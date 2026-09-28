Invest International investeert €15M in KMWE

Invest Internation investeert €15 miljoen in het Eindhovense technologiebedrijf KMWE, een op Brainport Industries Campus gevestigde toeleverancier van ASML. De investering moet het bedrijf helpen internationaal concurrerend te blijven en onder meer de productie in Maleisië uit te breiden.

KMWE ontwikkelt en produceert complexe mechanische componenten en systemen voor onder meer de lucht- en ruimtevaart, de halfgeleiderindustrie en de medische sector. Het Eindhovense bedrijf levert onder andere onderdelen aan ASML en richt zich op technologieën en productieprocessen voor de hightechindustrie. KMWE is internationaal actief en heeft naast Nederland ook productielocaties in onder meer Maleisië.

Over de inverstering

Volgens Melanie Maas Geesteranus, CEO van Invest International is de investering van belang voor de internationale positie van de Nederlandse hightechsector. “De halfgeleiderindustrie is een van de kroonjuwelen en drijfveren van ons toekomstige verdienvermogen. Juist in de tijd van geopolitieke spanningen is het cruciaal dat Nederlandse hightechbedrijven internationaal kunnen blijven groeien.”

Invest International is een Nederlandse staatsinvesteringsmaatschappij die innovatieve Nederlandse bedrijven helpt internationaal uit te breiden en concurreren door financiering en investeringen te bieden.

Een deel van de investering van KMWE kan worden gebruikt om de productiecapaciteit in Maleisië verder uit te breiden. Het bedrijf heeft daar al een productielocatie en zit daarmee dicht bij belangrijke afzetmarkten in de Aziatische hightechindustrie. “Maleisië is voor ons een logische keuze vanwege de sterke groei van de hightech- en innovatie-industrie”, zegt de financieel topman van KMWE.

KMWE was een van de initiatiefnemers van Brainport Industries Campus. Momenteel is het bedrijf nog steeds de grootste partij op de campus.