De moderne melkboer: hoe Picnic met data boodschappen heruitvond

Tijdens het Nationaal Congres Autonomous Systems (NCAS’26) liet Frederik Nieuwenhuys, CTO van Picnic, zien hoe de online supermarkt een echte gamechanger werd door het distributiemodel fundamenteel te herdenken. Hij omschreef het bedrijf als de “moderne melkboer” en wees op de opvallende gelijkenissen tussen hun iconische elektrische bezorgwagentjes en de kleine melkkarren die in de jaren zeventig in het Verenigd Koninkrijk rondreden.

Toen Picnic begon, pakte het bedrijf succesvol drie grote barrières voor online boodschappen doen aan: hoge bezorgkosten (door prijspariteit en gratis bezorging), onvoorspelbare wachttijden (met betrouwbare tijdvakken van 20 minuten) en omslachtige bestelprocessen (via een intuïtieve, app-only “boodschappenrit van drie minuten”). Inmiddels draait het bedrijf een omzet van meer dan €2 miljard, verwerkt het honderdduizenden bestellingen per week en schaalt het snel op in Nederland, Duitsland en Frankrijk.

Machine learning in the last mile

Om deze enorme logistieke puzzel te managen, leunt Picnic zwaar op autonome systemen, data en machine learning, precies de reden waarom Nieuwenhuys werd uitgenodigd voor NCAS26. Een kernonderdeel van hun succes is een geavanceerd route-algoritme dat het complexe “multi-traveling salesman problem” oplost. Opmerkelijk genoeg werd dit algoritme oorspronkelijk ontwikkeld door een 21-jarige wiskundestagiair van TU Delft, en het behoort nog steeds tot de wereldtop op publieke datasets.

Machine learning voorspelt alles: van het exacte aantal bananen dat morgen nodig is tot de precieze duur van een bezorgstop, waarbij continu wordt bijgestuurd op basis van de ervaring van de individuele bezorger. Daarnaast gebruikt Picnic hardware-telemetrie om de verkeersveiligheid van zijn jonge bezorgers te waarborgen. Door accelerometerdata te monitoren voor snelheid en bochtenwerk ontwikkelde het bedrijf een automatische “rijcoach” die bestuurders proactief waarschuwt bij bijvoorbeeld rotondes – en zo een veiligheidscultuur stimuleert.

Camera’s, transportbanden en gesmolten suiker

Achter de schermen verwacht Picnic dit jaar meer dan een miljard artikelen te picken. Veel producten worden nog handmatig verzameld – vooral zware goederen zoals water, waarvoor ergonomische oplossingen nodig zijn – maar het bedrijf schaalt zijn inzet van fysieke robotica snel op.

Picnic gebruikt hogesnelheidstransportbanden met camera’s en Large Language Models (LLM’s) om automatisch voorraden te tellen, beschadigde producten te detecteren en de oriëntatie van artikelen te bepalen. Omdat robotarmen moeite hebben met netjes geordende producten maar juist goed omgaan met chaotische stapels, helpt dit visiesysteem om direct te bepalen of een krat naar een robot of een menselijke picker moet gaan.

Het implementeren van robotarmen brengt echter ook unieke fysieke uitdagingen met zich mee. Nieuwenhuys deelde een treffend voorbeeld rond suiker: enkele losgeraakte suikerkorrels werden opgezogen in de vacuümpomp van een robot, warmden op door de luchtstroom, smolten en beschadigden de pomp. Dit soort praktische details illustreren precies welke obstakels Picnic moet overwinnen terwijl het zijn robotische pickcellen opschaalt naar een inzet van 20 uur per dag.

De revolutie van generatieve AI in software

Naast fysieke logistiek zet Picnic vol in op generatieve AI om de digitale ontwikkeling te versnellen. Nieuwenhuys vertelde dat inmiddels tussen de 300 en 500 medewerkers hun werkdag beginnen met AI-tools voor codegeneratie. Die integratie gaat ver: designers en product owners kunnen nu zelf werkende softwareprototypes bouwen zonder tussenkomst van developers, en data-analisten gebruiken AI om direct complexe SQL-queries te schrijven.

Zelfs in HR wordt AI ingezet: voice-AI-agenten voeren de eerste screeningsgesprekken voor een deel van de 400.000 sollicitaties die Picnic jaarlijks ontvangt.

Van slimme route-algoritmes tot robots die magazijnkratten aansturen: de presentatie van Picnic maakte duidelijk dat echte autonomie alleen mogelijk is met een diep nieuwsgierige, ondernemende cultuur. Een cultuur waarin engineers durven te lanceren, van fouten leren en pas daarna opschalen.