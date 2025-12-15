Lightforce wil een einde maken compromissen voor autonomie

Toen Kevin Rand het podium betrad bij Blue Magic Netherlands in Eindhoven, begon hij niet met theorie. Hij begon met ervaring, het soort ervaring dat je alleen opdoet na het ontwerpen van “meer dan 30 op maat gemaakte vliegtuigplatforms” en het besturen van enkele van de grootste experimentele drones van Europa. “Wij kennen drones”, zei hij. En juist omdat Lightforce en zijn moederbedrijf jarenlang bezig zijn geweest met het bouwen ervan, kennen ze ook de pijnpunten waar ontwikkelaars steeds weer tegenaan lopen.

Het kernprobleem? Autonomiesystemen dwingen ontwikkelaars tot een valse keuze: prestaties of flexibiliteit.

“Elke keer als we op de markt gingen voor een kant-en-klare autonomie-kern, werden we gedwongen om te kiezen”, vertelde Rand aan het publiek. “Maar in deze toepassingen kun je niet gedwongen worden om te kiezen. Je moet beide hebben.”

Serie Blue Magic Netherlands Lees hier al onze verhalen over het Blue Magic event, gericht op innovatie in de defensie-industrie. Bekijk serie

Dat moment van frustratie werd de oorsprong van Lightforce, een in Europa gebouwde autonomie-stack die tot doel heeft de kloof te overbruggen tussen open, modulaire ontwikkelomgevingen en de robuuste betrouwbaarheid die vereist is in defensie- en industriële operaties. Het is, zegt Rand, “een softwaregestuurd hardwareapparaat” dat vanaf de grond af is ontworpen voor omstreden omgevingen zonder GPS. Lightforce is expliciet gericht op “veerkrachtige autonomie voor een wereld zonder GNSS”.

Het slagveld bepaalt het tempo, Oekraïne laat dat duidelijk zien

Een groot deel van Rands verhaal weerspiegelt hoe de ontwikkeling van autonomie is veranderd sinds er weer een grootschalig conflict in Europa is uitgebroken. “Wat we in Oekraïne zien”, stelt hij, “is dat ontwikkelaars afstappen van monolithische architecturen en zich richten op modulariteit en openheid, waarbij nieuwe technologieën worden geïntegreerd in het tempo waarin software kan worden ontwikkeld.”

De boodschap: drone-oorlogsvoering evolueert dagelijks. Autonomiesystemen moeten dat ook doen. Oudere automatische piloten, of het nu flexibele maar kwetsbare open-sourcesystemen zijn of betrouwbare maar gesloten en ondoorzichtige propriëtaire systemen, kunnen simpelweg het tempo niet bijhouden.

Die kloof, zegt Rand, betekent een gebrek aan autonomie. “Wat we vandaag de dag autonomie noemen, is eigenlijk automatisering”, legt hij uit. “Waar we autonomie willen hebben - echte, adaptieve, veerkrachtige autonomie - zijn er nog steeds enorme hiaten. En dat is waar Lightforce voor is ontworpen.”

Een drielaagse autonomiestack: deterministische kern, modulaire rand en cloudintelligentie

De Lightforce-architectuur bestaat uit drie nauw geïntegreerde lagen:

Onboard Core: een deterministisch realtime besturingssysteem voor navigatie, sensorfusie en vliegveiligheid, ontworpen om te blijven werken, zelfs wanneer GNSS wordt gestoord of gespoofd. Edge Intelligence Layer: speciale computer voor geavanceerde waarneming, AI-inferentie en integratie met begeleidende computers van derden. Cloud Companion Layer: een veilige analyse- en leeromgeving die de cirkel compleet maakt: missiegegevens stromen terug naar ontwikkelaars, die met hoge snelheid kunnen itereren. Connectiviteit is optioneel; het systeem werkt volledig offline wanneer dat nodig is.

