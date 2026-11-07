Intelic wint de Deloitte Technology Fast 50 met 10.404% groei

De Amsterdamse maker van defensiesoftware eindigt voor freelanceplatform Sweav en drankdispenserbouwer Aquablu. Batterijontwikkelaar LeydenJar wint de Deep-Tech Award en camerasensorstartup eyeo pakt beide Rising Star-prijzen.

Een legereenheid kan drones bij verschillende leveranciers kopen en vervolgens moeite hebben om ze samen in te zetten. Elk systeem kan zijn eigen bediening hebben, waardoor operators tijdens een missie tussen schermen en bedieningssystemen moeten schakelen. Het Amsterdamse Intelic bouwde zijn bedrijf rond dat probleem. Op 5 november riep Deloitte het uit tot winnaar van de Nederlandse Technology Fast 50 van 2026. In vier jaar tijd groeide de omzet van Intelic met 10.404 procent.

Sweav eindigde als tweede met 9.768 procent omzetgroei. Aquablu, vorig jaar nog tweede, werd derde met 3.859 procent. Deloitte maakte de uitslag van de 27ste Nederlandse editie bekend in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Voor de ranglijst vergelijkt Deloitte hoeveel procent de omzet van elk bedrijf in vier jaar tijd is gegroeid.

Eén bedieningssysteem voor drones van verschillende leveranciers

Met Nexus, de software van Intelic, kunnen operators verschillende typen onbemande vliegtuigen en grondvoertuigen vanuit één omgeving aansturen en koppelen aan militaire commandosystemen. Het bedrijf begon in 2021 als Avalor AI. Het zegt eind 2024 zijn eerste contract voor operationele inzet in Oekraïne te hebben gesloten. In 2025 opende het daar een kantoor en later dat jaar veranderde het zijn naam in Intelic.

Die aanpak werkt inmiddels door in de manier waarop Defensie drones wil inkopen. In juli sloot het ministerie een overeenkomst met Intelic om een gezamenlijke softwareomgeving voor onbemande systemen te ontwikkelen. Daarmee draait Defensie de gebruikelijke volgorde om. Eerst bouwt het de softwareomgeving, daarna schaft het materieel aan dat daarop aansluit. Zo kan Defensie bij snelle ontwikkelingen op dronegebied nieuwe toestellen toevoegen aan een systeem waarmee operators al vertrouwd zijn.

Intelic heeft rond Nexus ook een inkoopplatform gebouwd. Via Intelic BASE kunnen ministeries van Defensie onbemande systemen vergelijken en aanschaffen die al met de software zijn geïntegreerd. Het idee is dat ministeries uit verschillende leveranciers kunnen kiezen en na elke aankoop minder werk hebben aan de integratie.

Freelance adviseurs en slimme waterdispensers

Sweav gebruikt software voor een heel andere zoektocht. Een bedrijf dat hulp nodig heeft bij een overname of een strategisch vraagstuk kan via het platform een zelfstandig specialist vinden. Volgens Deloitte telt het netwerk meer dan 450 freelancers op het gebied van strategie, bedrijfstransformatie, fusies en overnames. Sweav verdient aan een match zodra die tot een opdracht leidt.

Bij Aquablu begint het met kraanwater. De slimme dispensers schenken plat of bruisend water en dranken met een smaakje. Zo kunnen kantoren ook zonder voorraad wegwerpflesjes en blikjes verschillende dranken aanbieden. Met software houdt Aquablu bij hoe de apparaten op verschillende locaties presteren. Met het volgende model, BOLD, wil het bedrijf ook klanten buiten de kantooromgeving bereiken, bijvoorbeeld sportscholen.

Van het lab naar de productielijn

LeydenJar won de Deep-Tech Award voor een dunne folie van zuiver silicium die de grafietanode in lithium-ionbatterijen vervangt. Volgens het bedrijf kan een batterij met die anode in hetzelfde volume tot 50 procent meer energie opslaan. De volgende uitdaging is om het materiaal in grote hoeveelheden te maken, met steeds dezelfde kwaliteit. De eerste commerciële fabriek, PlantOne op Strijp-T in Eindhoven, moet in 2027 in productie gaan. “Op grote schaal steeds hetzelfde product maken is een ander vak”, zei technologiedirecteur Paul van den Broek deze week.

Imec-spin-off eyeo won met zijn camerasensoren zowel de Rising Star Award als de publieksprijs in die categorie. Gangbare kleurenfilters absorberen een groot deel van het licht dat op een sensor valt. Eyeo gebruikt microscopisch kleine optische structuren om het invallende licht op kleur te scheiden en naar de juiste pixels te leiden. In mei haalde het bedrijf 40 miljoen euro op om de technologie dichter bij commerciële productie te brengen.

Fairphone kreeg de Sustainability Pioneer Award voor zijn modulaire elektronica. Gebruikers kunnen versleten onderdelen vervangen en hun apparaten zo langer blijven gebruiken. De Diverse & Inclusive Leadership Award ging naar The Selection Lab. Dat Amsterdamse bedrijf combineert AI-ondersteunde screening met vaardigheidstoetsen bij de selectie van sollicitanten. De jury wees op de manier waarop het bedrijf diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie in de eigen organisatie heeft verankerd, met actieve betrokkenheid van de oprichters en het managementteam.