De TU/e Tech Transfer Challenge kroont zijn eerste winnaar

“In de universitaire laboratoria schuilt veel onbenut potentieel, dat voor de buitenwereld vaak onzichtbaar blijft.” Met deze woorden vatte organisator Boudewijn Docter de essentie van de Tech Transfer Challenge (TTC) samen: een wedstrijd voor onderzoekers van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) die uitmondde in een grote finale bij ASML, waar zes finalisten ideeën presenteerden die op een dag tot bedrijven zouden kunnen uitgroeien.

Een van die ideeën zou levens kunnen redden tijdens de kritieke uren na een mini-beroerte. Wanneer een patiënt een Transient Ischemic Attack (TIA) krijgt, moet zo snel mogelijk een echografie van de halsslagader worden uitgevoerd, want het risico op een invaliderende beroerte is het grootst in de uren direct daarna. Maar het opleiden van een echografist duurt jaren, en Nederlandse ziekenhuizen bieden het onderzoek slechts een beperkt aantal uren per dag aan.

Polaris, gepresenteerd door TU/e-promovendus Noortje Schueler, pakt dat knelpunt frontaal aan: een sensoreenheid op de echografiesonde geeft realtime feedback en begeleidt de gebruiker tijdens het onderzoek door het livebeeld te vergelijken met een bestaande dataset. De jury was overtuigd. Polaris ging met de eerste prijs van € 5.000 naar huis.

“Deelname aan de TTC was voor ons een moment van groei”, zegt Schueler na de overwinning. “Ze gaven ons veel begeleiding en kennis over hoe we dit onderzoek mogelijk kunnen vertalen naar een bedrijf. Als je uit de academische wereld komt, zorgt de blootstelling aan de ideeën en de uitdagingen van experts met een andere achtergrond ervoor dat je nadenkt over aspecten van je idee waar je zelf niet aan had gedacht.”

© Bert-Jan Woertman

Van laboratorium naar pitchpodium

Aan de TTC namen promovendi, postdocs en onderzoekers van de TU/e deel, met als doel hen te helpen het commerciële potentieel van de technologieën in te schatten waaraan zij in universitaire laboratoria werken. Het traject begon in maart met de eerste inzendingen van 100 woorden en bereikte zijn climax tijdens de finale op 4 juni.

Gedurende deze maanden kregen de deelnemers de kans om te netwerken met ondernemers, investeerders en coaches. Zo kregen ze een idee van hoe een start in het ondernemerschap eruit zou kunnen zien en wat er nodig is om van een wetenschappelijke doorbraak een impactvol bedrijf te maken.

De wedstrijd werd ondersteund door het Knowledge Transfer Office (KTO) van de TU/e, ASML, Brainport Eindhoven, de G&A Foundation, Braventure, DeepTechXL en het University Fund Eindhoven.

In de finale van de wedstrijd pitchten de finalisten hun ideeën aan een jury van oprichters, investeerders en innovatie-experts. Na hun presentatie hadden de juryleden de tijd om vragen te stellen aan de beginnende ondernemers.

Een waardevolle uitdaging

“Innovatie is wat we creëren; we doen dat intern, maar we willen er ook voor zorgen dat er in onze omgeving volop innovatie plaatsvindt,” aldus Evelien de Vries, partnershipmanager voor startups en durfkapitaal bij ASML.

Voor het Knowledge Transfer Office (KTO) van de TU/e gaat de waarde nog dieper. Renato Calzone, hoofd van het KTO van de TU/e en jurylid, was vooral onder de indruk van de kwaliteit van de pitches en prees ook de samenwerking met de initiatiefnemers van het TTC, Boudewijn Docter en Tienko Rasker. “Ik ben blij dat ze ons hebben benaderd en dat we succesvol hebben samengewerkt bij het opzetten van de TTC. Als KTO willen we een samenwerkingsgerichte organisatie zijn, niet alleen ten opzichte van de universiteit, maar ook naar de buitenwereld toe. Initiatieven als deze helpen impactvolle innovatie uit de laboratoria te halen.”

De andere finalisten

Gelion Care presenteerde een innovatieve gel voor de wondgenezing bij diabetische voetulcera, een complicatie van diabetes die in ernstige gevallen tot amputatie kan leiden. Het team heeft een manier gevonden om stikstofmonoxide, een stof waarvan is aangetoond dat het effectief is bij wondgenezing, in een hydrogel in te kapselen, waardoor de werkzame stof precies daar vrijkomt waar het het meest nodig is.

PFAS Free presenteerde zijn oplossing voor het zuiveren van afvalwaterstromen van ‘forever chemicals’, kunstmatige verbindingen die bekend staan als polyfluoralkylstoffen. Deze verbindingen, die bijvoorbeeld in industriële coatings en in kookpannen voorkomen, vervuilen het milieu en vormen een gevaar voor de menselijke gezondheid. Het team heeft een proces ontwikkeld dat, na concentratie van PFAS, deze stoffen in een plasmareactor kan afbreken, waardoor het water effectief wordt gezuiverd.

RAPID introduceerde technologie die realtime interactieve toepassingen in 5G- en 6G-netwerken mogelijk maakt. Hun software zorgt ervoor dat realtime-toepassingen responsief blijven, zonder dat er iets aan de infrastructuur of standaarden hoeft te veranderen. Het protocol kan nuttig zijn bij teleoperaties, maar ook bij toepassingen voor rijden op afstand en autonoom rijden, waardoor apparaten op afstand en autonoom kunnen worden bediend.

ORIONN werkt aan hardware en software om optimalisatieproblemen in de industrie op te lossen. Van logistiek tot productie: bedrijven worden in hun dagelijkse bedrijfsvoering geconfronteerd met optimalisatieproblemen. De oplossing van het team biedt hen een manier om op deze uitdagingen in te spelen en ze snel en flexibel op te lossen.

ARIES (Adaptive Robotics In vitro Engineering System) ontwikkelt een bioreactor om functioneel ligamentweefsel te kweken. De huidige opties voor ligamentherstel kunnen de functie weliswaar herstellen, maar nooit een natuurlijk ligament, wat een afweging met zich meebrengt. De voorgestelde bioreactor zou zorgcentra daarentegen in staat stellen om naar behoefte hun eigen weefsels te kweken en patiënten een volledig biologisch ligament te bieden.

Van het lab naar de praktijk

De Tech Transfer Challenge keert volgend jaar terug. Hoewel de initiatiefnemers benadrukken dat niet elk idee tot een succesvolle startup hoeft te leiden, is de wedstrijd een manier om te leren, te experimenteren en te falen. En als uiteindelijk ook maar één van de zes ideeën uitmondt in een impactvolle start-up, is het doel bereikt: ervoor zorgen dat onderzoek zijn impact vindt in de praktijk.