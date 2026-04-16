Meiden ontdekken een toekomst in techniek tijdens Girls Day

STEM-velden, namelijk science, technology, engineering en mathematics, worden al lange tijd onterecht, bestempeld als ‘jongensberoepen’. Tijdens Girls Day in Eindhoven, dat deze beeldvorming wil doorbreken, kwamen ongeveer 100 meisjes van het Sondervick College samen om te ontdekken, experimenteren en zich een toekomst voor te stellen in vakgebieden waar hun nieuwsgierigheid en creativiteit thuishoren. Met praktische activiteiten, inspirerende rolmodellen en een gevoel van gemeenschap wil het evenement verouderde stereotypen doorbreken. IO+ was aanwezig om deze energie van dichtbij mee te maken.

Het Girls Day evenement komt voort uit een initiatief van het VHTO. In Eindhoven wordt het georganiseerd door Brainport Industries Campus (BIC), Brainport Industries en Brainport Industries College. De campus waar het plaatsvond is groot, licht en bestaat uit meerdere vleugels. Die moet open en heldere nieuwsgierige geesten stimuleren om beroepen te verkennen die ze anders wellicht niet hadden overwogen te gaan uitoefenen. De derde editie van Girls Day werd georganiseerd door Martine Dubling, Evelien Burgmans, Steffie van de Vorstenbosch, Renée Versteegde Derks en Sonja Sol. Er werden uiteenlopende workshops gegeven, die onder meer gingen over leven op Mars, drones besturen, bruggen bouwen en lassen.

BIC is een toonaangevende ontmoetingsplek voor de hightech maakindustrie in de Brainportregio. Bedrijven, onderwijsinstellingen en kennisinstituten bundelen hier hun krachten om te werken aan technologieën die de toekomst vormgeven. Door kennis, ervaring en faciliteiten te delen, wordt innovatie versneld en ontstaan vernieuwende oplossingen voor de uitdagingen van vandaag en morgen.

Een sterke start: van Ladies Lunch naar Girls Day

In aanloop naar Girls Day vond voor het eerst de Ladies Lunch plaats: een high tea voor alle dames die op het campus werken en de rolmodellen van het evenement om ervaringen uit te wisselen en zich voor te bereiden. Toen de meisjes arriveerden, was de sfeer al gezet. “Ik ben enthousiast,” zei Simone Steeghs, regiomanager bij Junior IOT Zuid — een gevoel dat door veel rolmodellen werd gedeeld. Het enthousiasme van de rolmodellen wordt aangewakkerd door de voorgaande succesvolle jaren, laat werktuigbouwkundige ingenieur Arianna Iraldo weten.

Leren door te doen

Die energie was direct zichtbaar in de workshops. Bij Junior IOT bekeken de meisjes kleine chips onder een microscoop, zoals die in verlichting worden gebruikt. Vervolgens bouwden ze zelf een grotere versie van het bijbehorende circuit, waardoor abstracte technologie tastbaar en begrijpelijk werd.

Bij de lasworkshop van het Summa College vlogen de vonken letterlijk in het rond terwijl meisjes hun naam in een sleutelhanger lastten. De ruimte vulde zich met concentratie én gelach — van zowel de deelnemers als de begeleiders, die in het begin nog zo verlegen waren. “Als je netjes kunt schrijven, kun je ook netjes lassen,” grapte lasser Meike Janssen. Ze merkte op dat “ze het goed doen en er plezier in lijken te hebben.” Metaalbewerker Claudia Koppens voegde toe: “Er zit talent bij deze meiden… hopelijk vinden ze het ook leuk,” en benadrukte dat een laagdrempelige opdracht zoals een sleutelhanger lassen belangrijk is om het eerste stukje interesse te wekken.

