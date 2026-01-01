Kennisdeling: de verborgen motor achter inclusieve innovatie

Innovatie richt zich vaak op technologie en talent. Maar volgens keynote speaker Michael Houben ligt de echte bottleneck ergens anders: organisaties worstelen nog steeds met het delen van wat ze al weten. Tijdens het Common Ground for Innovation-event van iBuilt maakte Houben duidelijk: zonder effectieve kennisdeling vertraagt innovatie, stijgen de kosten en blijft inclusie buiten bereik.

Van verbonden ecosystemen naar “bevroren eilanden”

Houben schetste twee werkelijkheden. In theorie zijn organisaties “groene eilanden” waar kennis vrij stroomt tussen teams en individuen. In de praktijk lijken veel organisaties echter op “bevroren eilanden,” waar kennis vastzit in silo’s, documenten of bij individuele experts.

Hij ervoer dit zelf in de industrie, van automotive tot windenergie, werkend met teams verspreid over Europa en Azië. Het patroon was telkens hetzelfde: verschillende teams, verschillende manieren van werken, en beperkte uitwisseling van kennis.

© Floris van Bergen

Zijn conclusie: kennisdeling is geen sectorspecifiek probleem, maar een universeel vraagstuk.

De kosten van niet delen

Wanneer kennis niet stroomt, belanden organisaties in wat Houben een “kennisverlies-spiraal” noemt. Medewerkers besteden tijd aan het zoeken naar informatie, vinden bestaande oplossingen opnieuw uit en herhalen fouten uit het verleden. Deadlines schuiven, frustratie groeit en uiteindelijk vertrekken sleutelpersonen, samen met hun kennis.

De impact is concreet. Alleen al het zoeken naar informatie kan 4–5% productiviteitsverlies opleveren. Het vertrek van ervaren specialisten kan honderdduizenden euro’s kosten. En het probleem groeit met schaal. Zodra teams groter worden dan 10–12 mensen, stort informele kennisdeling in. Zonder structuur wordt de complexiteit al snel te groot.

De “kennisraket”

De oplossing van Houben is een eenvoudig maar gestructureerd model: de “kennisraket,” opgebouwd uit vier stappen:

Identificeer kennis – weet waar je expertise zit en wie die bezit

– weet waar je expertise zit en wie die bezit Leg kennis vast – documenteer, bij voorkeur simpel (bijvoorbeeld met checklists)

– documenteer, bij voorkeur simpel (bijvoorbeeld met checklists) Draag kennis over – zorg dat mensen het ook daadwerkelijk gebruiken

– zorg dat mensen het ook daadwerkelijk gebruiken Houd kennis actueel – zorg dat het relevant blijft in een snel veranderende wereld

© Floris van Bergen

De grootste kloof zit volgens hem in stap drie. Organisaties documenteren veel, maar slagen er niet in om kennis toepasbaar te maken. Zijn praktische advies: begin klein. Gebruik Q&A-sessies in plaats van complexe trainingen. Leg eerst de essentie vast voordat je lange documenten schrijft. En herdenk “lessons learned” door ook te kijken naar wat goed ging.

Inclusie begint met toegang tot kennis

Voor Houben is de link met inclusieve innovatie helder. Wanneer kennis zichtbaar en gedeeld wordt, kunnen meer mensen bijdragen aan besluitvorming. Hij introduceerde het concept van “knowledge captains”: experts waarvan de rol erkend en verankerd moet worden in besluitvorming.

Kennisdeling slaat ook bruggen tussen culturen. In internationale teams zag hij dat mensen misschien verschillen in achtergrond, maar een gezamenlijke drijfveer delen: leren en kennis uitwisselen. Dat maakt het een krachtige verbindende factor.

En tot slot maakt het autonomie mogelijk. Medewerkers die toegang hebben tot kennis kunnen zelfstandig en met vertrouwen werken: een van de sterkste motivatoren.

Van lokale teams naar wereldwijde samenwerking

Houben illustreerde dit met een concreet voorbeeld. In één organisatie zaten alle sleutelexperts aanvankelijk in België. Maar binnen enkele jaren, na het structureren van kennisdeling, ontstonden nieuwe “knowledge captains” in India en China. Het resultaat: een echt wereldwijd team, dat over grenzen heen samenwerkt en gelijkwaardiger bijdraagt.

Houben’s boodschap: kennisdeling is geen tool, maar infrastructuur. Zonder die infrastructuur verliezen organisaties tijd, talent en kansen. Met die infrastructuur ontsluiten ze betere samenwerking, sterkere teams en meer inclusieve innovatie.