Happy Asteroid Day! Hoe stoppen we een dodelijke asteroïde?

De ruimte is onmetelijk groot en herbergt onzichtbare gevaren. Vandaag is het Asteroid Day 🔗︎. Deze dag herinnert ons aan de kwetsbaarheid van onze planeet. Wat gebeurt er als een reusachtige planetoïde daadwerkelijk op de aarde afkoerst? Gelukkig staan we vandaag de dag niet meer machteloos. De technologie om ons te verdedigen ontwikkelt zich in een razend tempo.

De erfenis van Tunguska

Op 30 juni 1908 vond er een gigantische explosie plaats boven Siberië. Een asteroïde ontplofte in de atmosfeer en verwoestte 80 miljoen bomen in het Tunguska-gebied. Dit blijft de grootste gedocumenteerde inslag in de geschiedenis van de mensheid. Om de wereld te waarschuwen voor dit sluimerende gevaar, riepen de Verenigde Naties in 2016 deze datum uit tot Asteroid Day 🔗︎. Het doel van deze dag is het vergroten van het publieke bewustzijn over nabij-aardse objecten 🔗︎. Een grote inslag is weliswaar zeldzaam, maar de gevolgen zijn direct catastrofaal. Daarom werken wetenschappers en ingenieurs dagelijks aan systemen die ons moeten beschermen.

De kinetische tik van DART

Wat kunnen we concreet doen als een grote asteroïde daadwerkelijk op ramkoers ligt? De meest beproefde en direct inzetbare technologie is de kinetische impactor 🔗︎. Deze methode houdt in dat we een zwaar ruimtevaartuig met extreem hoge snelheid tegen de asteroïde aan laten botsen. De mensheid bewees in 2022 al dat deze theorie in de praktijk werkt met de historische DART-missie. Een sonde van NASA botste toen met succes op de planetoïde Dimorphos. Wetenschappelijk onderzoek uit maart 2026 bevestigde definitief het langetermijneffect van deze test. De harde klap veranderde niet alleen de omlooptijd van de kleine maan Dimorphos. De inslag verschoof ook de baan van het gehele dubbelsysteem rond de zon.

Zwaartekracht: een subtielere methode

Naast de brute kracht van een botsing ontwikkelen wetenschappers ook subtielere methoden. Een veelbelovend alternatief is de zwaartekrachttractor 🔗︎. Bij deze techniek vliegt een zwaar ruimtevaartuig langere tijd heel dicht naast de asteroïde. De onderlinge, zwakke zwaartekracht trekt de asteroïde dan heel langzaam uit zijn oorspronkelijke baan. Dit proces kan weliswaar tientallen jaren duren, maar de methode is uiterst gecontroleerd en nauwkeurig.

Lasers: het ultieme redmiddel

Een andere innovatieve technologie is laserablatie 🔗︎. Hierbij richten we krachtige lasers op het oppervlak van de asteroïde om gesteente te verdampen. Het ontsnappende gas werkt vervolgens als een natuurlijke raketmotor die de koers van de asteroïde verlegt. Mocht de tijd echter heel erg dringen en de asteroïde gigantisch groot zijn, dan blijft de nucleaire optie over 🔗︎. Dit is geen scenario uit een Hollywoodfilm, maar een serieuze back-up. Een nucleaire explosie vlak bij de asteroïde kan de buitenste laag doen verdampen en zo de koers wijzigen. Wetenschappers zien dit als het ultieme redmiddel.

Wie drukt er op de knop?

De benodigde technologie is in ontwikkeling, maar wie besluit er uiteindelijk over een ingreep? De besluitvorming verloopt via zorgvuldig opgestelde internationale protocollen onder auspiciën van de Verenigde Naties. Zodra er een reële dreiging is gesignaleerd, komt de Space Mission Planning Advisory Group in actie. Dit internationale orgaan coördineert de reactie van de verschillende ruimtevaartorganisaties over de hele wereld.

Happy Asteroid Day!