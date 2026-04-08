Nederland volledig op zonne-energie: is het mogelijk?

Stel je voor dat het 21 december is. De zon komt nauwelijks boven de horizon uit. En toch: Nederland draait vandaag volledig op zonne-energie en batterijen. Geen gascentrales. Geen windmolens. Alleen de kracht van het licht. We onderzoeken in dit artikel hoe ver we kunnen gaan met de zon als enige energiebron. Waar zitten de knelpunten? Kunnen we in dit grijze landje leven van de zon alleen?

De korte dagen in de winter

Ons dagelijkse stroomverbruik ligt rond de 330 gigawattuur. In de winter is de opbrengst van een zonnepaneel dramatisch laag. De zon staat laag. De dagen zijn kort. Om Nederland op de kortste dag van het jaar van stroom te voorzien, hebben we zes tot acht keer meer panelen nodig. Dit vraagt om een gigantische hoeveelheid ruimte. Panelen werpen in december extreem lange schaduwen. Je kunt ze niet te dicht op elkaar zetten. Anders blokkeren ze elkaars licht. We hebben in dit scenario 2.500 tot 3.500 vierkante kilometer aan zonneparken nodig. Dat is ruim zes tot acht procent van ons totale landoppervlak. Je moet bijna elk weiland volleggen met blauwe platen. Zelfs het Vondelpark ontkomt niet aan een glazen dak. Dit is natuurlijk onwenselijk. Maar het laat wel zien dat het niet theoretisch onmogelijk is om alleen op zon en batterijen te draaien. Alleen onpraktisch. Met zoveel panelen creëren we ook nog een gigantisch probleem voor de zomer. We hebben dan in juli een onbeheersbaar overschot aan stroom. We kunnen de winter dus niet winnen met alleen maar meer panelen in het open veld. We moeten slimmer omgaan met de energie die de zon ons biedt. We moeten uitbreiden met zonnepanelen, maar vooral ook energie bewaren. Eerst de uitbreiding. Momenteel is slechts 0,4 procent van Nederland bedekt met zonnepanelen. Dat is ongeveer 157 vierkante kilometer. We moeten daarom kijken naar oppervlaktes die we al gebruiken. De schaduw van een zonnepaneel is geen probleem. Zeker niet als er toch al iets onder staat dat geen zonlicht nodig heeft.

De parkeerplaats als energiecentrale

Kijk eens naar buiten en tel de stilstaande auto's. Nederland telt bijna 19 miljoen parkeerplaatsen. Al deze plekken samen beslaan een enorme oppervlakte. We hebben een gigantisch imperium van asfalt gebouwd voor voertuigen die stilstaan. Hier ligt een enorme kans voor zogeheten solar carports. Dit zijn overkappingen boven parkeerterreinen die vol liggen met zonnepanelen. De auto staat droog en koel. Het dak erboven wekt stroom op. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 80 vierkante kilometer aan parkeerruimte direct geschikt is voor deze overkappingen. Dat komt neer op zo'n 3,2 miljoen parkeerplaatsen. Je offert geen natuur op. Je hoeft geen landbouwgrond te claimen. Het is de ultieme vorm van efficiëntie. Bovendien helpt deze oplossing direct tegen overvolle stroomnetten. Onderzoekers berekenen dat we de lokale piekbelasting op het elektriciteitsnet met dertig tot zeventig procent kunnen verlagen. Dit doen we door de zonnepanelen te combineren met lokale batterijen. De opgewekte stroom laadt overdag de auto's op. De rest stroomt later naar het net. Zo kunnen we in potentie 5 gigawattpiek aan extra zonne-energie kwijt in gebieden die nu op slot zitten. Het is laaghangend fruit dat we nu nog te vaak negeren. Momenteel is nog geen procent van dit potentieel benut. Een overdekt parkeerterrein ziet er bovendien een stuk moderner uit dan een kale vlakte met witte strepen.

