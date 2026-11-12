EV’s knagen aan de olie-industrie: Europa versnelt

Europa staat aan de vooravond van een structurele verschuiving in de energiemarkt. Elektrische voertuigen (EV’s) hebben in de eerste negen maanden van 2026 al 24,2% van de nieuwe autoverkopen in Europa voor hun rekening genomen, een stijging van 41,9% ten opzichte van 2025. In september 2026 lag het marktaandeel zelfs op 30,5%. Deze groei is geen toevallige fluctuatie, maar het resultaat van gerichte beleidsmaatregelen, technologische vooruitgang en veranderend consumentengedrag.

De olievervanging in cijfers

De opkomst van elektrische auto’s raakt de olie-industrie in de kern. Wereldwijd vervangen EV’s nu 1,2 miljoen vaten olie per dag, een vijfvoudige stijging ten opzichte van 2021. Deze verschuiving is des te opvallender omdat EV’s slechts 4,2% van de wereldwijde autovloot uitmaken, maar inmiddels 25% van alle nieuwe autoverkopen. In Europa is de impact nog groter: in de EU daalde het marktaandeel van pure benzineauto’s naar 21,2%, terwijl diesel zelfs naar 7,1% kelderde. De olie-industrie ziet hierdoor een structurele daling in de vraag naar transportbrandstoffen, een sector die traditioneel goed was voor een groot deel van de olieconsumptie.

Noorwegen en Denemarken tonen de toekomst

Noorwegen is met een BEV-marktaandeel van 97,9% in 2026 het onbetwiste koploper. Denemarken volgt met 81,7%, terwijl Finland, Zweden en Nederland ook boven de 40% zitten. Deze landen bewijzen dat een snelle transitie mogelijk is, mits de juiste omstandigheden: hoge brandstofprijzen, robuuste laadinfrastructuur en aantrekkelijke fiscale voordelen. In Noorwegen heeft de overheid jarenlang geen BTW geheven op elektrische auto’s, en in Denemarken genieten BEV-kopers een korting van 40% op de registratiebelasting. Deze maatregelen hebben de weg vrijgemaakt voor een massale adoptie, met als gevolg een drastische daling van de olievraag voor wegvervoer.

Frankrijk en Duitsland versnellen de transitie

Ook de grotere Europese markten laten een opvallende groei zien. Frankrijk zag zijn EV-verkoop in 2026 met 79,1% stijgen, goed voor een marktaandeel van 31,4%. Duitsland volgde met een groei van 58,1% en een marktaandeel van 27,2%. Beide landen zetten sterk in op stimuleringsmaatregelen: Frankrijk introduceerde een sociale leasing voor 50.000 huishoudens tegen €200 per maand, terwijl Duitsland via de BAFA-subsidie tot €432 miljoen uittrok voor 97.790 aanvragen. Deze beleidskeuzes versnellen de transitie en versterken de druk op de olie-industrie. De Tesla Model Y en Model 3 domineren de verkopen, maar ook Europese merken als Renault en Škoda winnen terrein.

De transitie naar elektrische voertuigen is onomkeerbaar en zal de komende jaren alleen maar versnellen. In 2026 hebben EV’s benzine al ingehaald als meest verkochte aandrijflijn in Europa. Tegen 2034 kunnen BEV’s wereldwijd tot 5,8 miljoen vaten olie per dag vervangen, wat een enorme vooruitgang is voor Europese energie onafhankelijkheid.