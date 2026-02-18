MicroAlign krijgt €2,5 mln subsidie voor high-tech vezelarrays

MicroAlign, een fotonica-bedrijf (lichtgebaseerde technologie) dat gespecialiseerd is in uiterst nauwkeurige uitlijning van optische vezels, heeft de prestigieuze Accelerator Grant van €2,5 miljoen euro ontvangen van de European Innovation Council, samen met een aandeleninvestering. De financiering zal de industrialisatie van de productie van vezelarrays versnellen.

Vezelarrays zijn heel precieze onderdelen waarin meerdere glasvezels netjes en strak naast elkaar worden geplaatst. Dat zorgt ervoor dat licht beter wordt opgevangen en doorgegeven. Ze zijn erg belangrijk voor fotonische quantumcomputers. Voor één grote quantumcomputer zijn waarschijnlijk duizenden van deze vezelarrays nodig. Omdat de vraag groeit, is het belangrijk dat fabrikanten ze betrouwbaar en in grote aantallen kunnen leveren.

"Deze computers werken met lichtsignalen die zo min mogelijk verlies mogen hebben. Alleen dan kun je qubits goed behouden en aansturen. "Daarom is het nodig om onze productie verder op te schalen, zodat we ook in de komende jaren aan de groeiende vraag van klanten kunnen voldoen,” zegt Simone Cardarelli, CEO van MicroAlign.

Schaalbare fotonica

Fotonische quantumcomputers hebben vezelarrays nodig die extreem precies zijn uitgelijnd. Zelfs een afwijking van een paar nanometer kan al zorgen voor verlies van licht en minder goede prestaties. De oplossingen die nu worden gebruikt in data- en telecomnetwerken zijn hiervoor niet precies genoeg.

MicroAlign heeft hiervoor een oplossing ontwikkeld met een gepatenteerde techniek. Met kleine, zeer nauwkeurige micro-actuatoren worden de afzonderlijke vezels actief en tot op nanometerniveau uitgelijnd. In tegenstelling tot traditionele methoden is deze aanpak geschikt voor productie op grote schaal. Daardoor zijn zowel hoge prestaties als grootschalige productie mogelijk.

In 2026 gaat MicroAlign zijn technologie verder verkleinen. Dat is nodig om te voldoen aan de groeiende vraag naar optische verbindingen die zowel zeer compact als zeer nauwkeurig zijn. Het bedrijf introduceert dan een nieuwe generatie ultranauwkeurige vezelarrays met kanaalafstanden tot 127 micrometer. Daardoor kunnen fotonische systemen kleiner, beter schaalbaar en efficiënter worden.

MicroAlign streeft ernaar om tegen 2029 een aanzienlijk deel van de fotonische kwantumcomputersystemen wereldwijd te ondersteunen met zijn uiterst nauwkeurige vezelarrays. Dit zal bijdragen aan vooruitgang op het gebied van kunstmatige intelligentie, materiaalkunde en de ontwikkeling van geneesmiddelen.

Naast kwantumcomputers maakt de technologie van MicroAlign ook schaalbare, nauwkeurige vezel-naar-chip-integratie mogelijk voor tal van geavanceerde fotonische toepassingen.