Hoe Anthropic en Google NVIDIA's monopolie willen doorbreken

Het Amerikaanse AI-lab Anthropic breidt zijn rekencapaciteit uit. Broadcom, een bedrijf dat zich bezighoudt met halfgeleiderinfrastructuur, heeft bekendgemaakt dat het tegen 2027 3,5 gigawatt aan rekencapaciteit zal leveren – genoeg om 35 miljoen laptops tegelijkertijd van stroom te voorzien.

In het kader van deze samenwerking gaat de maker van Claude AI meer gebruikmaken van de Tensor Processing Units (TPU’s) van Google Cloud. Dit zijn de meest geavanceerde AI-chips van Google. In oktober sloot het AI-lab een overeenkomst voor meer dan een gigawatt aan rekenkracht.

Net als andere AI-ontwikkelaars, waaronder het Franse Mistral AI, streeft Anthropic ernaar om infrastructuur in eigen beheer te hebben en te exploiteren. Als onderdeel van de overeenkomst krijgt Anthropic tot 2031 ook toegang tot op maat gemaakte chips van de volgende generatie, een stap die bedoeld is om de dominantie van NVIDIA op de markt voor AI-chips aan te vechten.

De financiële groei en klantenuitbreiding van Anthropic

De uitbreiding van de infrastructuur van Anthropic vloeit rechtstreeks voort uit de explosieve financiële groei. Gelijktijdig met de aankondiging van de overeenkomst met Broadcom en Google rapporteerde het AI-lab een jaarlijkse omzet van 30 miljard dollar.

Dit cijfer is een prognose van de jaarlijkse omzet van een bedrijf op basis van een kortere recente periode, doorgaans een kwartaal, opgeschaald naar een volledig jaar. Het door Anthropic gerapporteerde cijfer betekent een enorme stijging ten opzichte van de omzet van 9 miljard dollar die eind 2025 werd geregistreerd.

De toename van het aantal zakelijke klanten is de drijvende kracht achter deze omzetpiek. Anthropic bedient nu meer dan 1.000 zakelijke klanten die jaarlijks meer dan 1 miljoen dollar uitgeven aan zijn Claude-diensten. Dit hoogwaardige klantenbestand is in minder dan twee maanden verdubbeld, van slechts 500 in februari 2026. Naarmate de vraag van klanten toeneemt, moet de infrastructuur mee evolueren om het concurrentievoordeel te behouden ten opzichte van rivalen zoals OpenAI, waarvan de omzetrecente run rate is gedaald tot 24 miljard dollar.

Door zich te verbinden tot een direct hardwarepartnerschap, verzekert Anthropic zich van de ruwe verwerkingskracht die nodig is om zijn volgende generatie foundationmodellen te trainen, zonder volledig afhankelijk te zijn van de beschikbaarheid van clouddiensten van derden of geconfronteerd te worden met plotselinge capaciteitsbeperkingen.

Het 3,5 GW-plan

De overeenkomst draait om 3,5 gigawatt aan rekencapaciteit vanaf 2027, wat de kern vormt van Anthropic toezegging van 50 miljard dollar aan infrastructuur in de Verenigde Staten. Deze capaciteit zal worden ingezet op vier locaties in Ohio, Iowa, Texas en Georgia om de druk op het elektriciteitsnet zo klein mogelijk te houden en tegelijkertijd redundantie voor klanten te waarborgen.

Het bouwen van infrastructuur op deze ongekende schaal kost naar schatting 30 tot 35 miljard dollar per gigawatt. Anthropic is van plan deze uitbreiding te financieren via een beursgang die gepland staat voor eind 2026.

Een geloofwaardig alternatief voor NVIDIA

De uitrol van de infrastructuur in 2027 sluit perfect aan bij de massaproductie van de zevende generatie TPU’s van Google. Deze versie maakt gebruik van de geavanceerde 2-nanometer-procestechnologie van Broadcom. De TPU’s zijn voorzien van geïntegreerde optische verbindingen die speciaal zijn ontworpen om schaalvergroting van clusters van vele gigawatts mogelijk te maken zonder dat er gegevensbottlenecks ontstaan.

