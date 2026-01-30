Donatie Gates Foundation helpt imec met R&D voor fotonica in zorg

Gates Foundation heeft Imec Nederland heeft 5 miljoen dollar geschonken om de fotonische speckle sensing-technologie verder te ontwikkelen. Deze is nodig voor het betrouwbaar monitoren van vitale functies, met name in lage- en middeninkomenslanden. De tweejarige subsidie moet het mogelijk maken een robuuste sensor te ontwikkelen die onder meer bloeddruk en hartslag nauwkeurig kan meten, onafhankelijk van huidskleur en in omgevingen waar connectiviteit en medische infrastructuur beperkt aanwezig zijn.

Met de steun van de foundation wil imec zijn fotonica-expertise omzetten in schaalbare zorgoplossingen die ook buiten de westerse wereld effectief zijn. Zo kan de sensor een bijdrage leveren aan een betrouwbare zorg in lage- en middeninkomenslanden met een hoge moeder- en kindersterfte.

Van onderzoek naar toepassing

Met de subsidie wil imec twee toepassingen ontwikkelen. De eerste is een draagbare sensor die via direct huidcontact bloeddrukvariaties continue kan monitoren. Deze toepassing is bedoeld voor de vroege detectie en monitoring van verhoogde bloeddruk bij zwangere vrouwen - een mogelijke indicator van zwangerschapsvergiftiging. De tweede toepassing richt zich op een contactloze screening van vitale functies, vooral in situaties waarin gebruiksgemak van belang is en hygiëne of toegang tot medisch personeel beperkt zijn, bijvoorbeeld in de kinderopvang of op school.

Jesse Robbers, VP imec en Managing Director imec Nederland, noemt de steun een win-win: “Deze internationale steun stelt ons in staat om de vertaalslag van ons fotonica-onderzoek naar toepassingen met wereldwijde impact te versnellen. We versterken ons IP-portfolio en ontwikkelen tegelijkertijd zorgoplossingen met marktpotentieel, met name voor lage- en middeninkomenslanden.”

Speckle sensing

Fotonische speckle sensing is een innovatieve technologie die de eigenschappen van laserlicht benut om vitale functies te meten, zoals hartslag, hartslagvariabiliteit, ademhalingsfrequentie en bloeddruk. Daarbij schijnt een laser op de huid om gezondheidsdata af te leiden. Een belangrijke reden om speckle sensing verder te ontwikkelen, is de brede toepasbaarheid in diverse populaties en zorgomgevingen. Door de unieke eigenschappen is de technologie minder gevoelig voor verschillen in huidskleur dan huidige technologieën. Ook biedt het de mogelijkheid om bloeddruk te meten zonder eerst een kalibratie te doen met een traditionele bloeddrukmeter.

Ondersteund door PhotonDelta

Het speckle sensing-onderzoek bij imec startte in 2018 als promotieonderzoek in de Eindhoven locatie. In 2022 werd dit verder ontwikkeld tot een R&D-programma, mede ondersteund door financiering van het Nederlandse ministerie van Economische Zaken via de eerste fase van het Nationaal Groeifondsprogramma PhotonDelta. Momenteel is imec betrokken bij verschillende klinische en validatiestudies binnen door de EU gefinancierde onderzoeksprojecten. De subsidie van de Gates Foundation helpt imec nu bij de verdere ontwikkeling richting klinisch relevante diagnostische oplossingen.