Lasinstructies © Amber van Kempen

Groter denken: Mission to Mars

Tijdens de workshop Mission to Mars, verzorgd door Cosmic Girls, werden de meisjes uitgedaagd om nóg groter te denken. Onder leiding van CEO van Cosmic Girls Mindy Howard en development manager van het bedrijf Angelique Kok, werkten ze in groepen aan oplossingen voor leven op Mars — van voedsel- en zuurstoftekorten tot bouwmaterialen en zandstormen. Daarbij kwam niet alleen hun kennis naar voren, maar ook hun creativiteit. “Techniek is niet saai,” aldus Howard. “Het proces van oplossingen bedenken draait juist om creativiteit.”

Howard wees ook op verschillen die zij observeert tussen jongens en meisjes. “Jongens focussen vaak op het probleem zelf, terwijl ik denk dat meisjes holistischer denken en het grotere geheel zien.” In gemengde groepen worden meisjes volgens haar vaak minder gehoord. Dagen als deze bieden ruimte waarin ze wél gehoord worden.

De kracht van rolmodellen

Voor veel rolmodellen draaide de dag om meer dan alleen vaardigheden aanleren. Iraldo legde de nadruk op verbinding en inspiratie. “Ik wil betrokken zijn bij de toekomst,” zei ze. “Meisjes moeten gestimuleerd worden om voor STEM-beroepen te kiezen, juist omdat het moeilijk is.” Haar doel: “een gevoel creëren en hen enthousiast maken met mijn persoonlijkheid.” Tegelijkertijd wees ze op bredere uitdagingen, zoals het doorbreken van een masculiene cultuur binnen STEM.

Ook Monique Hagenouw, projectleider bij OOM geeft aan impact te willen maken. Volgens haar begint dat simpel: "Laat zien dat je trots bent op je werk en ervan geniet.”

Voor Pleun van Otten, eigenaar van softwarebedrijf Cookie Crunch, is het onderwerp persoonlijk. “Meiden worden niet gemotiveerd om IT te studeren,” vertelde ze. Als jong meisje wist ze al dat ze de IT in wilde, maar kreeg daar weinig ruimte voor. “Er was een evenement waar ik heen wilde, maar dat mocht niet van school. Mijn moeder heeft me toen ziek gemeld zodat ik toch kon gaan.” Haar boodschap: “Als je meisjes helpt ontdekken waar ze in uitblinken, kiezen ze vanzelf iets wat ze leuk vinden. Het gaat erom dat je je vrij voelt en niet in een hokje wordt gestopt.”

“In een door mannen gedomineerde wereld hebben vrouwen rolmodellen nodig om te laten zien dat het ook voor hen mogelijk is,” aldus Iraldo. Voor haar en de andere rolmodellen draaide de dag om het ervaren en ontdekken en vooral om het samen bouwen en creëren.

Drempels doorbreken in STEM

In haar keynote sprak Howard openhartig over haar eigen ervaringen. “Ze lachten om mijn droom… ik had het gevoel dat ik mezelf kleiner moest maken.” Haar boodschap was echter hoopvol: “Grote dromen groeien langzaam als je ze de ruimte geeft,” en “grote dromen bereik je samen.”

Toch erkent ze dat verandering tijd kost. “Een maatschappelijke verandering gebeurt niet van de ene op de andere dag,” zei ze, wijzend op het gebrek aan rolmodellen en structurele barrières, vooral voor vrouwen van kleur. “Verandering begint met een zaadje, en dat moet je water geven.”

Een zaadje voor de toekomst

Aan het einde van de dag was dat zaadje duidelijk geplant. Sommige meisjes waren in het begin nog verlegen, maar velen gingen naar huis met enthousiasme. “Ik vond het leuker dan ik had verwacht,” zei een leerling van het Sondervick College.

Girls Day lost de genderkloof in STEM niet in één dag op, maar biedt wel iets essentieels: een begin. Zoals Dubling het verwoordt: “We hopen dat een baan in techniek, wiskunde of wetenschap een echte keuze wordt voor deze jonge meisjes.”