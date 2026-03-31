Fotonica of speelplaatsen: mensen bepalen onze innovatie-toekomst

“De echte onderscheidende factor in Eindhoven is niet alleen de technologie,” zei Ankita Durani bij de opening van de avond. “Er zit een beetje PSV in, er zit een beetje samenwerking in via Brainport Eindhoven, waar industrie, kennisinstellingen en overheid samenkomen om ideeën om te zetten in echte, schaalbare impact.”

Het zette de toon voor de Common Ground for Innovation Awards, georganiseerd door iBuilt. “Impact creëren gaat niet in isolatie,” voegde Durani toe. “Het vraagt om afstemming tussen communities, innovatie en leiderschap.” Even later verwelkomde ze de Eindhovense burgemeester Jeroen Dijsselbloem, waarmee ze het publieke commitment achter de innovatieambities van de regio onderstreepte. De boodschap was duidelijk: in Brainport is innovatie een teamsport.

Een jury die werelden verbindt

De jury van de awards bestond bewust uit een mix van industrie, wetenschap en beleid. Vertegenwoordigers van TNO en NXP Semiconductors zaten naast academische leiders van Rotterdam School of Management en Eindhoven University of Technology, aangevuld met beleidskennis van het Dutch New Narrative Lab.

Hun gezamenlijke conclusie: betekenisvolle innovatie draait vandaag niet meer om geïsoleerde doorbraken, maar om ecosystemen van mensen, partnerschappen en een gedeeld doel.

Europa’s voorsprong in beeldvorming heroveren

Promising Tech Innovation: Jeroen Hoet (Eyeo)

De award voor Promising Tech Innovation ging naar Jeroen Hoet van Eyeo, een bedrijf dat opereert op het snijvlak van fotonica en CMOS-technologie. De jury benadrukte dat echte belofte verder gaat dan het “eureka-moment”. Het draait om intentie, schaalbaarheid en het vermogen om echte maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Eyeo onderscheidde zich op alle drie.

Hoet zelf was duidelijk over wat het verschil maakt: “Uiteindelijk draait het om het team erachter.” Dat team werkt aan een ambitieuze opgave: het samenbrengen van twee traditioneel gescheiden werelden - fotonica en halfgeleider-elektronica - om beeldvormingstechnologie fundamenteel te veranderen. De ambitie gaat verder dan technologie alleen. Ze is geopolitiek: “We hebben de mogelijkheid om de wereld van imaging volledig te ontwrichten… en een leidende positie terug te brengen naar Europa.” In een landschap dat momenteel wordt gedomineerd door mondiale spelers, sluit die ambitie naadloos aan bij Europa’s streven naar technologische soevereiniteit.

Leiderschap in tijden van onzekerheid

Visionary Leader: Kathleen Philips

Als Hoet de technologische ambitie vertegenwoordigt, belichaamt Kathleen Philips het leiderschap dat nodig is om die te sturen. De jury omschreef een visionaire leider als iemand die “een betere toekomst kan schetsen en anderen inspireert om daaraan bij te dragen”, een vaardigheid die cruciaal wordt in tijden van geopolitieke spanningen, verstoringen in de toeleveringsketen en snelle technologische veranderingen.

De carrière van Philips weerspiegelt die ontwikkeling. Vanuit haar vroege werk aan halfgeleidercircuits voor draadloze communicatie groeide ze door naar het leiden van multidisciplinaire R&D-programma’s en het bouwen van internationale ecosystemen. Recenter richt haar focus zich op de opkomende Europese ruimtevaartsector, inclusief de ontwikkeling van nieuwe generatie satellietcommunicatie.

Haar leiderschap gaat volgens de jury niet alleen over technologie vooruitbrengen, maar over het verbinden van werelden: wetenschap en industrie, regionale ecosystemen en mondiale netwerken. Die brugfunctie wordt steeds essentiëler. In de woorden van de jury: “Zonder richting leidt onzekerheid tot chaos en stilstand.” Visionaire leiders bieden het tegenovergestelde: helderheid en momentum.

Inclusie als infrastructuur

Social Innovator: Simone Steeghs

De derde award plaatste innovatie in een ander perspectief. Simone Steeghs, regiomanager bij Junior IOT, ontving de Social Innovator award voor haar werk om kinderen in contact te brengen met technologie, vaak nog voordat zij het zelf als een mogelijke toekomst zien.

De boodschap van de jury was helder: inclusie is geen bijzaak, maar een fundament. “Echte verandering begint niet in de boardroom, maar veel eerder,” aldus de jury, die wees op het belang van vroege kennismaking in klaslokalen en gemeenschappen.

Het werk van Steeghs bouwt aan wat werd omschreven als “een brug tussen nieuwsgierigheid en zelfvertrouwen.” Haar aanpak behandelt inclusie niet als een programma, maar als infrastructuur, iets dat verankerd moet zijn in het innovatiesysteem zelf. Haar eigen advies is ogenschijnlijk eenvoudig: “Laat je overal zien. Zichtbaarheid… bruggen bouwen.”

De gemeenschappelijke basis

Over alle drie de winnaars heen tekent zich een patroon af. Innovatie wordt niet langer uitsluitend gedefinieerd door technische excellentie. Ze wordt gevormd door mensen die ideeën omzetten in werkelijkheid, leiders die richting geven in onzekerheid, en systemen die insluiten in plaats van uitsluiten.

Of, zoals een jurylid eerder op de avond samenvatte: zonder delen is er geen groei. De Common Ground for Innovation Awards maakten dat opnieuw expliciet.