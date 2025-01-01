Je patentportefeuille is geen archiefkast

Een patentportefeuille klinkt soms als iets dat je opbouwt en daarna netjes in de kast legt. Maar wie denkt dat patenten er zijn om stof te verzamelen, mist hun werkelijke waarde. Want een goed opgebouwde portefeuille is geen archief, het is een gereedschapskist. En die moet je regelmatig opentrekken.

Elk patent in je bezit moet iets toevoegen aan je onderneming. Niet per se vandaag, maar wel op termijn. Het is dan ook slim om eens in de zoveel tijd kritisch te kijken naar wat je in handen hebt en of je het nog nodig hebt.

Marco Coolen, AOMB. Foto © Bart van Overbeeke

Vijf simpele vragen voor elke patentaanvraag

Gebruik deze korte checklist om orde op zaken te stellen:

Houdt het de concurrent op afstand?

Als jouw patent ervoor zorgt dat anderen hun plannen moeten aanpassen, heb je een strategisch voordeel in handen. Niet wegdoen dus. Zorgt het voor onderhandelingspositie?

Misschien gebruik je het patent zelf niet, maar heb je het nodig om met andere partijen in gesprek te gaan. Voor een cross-licentie, toegang tot technologie of het afhouden van juridische risico’s. Krijg je er licentie-inkomsten uit?

Dan is het een no-brainer: je patent levert geld op. Blijf het beschermen. Zoek je investeerders en wekt het vertrouwen?

Ook een slapend patent kan waardevol zijn als het je pitch versterkt. Investeerders houden van zekerheid en zien graag dat je je kennispositie goed hebt geregeld. Is het interessant voor iemand anders?

Soms ligt een patent te slapen in jouw lade, maar zou het bij een ander bedrijf wél kunnen vliegen. Denk aan spin-outs, licenties of zelfs verkoop. Wat voor jou ballast is, kan voor een ander de sleutel zijn.

Geen ja? Dan is het misschien tijd om los te laten

Als je alle vragen langsloopt en het antwoord blijft overal ‘nee’, dan is de vraag logisch: waarom bescherm je het dan nog? Elk patent brengt kosten met zich mee. Jaarlijkse instandhoudingstaksen, administratieve last, en soms juridische risico’s. Als het je niets oplevert, dan is stoppen soms gewoon goed ondernemerschap.

Voor MKB’ers met één of twee patenten is deze analyse misschien wat overdreven; de discussiekosten zijn dan hoger dan wat je bespaart. Maar voor grotere bedrijven met tientallen of honderden patenten is opschonen een strategische zet. Je creëert ruimte, bespaart kosten en scherpt je focus aan.

Je gereedschapskist op orde

Een patentportefeuille moet geen museum worden. Het is een set van middelen waarmee je positie inneemt, onderhandelt en groeit. En net als bij echt gereedschap: als je het al jaren niet gebruikt, is het misschien tijd om het weg te doen.

Niet om te bezuinigen, maar om sterker te worden. Ruimte maken ís ook strategie.