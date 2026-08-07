Groene daken tegen de hitte? In Nederland blijft 99,5% onbenut

Hittegolven worden steeds heviger en dat betekent dat we beter moeten nadenken over het koelen van gebouwen. Uit een landelijke meting blijkt dat slechts 0.5% van alle gebouwen een groen dak heeft. Zonde, want het is een relatief gemakkelijke manier om voor verkoeling te zorgen.

De cijfers liegen er niet om. Uit een landelijke meting van Rooftop Revolution en Natuur & Milieu komt naar voren dat slechts 0,5% van de 11 miljoen panden in Nederland een groen dak heeft. Bijna twee derde van deze groene daken is kleiner dan 25 m², waardoor de impact op verkoeling, waterberging en biodiversiteit minimaal blijft.

Klimaatadaptatie

Groene daken bieden meer dan alleen een mooi uitzicht. Ze dragen bij aan klimaatadaptatie door hitte te verminderen, regenwater op te vangen en de biodiversiteit te vergroten 🔗︎. In stedelijke gebieden kunnen groene daken de temperatuur met meerdere graden verlagen, wat vooral tijdens hittegolven een groot verschil maakt. Daarnaast helpen ze om wateroverlast te voorkomen door regenwater op te slaan en geleidelijk af te voeren, waardoor het riool minder belast wordt 🔗︎.

Grote verschillen tussen steden

Regionale analyses tonen grote verschillen in de benutting van groene daken. In Amsterdam is 60% van het dakoppervlak direct geschikt voor vergroening, maar slechts 4,17% wordt daadwerkelijk benut . In Heerlen is meer dan 2 miljoen m² dakoppervlak geschikt, maar momenteel wordt slechts 0,44% van dat potentieel gebruikt. In Eindhoven krijgen nieuwbouwprojecten ruim tien keer vaker een groen dak dan bestaande gebouwen. Steden zoals Zwolle, Groningen en Amsterdam lopen voorop met meerdere duizenden groene daken, terwijl Limburgse gemeenten zoals Venlo, Heerlen en Sittard-Geleen achterblijven met slechts enkele tientallen groenbedekte panden . Deze verschillen laten zien dat lokale stimulering en beleid een cruciale rol spelen in de adoptie van groene daken.

Subsidies als sleutel tot groei

Financiële stimulering is een van de belangrijkste instrumenten om groene daken te bevorderen. In Nederland zijn subsidies beschikbaar via gemeenten, provincies en waterschappen, maar de hoogte en voorwaarden variëren sterk per locatie 🔗︎. In Amsterdam bedraagt de subsidie tot 50% van de kosten, met een maximum van €30–€50 per m² en een minimale oppervlakte van 30 m² 🔗︎. In Den Haag is 50% van de kosten vergoed, met een maximum van €20.000 per aanvraag en speciale steun voor mensen met een Ooievaarspas 🔗︎. Amersfoort biedt €20–€40 per m², afhankelijk van de waterbergingscapaciteit, met een totaal subsidieplafond van €100.000 voor woningen en schuren 🔗︎. Ook provincies, zoals Groningen, bieden subsidies voor het vergroenen van bedrijventerreinen, met bedragen tot 45% van de kosten en een maximum van €200.000 per aanvraag 🔗︎.

Succesvolle initiatieven als voorbeeld

Er zijn wel succesvolle voorbeelden die laten zien dat groene daken wél kunnen slagen. In Rotterdam is **De DakAkker** een opvallend initiatief: een daklandbouwproject van ongeveer 1.000 m² op het Schieblock-gebouw, waar groenten, fruit en kruiden worden verbouwd en bijen worden gehouden 🔗︎. Ook het **Dakpark** in Rotterdam, met een oppervlakte van 100.000 m², is een van de grootste openbare groene daken van Europa en biedt wandelpaden, speeltuinen en sportvelden 🔗︎. In Maastricht is een succesvolle actie georganiseerd waarbij 160 daken werden omgetoverd tot dakbloemenweides, met gratis 6 m² groen dak voor inwoners 🔗︎. Deze initiatieven tonen aan dat groene daken niet alleen haalbaar zijn, maar ook waarde kunnen toevoegen aan de lokale gemeenschap.

Aantal groene daken neemt wel toe

Er is wel sprake van een groei in het aantal groene daken: de afgelopen tien jaar steeg het gemiddeld met 13% per jaar. Deze groei vindt vooral plaats bij nieuwbouw en kleine particuliere gebouwen zoals schuurtjes en bijgebouwen 🔗︎. Rob van Tilburg, directeur Programma’s bij Natuur & Milieu, benadrukt dat vergroening vaker meegenomen moet worden bij renovaties, verduurzaming of vervanging van daken van bestaande gebouwen 🔗︎. Overheden kunnen deze ontwikkeling versnellen met duidelijke regels en gerichte stimulering.