXT level casco in Nederland is uniek,” zegt Dick van Ginkel, technisch innovatiemanager bij TBI WOONlab. “Hier komen verschillende betoninnovaties samen, waaronder impakt-beton en vrijwel cementloze kanaalplaatvloeren, waardoor we een significante CO₂-reductie realiseren.”

Nieuwe materialen, minder uitstoot

De belangrijkste winst zit in het gebruik van alternatieve materialen. Door cementvervangers, biochar – een vorm van koolstofopslag – en sterk gereduceerd cementgebruik in de vloeren wordt de materiaalgebonden CO₂-uitstoot drastisch verlaagd.

Volgens Wim Jansze, directeur innovatie, duurzaamheid en techniek bij VBI, is het verschil duidelijk zichtbaar in de vloeren. “Een traditionele kanaalplaatvloer heeft een CO₂-footprint van ongeveer 37 kilo per vierkante meter. Bij het nieuwe product dat we hebben ontwikkeld ligt dat rond de 19 kilo.”

Van pilot naar bredere toepassing

De vier woningen in Roosendaal zijn bedoeld als eerste praktijkvoorbeeld. Volgens de betrokken partijen kan het casco relatief eenvoudig worden toegepast in bestaande prefab woonconcepten.

“Het liefst zien we dat dit een blauwdruk wordt,” zegt Van Ginkel. “Dat we deze oplossing straks standaard kunnen toepassen en zo echt stappen zetten in de CO₂-reductie van de sector.”

Daarvoor is volgens hem wel meer ruimte nodig voor innovatie in regelgeving. Nieuwe materialen moeten nu vaak per project of gemeente opnieuw worden goedgekeurd, wat de toepassing vertraagt.

Met het project willen de betrokken partijen laten zien dat de betonsector een belangrijke rol kan spelen in de verduurzaming van de bouw – en dat een groot deel van de CO₂-reductie al vandaag mogelijk is.