Kevin Rand van Lightforce bij Blue Magic Netherlands © Nadia ten Wolde

Dit hybride model geeft Lightforce een belangrijk voordeel: robuuste, certificeerbare besturing waar dat belangrijk is, gecombineerd met modulariteit waar innovatie het snelst plaatsvindt.

Een Europees alternatief voor soevereine autonomie

Rand benadrukte het belang van soevereiniteit. “Alles wat we doen, wordt hier in de EU ontworpen, ingekocht en geproduceerd”, zei hij, als duidelijk antwoord op Europese defensieprogramma's die steeds meer op hun hoede zijn voor niet-Europese afhankelijkheden.

Gezien de sterke politieke en industriële druk voor Europese technologische autonomie - van NAVO's DIANA project tot het EU-defensiefonds - positioneert Lightforce zich precies daar waar de vraag het snelst toeneemt.

Een bedrijfsmodel gebaseerd op software, niet op apparaten

Misschien verrassend voor een hardware-intensieve sector, is de strategie van Lightforce expliciet software-first. De marges op hardware zijn krap; het is niet het doel om een ecosysteem te creëren dat gebruikers aan zich bindt. In plaats daarvan wil Lightforce een groot, actief ontwikkelaarsnetwerk dat zijn platform beschouwt als de standaard voor autonomie voor drones, robots en uiteindelijk autonomie op infrastructuurniveau.

“We zijn niet gericht op het te gelde maken van de hardwarestack”, benadrukt Rand. “We zijn gericht op de mogelijkheden van software en data.”

Dit is ook waar de grootste potentiële marktgroei ligt. Volgens de eigen conservatieve schatting van Lightforce levert zelfs het beperken tot de verkoop van hardware voor Europese luchtvaartsystemen vandaag de dag een markt van enkele miljarden euro's op, maar de autonome kernlaag is het snelst groeiende segment van allemaal.

Van multirotors tot vliegtuigen van 500 kg

Een van de sterkste onderscheidende factoren van Lightforce is dat het al is getest tijdens vluchten met een opmerkelijk scala aan voertuigtypes, van kleine RC-vliegtuigen tot een platform met een spanwijdte van 12 meter en een gewicht van 500 kg, waarvoor volledige DO-178- en DO-160-certificering vereist was.

Testvluchten met meer dan 30 vliegtuigen leverden een enorme dataset op voor het generaliseren van de autonomie-kern, iets wat maar weinig startups kunnen evenaren.

Omdat het systeem modulair is, kunnen klanten opschalen van een enkele vluchtcomputer naar een drievoudig redundante architectuur door simpelweg units toe te voegen en gebruik te maken van de reeds ingebouwde cross-link-mogelijkheden.

Financiering, tractie en wat er daarna komt

Lightforce haalt momenteel 2,5 miljoen euro op voor zijn marktintroductiefase. Prioriteiten zijn onder meer het uitbreiden van het ecosysteem voor ontwikkelaars, het versnellen van OEM-integraties, het volwassen maken van de autonomie-kern voor commerciële en defensieklanten en het opzetten van meer institutionele proefprojecten.

Het bedrijf heeft al vroege tractie bereikt met grote Europese innovatieprogramma's, een teken dat de technologie aanslaat waar dat het meest nodig is.

Waarom dit belangrijk is

Autonomie gaat niet langer over het volgen van waypoints. Het gaat om het navigeren door onzekerheid, het weerstaan van vijandige interferentie, het van de ene op de andere dag integreren van nieuwe sensoren en het in staat stellen van operators om te innoveren met de snelheid van software.

De kern van Lightforce's inzet is dat het komende decennium van autonomie zal worden gewonnen door platforms, niet door producten; platforms die betrouwbaarheid, openheid en soevereiniteit combineren.

Bij Blue Magic Netherlands liet Rand het publiek achter met een eenvoudige boodschap: “Je hoeft niet meer te kiezen tussen prestaties en flexibiliteit.” Als Lightforce die belofte waarmaakt, kan het de ruggengraat worden van de volgende generatie Europese autonome systemen; niet alleen in de lucht, maar ook op het land, op zee en zelfs in de ruimte.