Zomerhitte in een zandbak

Zelfs met miljoenen panelen boven onze auto's blijft het kernprobleem bestaan. In de zomer hebben we te veel stroom. In de winter hebben we te weinig. De oplossing is seizoensoverbrugging. We moeten de zomerzon letterlijk bewaren voor de kerstvakantie. Een van de meest veelbelovende technieken komt uit Finland. Daar draait de eerste commerciële zandbatterij ter wereld. Het principe is verrassend simpel. Je vult een enorme, goed geïsoleerde silo met goedkoop zand. In de zomer gebruik je overtollige zonnestroom om dit zand te verhitten tot 600 graden Celsius. Zand houdt warmte extreem goed vast. De hitte blijft maandenlang bewaard in de silo. Als de winter invalt, pomp je de warmte uit het zand. Deze warmte gaat direct naar het stadsverwarmingsnet. Het is een robuuste en goedkope manier om energie op te slaan. Je hebt geen dure metalen zoals lithium nodig. Je vermijdt ingewikkelde chemische processen. Je gebruikt alleen een hele grote berg heet zand. Deze techniek is ideaal voor het verwarmen van hele wijken. Het laat zien dat de oplossing voor complexe energieproblemen soms in een simpele zandbak ligt. Het is een tastbare manier om de zomerse hitte te oogsten. Zo bewaren we de energie veilig voor de koude, donkere dagen.

Roest als de nieuwe brandstof

Naast zand is er een andere nuchtere oplossing in opkomst. Wetenschappers van de TU Eindhoven werken aan een systeem met ijzerpoeder. Dit materiaal dient als een circulaire batterij. Het proces werkt als een gesloten cirkel. In de zomer gebruik je groene stroom om roest om te zetten in ijzerpoeder. Dit poeder kun je veilig en goedkoop opslaan in grote silo's. In de winter verbrand je het ijzerpoeder in een speciale installatie. Hierbij komt een enorme hoeveelheid warmte vrij voor de industrie. Er komt geen gram CO2 bij vrij. Het enige restproduct is opnieuw roestpoeder. Dit vang je op en bewaar je voor de volgende zomer. De techniek maakt inmiddels de sprong naar de markt. Het bedrijf RIFT haalde onlangs 114 miljoen euro op om de technologie commercieel op te schalen. De cijfers zijn veelbelovend. In 2026 bedraagt de kostprijs voor deze industriële warmte ongeveer 7,3 cent per kilowattuur. Daarmee is het direct concurrerend met aardgas. IJzerpoeder heeft een zeer hoge energiedichtheid. Je kunt veel energie opslaan op een klein oppervlak. Het is een ideale vervanger voor kolen en gas in bestaande centrales. Je hergebruikt de oude infrastructuur voor een hypermoderne, schone brandstof. Energie winnen uit roest klinkt als magie. Toch is het inmiddels harde realiteit.

Hoe overleven we de nacht?

Het seizoensritme is de grootste uitdaging als we volledig op zon over willen. Maar de nacht kunnen we niet negeren, juist als het donker is hebben we stroom nodig.

Daarvoor zijn accu's die nu al toe in populariteit nemen. Van de thuisaccu tot enorme 'accucentrales'. En ook hier liggen er mooie ontwikkelingen in het verschiet, de nieuwste accu's is de zoutaccu. Deze is zwaarder dan de lithiumaccu, maar hij hoeft nergens heen, dus dat is niet erg.

Recent onderzoek toont aan dat zoutbatterijen nu al concurreren met lithiumbatterijen. De prijs daalt naar verwachting nog verder. De productie is bovendien eenvoudig. Fabrikanten kunnen bestaande productielijnen voor lithiumbatterijen makkelijk aanpassen. Dit maakt ons minder afhankelijk van schaarse grondstoffen op de wereldmarkt. Goedkopere batterijen leiden niet direct tot meer zonnepanelen. Ze zorgen wel voor een enorme groei in opslagcapaciteit. Zo houden we het stroomnet betaalbaar en in balans.

De route naar energie-autonomie

We kunnen Nederland dus volledig op zonnestroom laten draaien. Zelfs in de donkere wintermaanden is het theoretisch mogelijk. Maar moeten we dit ook echt willen? Waarschijnlijk niet. We hebben immers ook nog windmolens op zee. Misschien bouwen we in de toekomst nieuwe kerncentrales. Toch levert deze denkoefening een belangrijke les op. We hebben absoluut geen kolen en gas meer nodig. Zonnestroom is momenteel de goedkoopste stroom die we hebben. Natuurlijk is opgeslagen zonnestroom iets duurder. Maar de techniek bewijst dat we zonder fossiele brandstoffen kunnen. Dit versterkt onze Europese onafhankelijkheid enorm. We houden de regie over onze eigen energie. Dat is een uiterst geruststellende gedachte. De toekomst is zonnig. We moeten alleen slim kiezen hoe we dat licht gebruiken.