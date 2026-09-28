Haptontech wint LEVELUP 2026 Award: voelen in de virtuele wereld

TU Eindhoven-spin-off Haptontech heeft de LEVELUP 2026 Award gewonnen en daarmee een felbegeerd ticket voor de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas bemachtigd. Ook de nummers twee en drie, Kyvvu en ATA Mute, stonden als finalisten op het podium tijdens een middag vol doorzettingsvermogen van oprichters, openhartige lessen van investeerders en harde waarheden over het overbruggen van de ‘valley of death’.

“Het voelt alsof iemand bruiswater in mijn bloed heeft gegoten”, zei een zichtbaar opgetogen dr. Mert O. Astam, CEO en oprichter van Haptontech, vlak nadat hij tot winnaar was uitgeroepen. Astam pitchte zonder traditionele presentatieslides. Hij daagde het publiek en de jury uit zich voor te stellen dat je digitale content kunt voelen in plaats van er alleen naar te kijken.

Haptontech ontwikkelt programmeerbare materialen die dynamisch van vorm kunnen veranderen, zachter of harder kunnen aanvoelen en zelfs vloeistoffen kunnen afgeven en opnemen om echte fysieke texturen na te bootsen. De startup komt rechtstreeks voort uit onderzoek en perceptiestudies met hoogleraren van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Het bedrijf wil tastbare interfaces tussen mens en machine integreren in compacte elektronica voor dagelijks gebruik.

“Ze lieten ons de toekomst voelen”

Tijdens het juryberaad prees juryvoorzitter Gilbert Gooijers de gedurfde visie van Haptontech op de interactie tussen mens en computer. “Haptontech liet ons de toekomst echt voelen”, zei Gooijers. “Het gebeurt niet vaak dat er een volledig nieuwe manier van interactie opduikt. We zijn gewend aan piepjes en andere geluidssignalen, en velen van ons kijken zes uur per dag naar een scherm. Maar aanraking opent een heel nieuw veld aan mogelijkheden.”

Gooijers noemde toepassingen met grote potentiële impact, van discrete meldingen via draagbare apparaten tot dynamische brailleschermen die zich in realtime aanpassen en mensen met een visuele beperking veel meer mogelijkheden kunnen bieden. Astam vertelde tijdens de vragenronde dat dynamische brailleschermen tot vijftig keer goedkoper geproduceerd zouden kunnen worden dan de huidige alternatieven op de markt. Haptontech is daarnaast actief in gesprek met fabrikanten van consumentenelektronica over de integratie van voelbare feedback in slimme apparaten, tablets en online winkelervaringen.

Dr. Mert O. Astam, Haptontech © Bram Saeys

Nummers twee en drie: Kyvvu en ATA Mute

Haptontech kwam als winnaar uit een sterk deelnemersveld, dat van tien halvefinalisten werd teruggebracht tot drie finalisten.

De nummers twee en drie, Kyvvu en ATA Mute, lieten zien hoe breed de innovatie onder startups is. ATA Mute bracht jarenlange technische ervaring en een sterke competitieve instelling mee naar het podium. Kyvvu benadrukte hoe belangrijk snelheid, snelle uitvoering en de overtuiging van oprichters zijn in markten die zich razendsnel ontwikkelen.

Constantijn van Oranje: “Nederlandse oprichters moeten harder werken en sneller bewegen”

Voor de laatste pitches sprak Techleap-gezant prins Constantijn van Oranje met het publiek over wat startups die doorgroeien onderscheidt van bedrijven die ten onder gaan in de valley of death.

Volgens Constantijn hangt het vertrouwen van investeerders af van de veerkracht van oprichters en een duidelijk zicht op betalende klanten. Tegelijkertijd waarschuwde hij openhartig voor Nederlandse ondernemersgewoonten:

Snelheid boven perfectie: “Nederlandse oprichters onderschatten vaak snelheid en de kracht van kapitaal”, zei Constantijn. “Geld koopt je tijd. Als je geld op is, is je tijd op en ga je dood. Te veel oprichters besteden maanden aan het najagen van subsidies zonder verwatering of kleine financieringsrondes, terwijl ze veel sneller vooruit zouden kunnen komen.”

“Nederlandse oprichters onderschatten vaak snelheid en de kracht van kapitaal”, zei Constantijn. “Geld koopt je tijd. Als je geld op is, is je tijd op en ga je dood. Te veel oprichters besteden maanden aan het najagen van subsidies zonder verwatering of kleine financieringsrondes, terwijl ze veel sneller vooruit zouden kunnen komen.” Relaties opbouwen voordat je ze nodig hebt: “Oprichters zijn hier vaak transactioneel en individualistisch. Ze kloppen pas bij een investeerder aan als ze dringend geld nodig hebben. Investeerders zijn kuddedieren; ze komen in beweging als er momentum, vertrouwen en FOMO is. Als je vroeg een relatie opbouwt, krijg je misschien € 2 miljoen in plaats van je met € 500.000 te moeten redden. Daarmee heb je veel langer de tijd om te bouwen.”

“Oprichters zijn hier vaak transactioneel en individualistisch. Ze kloppen pas bij een investeerder aan als ze dringend geld nodig hebben. Investeerders zijn kuddedieren; ze komen in beweging als er momentum, vertrouwen en FOMO is. Als je vroeg een relatie opbouwt, krijg je misschien € 2 miljoen in plaats van je met € 500.000 te moeten redden. Daarmee heb je veel langer de tijd om te bouwen.” Zelfgenoegzaamheid achter je laten: Constantijn waarschuwde voor een comfortabele houding waarin de urgentie ontbreekt. Nu initiatieven als de National AI Hub (The Stack) uitgroeien tot duizenden vierkante meters, moeten Europese bouwers in deeptech en AI volgens hem het mondiale tempo bijhouden: “Als jij betere technologie hebt met € 10 miljoen en een concurrent slechtere technologie met € 100 miljoen, wie denk je dan dat er wint? We moeten ondernemender en vasthoudender zijn.”

Volgende halte: Las Vegas

Voor Haptontech betekent de winst bij LEVELUP 2026 een direct ticket naar CES in Las Vegas, inclusief beursruimte en matchmaking op hoog niveau. Zowel Gooijers als Constantijn drong er bij het team op aan de wereldwijde aandacht strategisch te benutten. “CES is een enorm evenement voor media en relaties”, adviseerde Constantijn. “Je wacht niet simpelweg tot mensen langs je stand lopen; je bereidt je vooraf voor, weet wie er komen en speelt het spel om internationaal voet aan de grond te krijgen.”

Astam is klaar voor de volgende stap: “We zijn in 2027 zeker terug met goed nieuws.”