Nederland en Singapore bevestigen krachtenbundeling chipindustrie

Nederland en Singapore hebben een strategische samenwerking aangekondigd om hun positie in de wereldwijde halfgeleiderindustrie te versterken. De overeenkomst werd deze week ondertekend tijdens de SSIA Summit 2026 in Resorts World Sentosa door Ang Wee Seng, Executive Director van SSIA, en Daan de Cloe, Managing Director Foreign Investment & International Trade van BOM. Bij de ondertekening waren Brian Tan, voorzitter van SSIA, en Chris Devillers, plaatsvervangend hoofd van de diplomatieke missie van de Nederlandse ambassade in Singapore, aanwezig als getuigen.

De afspraken zijn een vervolg op de deal die tijdens de Semicon Southeast Asia Conference in mei 2025 werd gesloten. Ze omvatten een bilaterale werkgroep, concrete bedrijfsprojecten en een gezamenlijke visie op innovatie en ketensamenwerking. Beide landen willen zo hun complementaire sterktes benutten: Nederland excelleert in chiptechnologie, Singapore in productie en logistiek.

Geopolitieke noodzaak drijft samenwerking

De samenwerking tussen Nederland en Singapore ontstaat uit de wereldwijde druk om halfgeleidertoeleveringsketens te diversifiëren. Geopolitieke spanningen en afhankelijkheid van enkele landen maken veerkrachtige ketens noodzakelijk. Nederland en Singapore zien elkaar als ideale partners: Nederland levert geavanceerde apparatuur en technologie via bedrijven als ASML, ASM en NXP, terwijl Singapore uitblinkt in precisieproductie, engineering en supply chain-management. Deze complementariteit vormt de basis voor een langdurig partnerschap, aldus Ang Wee Seng.

Concrete stappen: MoU en bilaterale werkgroep

Tijdens de SSIA Summit 2026 tekenden de Singapore Semiconductor Industry Association (SSIA) en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) een Memorandum of Understanding (MoU). Dit markeert een concrete stap in de samenwerking, met focus op business development, innovatie en supply chain-optimalisatie. De BOM, als regionale ontwikkelingsmaatschappij van Noord-Brabant, speelt hierin een sleutelrol door Nederlandse maakbedrijven te koppelen aan Singaporese leveranciers.

Projecten en investeringen in de praktijk

De samenwerking vertaalt zich al in concrete projecten. Zo werkt het Nederlandse BESI samen met het Singaporese kennisinstituut IME aan innovatieve verpakkingstechnologieën voor microchips. Ook Sioux Technologies en MeetingSelect sloten contracten af met Singaporese partners, onder meer voor digitale tools.

De halfgeleidersector is een sleuteltechnologie met een wereldwijde omzet van naar schatting €1 biljoen in 2030, mogelijk verdubbeld tegen 2040. In 2020 vertegenwoordigde de sector al 15 % van de wereldwijde goederenhandel. Voor Nederland, met een van de meest geavanceerde halfgeleider-ecosystemen ter wereld, is deze samenwerking cruciaal voor economische groei en technologische soevereiniteit. Door de krachten te bundelen met Singapore, een wereldwijd knooppunt voor productie en logistiek, kunnen beide landen hun positie in de waardeketen versterken. Dit sluit aan bij de Europese Semicon Coalition, gelanceerd in maart 2025, die zich richt op innovatie en snellere marktintroductie van technologie.