De overeenkomst bevat strenge commerciële prestatie-eisen om de investering van Anthropic te beschermen. Zo moet de hardware bijvoorbeeld in staat zijn om de trainingstijd voor AI-modellen met 40% te verkorten ten opzichte van de vorige versie. Deze prestatie-eisen zorgen ervoor dat de op maat gemaakte hardware een zeer concurrerende kosten-per-token-verhouding behoudt in vergelijking met de aankomende Blackwell- en Rubin-platforms van NVIDIA. Broadcom zal de door Google geautoriseerde TPU-racks produceren, die Anthropic vervolgens rechtstreeks in zijn eigen datacenters zal installeren.

Anthropic behaalt overwinnings in de onderhandelingen

Anthropic en Google hebben een leveringsovereenkomst getekend die loopt tot 2031. Volgens de overeenkomst behoudt Google het eigendom van de ontwerpen voor zijn AI-chips. Maar Anthropic heeft een belangrijke uitzondering bedongen: het krijgt voorrang op 60% van alle nieuwe TPU’s die de komende vijf jaar worden geproduceerd. Dit betekent dat zelfs als er in de hele sector een tekort aan chips ontstaat, Anthropic vrijwel vooraan in de rij staat.

De deal gaat verder dan alleen gegarandeerde hoeveelheden. Anthropic kan Google ook vragen om de chips zelf aan te passen – met name de onderdelen die de zware wiskundige berekeningen uitvoeren waarop AI-modellen vertrouwen – zodat ze beter aansluiten bij de werking van de software van Anthropic. Dit soort invloed op het chipontwerp was vroeger het exclusieve domein van grote, op zichzelf staande bedrijven zoals Google en Apple, die hun eigen hardware intern ontwerpen en gebruiken. Door de chips die zijn modellen aansturen zelf vorm te geven, kan Anthropic AI sneller en goedkoper trainen, wat toekomstige versies van Claude zou moeten versnellen.

Reactie van de markt

De financiële markten reageerden snel op de aankondiging. Het aandeel van Broadcom schoot met meer dan 6% omhoog na het nieuws, waarbij analisten de deal interpreteerden als een sterke bevestiging dat Broadcoms inzet op op maat gemaakte AI-chips vruchten afwerpt — sommigen voorspellen nu dat de omzet uit AI-chips tegen 2027 de grens van 100 miljard dollar zou kunnen overschrijden.

NVIDIA, wiens chips de AI-computing hebben gedomineerd, zag na de aankondiging een lichte daling in de voorbeurshandel. Het signaal van beleggers was duidelijk: Broadcom en Google hebben laten zien dat ze op maat gemaakte chips kunnen bouwen op de schaal en het prestatieniveau die de grootste AI-bedrijven nodig hebben, wat betekent dat NVIDIA nu te maken heeft met serieuze concurrentie.

Een doorbraak in het toekomstige leiderschap op het gebied van AI?

De omvang van deze investering heeft gevolgen die veel verder reiken dan Anthropic zelf. De toezegging van 50 miljard dollar voor de aanleg van infrastructuur in de Verenigde Staten zorgt ervoor dat cruciale AI-capaciteiten op Amerikaans grondgebied blijven, een stap die het lokale leiderschap op het gebied van computertechnologie versterkt.

Tot voor kort was de ontwikkeling van AI bijna volledig afhankelijk van de chips van NVIDIA. Door aan te tonen dat op maat gemaakte alternatieven op deze schaal kunnen werken, opent het partnerschap tussen Anthropic, Google en Broadcom de deur naar een meer concurrerende hardwaremarkt, wat de kosten zou moeten drukken en de vooruitgang voor iedereen zou moeten versnellen.

De eerste gigawatt van deze nieuwe infrastructuur moet in 2026 online komen, en de sector zal dit nauwlettend in de gaten houden. Als de op TPU's gebaseerde implementatie de prestatiedoelstellingen haalt, zal dit andere grote AI-bedrijven waarschijnlijk ertoe aanzetten een soortgelijk draaiboek te volgen: het bouwen of in gebruik nemen van hun eigen op maat gemaakte chips in plaats van standaard voor NVIDIA te kiezen. Leiderschap op het gebied van AI draait niet langer alleen om het schrijven van betere software. Het hangt in toenemende mate af van wie de fysieke infrastructuur beheert: de chips, de datacenters en de stroomvoorziening om deze te laten draaien.