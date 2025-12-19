Eindhovense startup Alphabeats failliet verklaard

De Eindhovense startup Alphabeats, die een mentale trainingsapp ontwikkelde waarmee gebruikers hun hersenactiviteit konden beïnvloeden via muziek, is failliet verklaard. De rechtbank Oost-Brabant heeft dat deze week besloten. Het bedrijf had gehoopt op een doorbraak via een samenwerking met Apple, maar die bleef uit. Daardoor lukte het niet om voldoende schaal te bereiken om de kosten te dekken. Dat blijkt uit berichtgeving van het Eindhovens Dagblad. Alphabeats won in 2023 een Gerard & Anton award.

Alphabeats werd opgericht door Han Dirkx en Jur Vellema en was gevestigd op de High Tech Campus in Eindhoven. Het bedrijf ontwikkelde een app die muziek subtiel aanpaste op basis van hersengolven, gemeten via een hoofdband. Het doel: gebruikers in een diepe staat van ontspanning of focus brengen. De technologie was met name gericht op topsporters, die volgens de oprichters betere prestaties zouden kunnen leveren door deze vorm van mentale training.

De grote droom lag echter aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Alphabeats zag de Verenigde Staten als belangrijkste groeimarkt en hoopte dat Apple sensoren of functionaliteit van het bedrijf zou integreren in producten als AirPods. In dat scenario had Alphabeats zich kunnen beperken tot de verkoop van een app en abonnementen. „Alphabeats had de hoop dat Apple sensoren of functionaliteit van het bedrijf in bijvoorbeeld AirPods zou inbouwen”, zegt curator Jeroen Tulfer in het Eindhovens Dagblad. „Nu is het een stuk moeilijker."

Omdat die samenwerking uitbleef, bleef de groei beperkt. Alphabeats telde uiteindelijk zo’n driehonderd betalende klanten. Dat aantal was volgens de curator onvoldoende om de operationele kosten te dragen. Een bijkomend probleem was dat het bedrijf afhankelijk was van externe leveranciers voor de hoofdbanden die nodig waren om hersenactiviteit te meten. Die afhankelijkheid drukte extra op het businessmodel.

IO+ Archive Alphabeats wil de Amerikaanse markt veroveren met zijn ‘Flow State’-technologie Alphabeats, dat recentelijk zowel de CES Innovation Award en een Gerard & Anton Award heeft gewonnen, breidt uit naar de Amerikaanse markt, daarin gesteund door doorgewinterde Spotify-managers en nieuwe investeringen. Lees meer

Het faillissement komt enkele jaren nadat Alphabeats nog succesvol kapitaal wist op te halen. Drie jaar geleden ontving het bedrijf circa 1,5 miljoen euro uit een techfonds waarin onder meer ASML en Philips participeerden. Ook kreeg het steun van het ministerie van Economische Zaken en presenteerde het zich meerdere keren op technologiebeurs CES in Las Vegas, in een poging internationale aandacht te trekken.

De financiële schade lijkt vooralsnog beperkt. Volgens de curator bedraagt de schuldenlast minder dan 200.000 euro, mede omdat het bedrijf de afgelopen periode al fors had gesneden in de kosten. Alle medewerkers waren in de aanloop naar het faillissement al ontslagen.

Of er nog een doorstart mogelijk is, staat nog niet vast. De curator voert gesprekken met de huidige bestuurders, aandeelhouders en een externe geïnteresseerde partij. Daarbij speelt mee dat de technologie in Europa vrij te gebruiken is, terwijl in de Verenigde Staten licenties vereist zijn. „Ik durf nog niet te zeggen of er een doorstart komt”, aldus Tulfer in het Eindhovens Dagblad.