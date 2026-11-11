Green MotionAI winnaar eerste INSHAPE Innovation Award 2026

Green MotionAI heeft vandaag tijdens de ELIS Innovation Summit in Eindhoven de eerste INSHAPE Innovation Award gewonnen. ViNotion en Green Urban Data ontvingen de prijs van een onafhankelijke jury, vertegenwoordigd door dr. Gábor Gremsperger, CEO en oprichter van Climate Action.

De INSHAPE Innovation Award is de prijs voor de meest kansrijke innovatie die binnen het Europese project I3-INSHAPE gezamenlijk door mkb-bedrijven is ontwikkeld. Het gaat om innovaties op het gebied van sport, bewegen en vitaliteit. De jury beoordeelde op vijf pijlers: innovatiewaarde, voortgang richting marktrijpheid, marktpotentieel, kwaliteit van de samenwerking, en impact en schaalbaarheid naar andere regio’s.

Binnen I3-INSHAPE werkten meer dan 40 mkb-bedrijven in 18 samenwerkingsprojecten van elk twee tot drie bedrijven, vaak uit verschillende landen, aan hun innovatie. Zij werden daarbij ondersteund door de INSHAPE-hubs van het I3 INSHAPE-project. Tien samenwerkingsprojecten presenteerden vandaag hun innovatie in een online pitch aan de jury.

De jury, bestaande uit voorzitter Koen Lemmink (Universitair Medisch Centrum Groningen, Rijksuniversiteit Groningen), Jani Backman (Sport Event Management Finland), Taija Lappeteläinen (stad Jyväskylä) en Gábor Gremsperger (Climate Action Ltd.), selecteerde drie finalisten waaruit Green MotionAI als winnaar werd gekozen.

Green MotionAI

Green MotionAI is een gezamenlijke ontwikkeling van het Nederlandse ViNotion en het Spaanse Green Urban Data. De oplossing gebruikt data en AI om gemeenten en beleidsmakers te helpen wijken zo in te richten dat inwoners meer gaan bewegen. Daarnaast brengt Green MotionAI de gezondste routes in kaart, zodat gebruikers de route kunnen kiezen die het meest bijdraagt aan hun welzijn.

Gábor Gremsperger: “Waar we wonen bepaalt in sterke mate hoeveel we bewegen. Green MotionAI vertaalt dat inzicht naar een praktische oplossing en combineert technologie met commercieel waardevolle data. De Nederlandse en Spaanse partners werken goed samen en hebben veelbelovende voortgang geboekt. De oplossing beantwoordt aan een brede behoefte en is schaalbaar naar andere gemeenten en regio’s. We dagen het team uit om het businessmodel verder te ontwikkelen, zodat de impact blijvend is.”

Daarmee troeft Green MotionAI de andere finalisten Smart Back to Sports (Blautic Designs en Eurofitness) en Selfies for Supercommunities (Venture CO Scribers en Berrly) af.

ELIS Innovation Summit

De ELIS Innovation Summit, waar de prijs werd uitgereikt, is het innovatie-evenement voor sport en vitaliteit in Eindhoven. De uitreiking van de award markeert de afsluiting van het project I3-INSHAPE en slaat volgens de organisatoren de brug naar het vervolg: het INSHAPE-netwerk van innovatiehubs, dat op hetzelfde evenement is gelanceerd.