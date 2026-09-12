Groter Pivot Park via investeringsplan van €100 miljoen

De plannen voor een uitbreiding van Pivot Park in Oss ter waarde van € 100 miljoen zijn een belangrijke stap dichterbij gekomen. Zowel het college van burgemeester en wethouders van Oss als Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben ingestemd met een voorstel voor de financiering van de eerste fase van de langetermijnstrategie voor de farmaceutische campus.

Volgens het voorstel investeert de gemeente Oss ongeveer € 30 miljoen en draagt de provincie Noord-Brabant circa € 70 miljoen bij. Die verdeling komt grotendeels overeen met de eigendomsverhoudingen: de provincie bezit 70,7 procent van Pivot Park en de gemeente Oss het resterende belang.

Het geld is bedoeld voor een nieuwe bedrijfsruimte, faciliteiten voor biotechbedrijven die doorgroeien van start-up naar scale-up, een centraal communitygebouw met restaurant en de verdere verduurzaming van de campus. Enkele verouderde gebouwen die nog uit de tijd van Organon stammen, worden gesloopt of vervangen.

De plannen zijn nog niet definitief. De gemeenteraad van Oss moet nog instemmen met de gemeentelijke bijdrage. Provinciale Staten van Noord-Brabant krijgen de gelegenheid om wensen en bedenkingen over de provinciale investering kenbaar te maken.

Scale-ups lopen tegen ruimtegebrek aan

Pivot Park heeft al enkele jaren een bezettingsgraad van ongeveer 90 procent. Volgens de gemeente zijn momenteel circa 65 bedrijven op de campus gevestigd, die samen werk bieden aan ruim 880 mensen. In 2012 waren dat nog 23 bedrijven en 135 medewerkers.

Die snelle groei heeft geleid tot een tekort aan geschikte laboratorium- en kantoorruimte. Vooral ondernemingen die de start-upfase succesvol zijn ontgroeid, hebben moeite om faciliteiten te vinden waarmee ze verder kunnen opschalen zonder de campus of de regio te verlaten.

“Bedrijven willen graag doorgroeien op Pivot Park, en die mogelijkheden moeten we bieden”, zegt de Osse wethouder Nick Pruimboom.

De voorgestelde scale-upfaciliteiten moeten deze leemte opvullen. Ze vormen een aanvulling op de bestaande Pivot Incubator, die jonge biofarmaceutische bedrijven voorziet van gebruiksklare laboratoria, gedeelde apparatuur en ondersteuning bij het ondernemerschap.

Ook een nieuw communitygebouw vormt een belangrijk onderdeel van het plan. Het moet de bestaande voorzieningen uit de voormalige Organon-tijd vervangen en ruimte bieden aan een gezamenlijk restaurant en ontmoetingsplekken voor medewerkers van verschillende bedrijven. Volgens Pruimboom onderscheidt juist die interactie en kennisuitwisseling een innovatiecampus van een gewoon bedrijventerrein.

Van dreigend banenverlies naar farmaceutisch cluster

Pivot Park ontstond nadat MSD aankondigde zijn onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten in Oss te beëindigen. De campus werd opgericht door een samenwerkingsverband van MSD, de gemeente Oss, de provincie Noord-Brabant, de rijksoverheid en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij. Het oorspronkelijke doel was om farmaceutische kennis voor de regio te behouden, nadat 1.100 R&D-banen op de tocht waren gekomen.

Sindsdien heeft het terrein zich ontwikkeld tot een belangrijk farmaceutisch cluster. De bedrijven op de campus bestrijken vrijwel de volledige keten van geneesmiddelenontwikkeling: van vroeg onderzoek en productontwikkeling tot contractonderzoek, productie en gespecialiseerde dienstverlening.

Recente nieuwbouw heeft al laten zien hoe snel extra capaciteit wordt benut. Het negen verdiepingen tellende Marie Curie-gebouw, dat eind 2023 werd opgeleverd, voegde 11.000 vierkante meter aan laboratoria, kantoren en gedeelde voorzieningen toe. Daarmee werd de campus in één keer met meer dan 25 procent uitgebreid. De ruimte werd direct in gebruik genomen door zes bedrijven die al op Pivot Park waren gevestigd en meer ruimte nodig hadden.

Ook wordt gewerkt aan het Panther-gebouw, waar laboratoria en kantoren voor Aspen Oss komen. Dankzij het gebouw kunnen Aspen en BioChem Oss activiteiten samenbrengen die nu nog over verschillende locaties zijn verspreid. De definitieve oplevering staat gepland voor juli 2027.

Ambities voor 2036

Het pakket van € 100 miljoen vormt de eerste fase van de Campusvisie Pivot Park 2036, die de aandeelhouders in december 2025 vaststelden. De strategie moet de campus financieel toekomstbestendig maken en tegelijkertijd voldoende ruimte creëren voor verdere groei.

In 2036 wil Pivot Park onderdak bieden aan ongeveer 115 bedrijven en 2.100 arbeidsplaatsen. Die groei kan binnen de huidige grenzen van de campus worden gerealiseerd. Verouderde gebouwen worden vervangen en het beschikbare terrein wordt intensiever benut. Uitbreiding buiten het bestaande terrein is daarom vooralsnog niet nodig.

De investering draait daarmee om meer dan alleen extra vierkante meters. Voor Oss en Noord-Brabant is het ook een manier om groeiende life-sciencebedrijven in de regio te behouden, gespecialiseerd talent aan te trekken en een farmaceutisch ecosysteem te versterken dat loopt van de ontdekking van nieuwe geneesmiddelen tot de industriële productie.

Als de twee publieke aandeelhouders definitief instemmen, krijgt Pivot Park meer mogelijkheden om bedrijven die op de campus worden gelanceerd ook daar te laten uitgroeien tot volwassen biotechondernemingen.