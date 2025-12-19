Hoe Currentt lokale energie veilig maakt tegen cyberaanvallen

Het energiesysteem wordt steeds meer verspreid en verbonden. Currentt vindt dat energiebeheer lokaal moet gebeuren, niet in de cloud. Het bedrijf brengt de controle over energie terug naar huizen en bedrijven – gewoon in de meterkast.

Currentt heeft de Navigator ontwikkeld. Dit is een systeem waarmee huizen en kleine bedrijven hun stroom kunnen volgen en regelen. “Energiebeheer gaat over verbruik, opslag en opwekking op het juiste moment,” zegt Koen Mulders, ceo en oprichter van Currentt. “Met de Navigator kun je energie slim gebruiken, minder afhankelijk van anderen zijn en kosten besparen.”

In tegenstelling tot veel andere systemen is voor de werking de Navigator niet afhankelijk van de cloud. Het brein van het systeem zit in het gebouw zelf, in de meterkast. Het regelt energieopwekking, verbruik en opslag, en apparaten zoals zonnepanelen, batterijen en warmtepompen. Alles gebeurt lokaal, wat veiliger is tegen cyberaanvallen.

De voordelen van lokaal

Volgens de oprichter heeft een volledig lokaal energiebeheersysteem veel voordelen. Lokale controle maakt het makkelijk om verbinding te maken met veel verschillende apparaten en merken, ook met apparaten die niet slim zijn. Die kunnen worden bestuurd met sensoren en schakeluitgangen.

Het systeem is daarnaast betrouwbaarder voor installateurs. Die hebben vaak problemen met cloudstoringen of slecht internet.

Cyberbeveiliging is ook belangrijk. Het systeem werkt lokaal en onafhankelijk. Alleen de Navigator kan verbinding maken van binnen naar buiten. Het besturingssysteem draait niet op Windows of Linux, dus het Operating System kan niet worden gehackt. Elk apparaat heeft een unieke versleuteling die aan de hardware is gekoppeld. Daardoor zijn grootschalige aanvallen veel moeilijker uit te voeren. Mulders wijst hier op vanwege de stijgende aanvallen op energie-infrastructuur. “Als het energiesysteem wordt verstoord, raakt alles verstoord. Cloudsystemen zijn kwetsbaar, dus hebben we de Navigator vanaf het begin veilig ontworpen.”

Oplossing voor netcongestie en stijgende energiekosten

De Navigator is speciaal gemaakt voor Nederland. Nederland behoort wereldwijd tot de koplopers wat betreft het aantal zonnepanelen per persoon, maar heeft ook te maken met problemen door overbelaste netten. Meer dan 14.000 kleine en middelgrote bedrijven kunnen niet uitbreiden of elektrificeren door te weinig netcapaciteit. Huishoudens met zonnepanelen krijgen hogere terugleverkosten en moeten zich voorbereiden op het einde van de salderingsregeling in 2027.

Het systeem van Currentt helpt gebruikers om meer van hun eigen zonne-energie te gebruiken. Vaak gaat dit van ongeveer 30% naar veel meer. Het systeem coördineert apparaten zoals warmtepompen, elektrische auto’s en accu’s slim. Voor bedrijven geeft het platform inzicht in piekbelastingen en capaciteitslimieten. Zo worden ze niet verrast door capaciteitsproblemen bij uitbreiding en kunnen boetes van netbeheerders voorkomen worden. Voor kleine en middelgrote bedrijven helpt Currentt ook bij groei en elektrificatie binnen de beschikbare capaciteit. Dit gebeurt door load shifting, waardoor hun capaciteit beter wordt gebruikt.

“Energiezekerheid wordt net zo belangrijk als energiekosten”, aldus Mulders, die opmerkt dat veel kleine en middelgrote ondernemingen pas capaciteitsproblemen ontdekken op het moment dat ze willen gaan uitbreiden of gaan elektrificeren.

K Koen Mulders Ceo van Currentt Na een paar decennia bij Philips te hebben gewerkt, trad hij begin 2024 in dienst bij Currentt als ceo.

Van hobbyproject tot volwaardig bedrijf

Het idee voor Currentt kwam van medeoprichters Mark van den Brink en Rick Goud. Ze bedachten het toen de energieprijzen stegen, vanwege de spanningen in Europa. Ze waren gefrustreerd door het gebrek aan praktische hulpmiddelen om thuis energie te beheren. Daarom begonnen ze in hun vrije tijd met het maken van een prototype.

Begin 2023 werd een werkend prototype in een zekeringkast geïnstalleerd. Dit wekte interesse bij installateurs, familie en zakelijke contacten. Van den Brink heeft ervaring in software en elektronica en is ook oprichter van Tripetto. Goud richtte eerder Zivver op, wat zorgt voor beveiligde communicatie.

Na twintig jaar bij Philips besloot Koen Mulders zich te richten op wat hij ‘impactondernemerschap’ noemt. Hij wil bedrijfsgroei combineren met positieve effecten voor het milieu en de samenleving. Via gemeenschappelijke vrienden kwam hij in contact met Van den Brink en Goud. Begin 2024 trad hij toe tot Currentt als ceo.

Currentt ontvangt de KVK Award - © Currentt

Landelijke uitrol

De startup telt inmiddels vijftien mensen. Het hoofdkantoor zit in het Science Park in Amsterdam. Het apparaat is nu te koop in Nederland, maar het plan is om uit te breiden naar heel Europa.

2025 was een jaar van groei en erkenning voor het bedrijf. Het won de KVK Award als meest veelbelovende innovatie op het gebied van energietransitie.

Eerder dit jaar haalde het bedrijf €1,7 miljoen startkapitaal op. Daarmee kan het sneller innoveren en nieuwe producten op de markt brengen. De Navigator is nu te koop via distributeurs in Nederland. Er zijn plannen om verder uit te breidenEuropa. Het bedrijf ontwikkeld ook steeds meer toepassingen en lanceert komend jaar ook versies die gebruik maken van AI voor energievoorspellingen en automatisering.