Grootste NL cybersecurity investering ooit: 60M voor Eye Security

Het Nederlandse cybersecuritybedrijf Eye Security heeft 60 miljoen euro opgehaald in een nieuwe investeringsronde. Volgens Eye Security is het de grootste investering ooit in een Nederlandse cybersecuritystartup.

Verder groeien in Europa

Met het geld wil het bedrijf verder groeien in Europa. Steeds meer organisaties krijgen te maken met cyberaanvallen, strengere regelgeving en een grotere afhankelijkheid van digitale systemen. Tegelijkertijd zoeken veel Europese bedrijven naar alternatieven voor grote, vooral Amerikaanse, cybersecurityleveranciers.

Eye Security zegt die rol te kunnen vervullen met professionele digitale beveiliging, ondersteund door ervaren cybersecurityspecialisten.

Een minderheidsbelang

De investering wordt geleid door investeringsmaatschappij Sofina, die daarmee een minderheidsbelang in het bedrijf neemt. Ook bestaande investeerders TIN Capital, J.P. Morgan Growth Equity Partners en Bessemer Venture Partners investeren opnieuw mee.

Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Eye Security werd in 2020 opgericht in Den Haag door voormalige experts van de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Hun uitgangspunt: middelgrote organisaties horen toegang te hebben tot hetzelfde niveau van cyberexpertise als overheden en multinationals. In korte tijd groeide Eye Security uit tot een Europese speler met meer dan duizend klanten in de Benelux, de DACH-regio en andere markten. Het bedrijf heeft kantoren in Nederland, België en Duitsland en breidt zijn teams in deze landen verder uit.