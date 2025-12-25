De kracht van de menselijke aanraking

Oktober 1995, Massachusetts, de Jackson tweeling wordt geboren, met een gewicht van twee pond elk. Hoewel ze gelukkig levend ter wereld kwamen, waren de behandelaars zich bewust van de kwetsbaarheid van de patiëntjes. Personeel en technologie zouden hun uiterste best doen om kansen van beide meisjes te vergroten.

Na 3 weken had een van de meisjes ineens last van ernstige complicaties met daarbij een verlaging van de hartslag, ademhaling en zuurstofniveau. Een verpleegkundige besloot daarop om de gezondere baby bij haar zus in de couveuse te leggen. Wat er daarna gebeurde is geschiedenis – en eigenlijk veranderde de gezondheidszorg op dat moment voorgoed. Toen ze haar arm rond haar zusje sloeg, begon ze onmiddellijk normaal te ademen, de hartslag ging omhoog en haar zuurstofgehalte kwam weer op niveau. Het verhaal ging de wereld over en de foto hierboven kwam op de covers van alle belangrijke tijdschriften. De baby’s zijn inmiddels volwassen dames, en ze maken het goed.

Arts Abraham Verghese van Stanford University gaf in 2011 een lezing bij TED Global over “the doctor’s touch“.

External Content This content is from youtube . To protect your privacy, it'ts not loaded until you accept. Manage Privacy Settings

We zijn beland in een tijdperk van exponentieel groeiende technologieën en techbedrijven die soms wel overvloedig lijken. Het is geweldig om de mogelijke veranderingen te zien die daaruit kunnen ontstaan, zoals de mogelijkheid om een duurzame gezondheidszorg te creëren.

Onderzoekers, artsen en verplegend personeel omarmen deze mogelijkheden met een technologisch optimistische maar ook wetenschappelijke benadering, terwijl we nooit de impact moeten vergeten van de menselijke aanraking.

Op een dag als vandaag – Kerstmis – moeten we niet vergeten dat er altijd een afweging is tussen technologie en ‘er zelf bij zijn’. Het is geen keuze tussen het een of het ander, maar altijd en/en.

Deze column van Lucien Engelen werd oorspronkelijk gepubliceerd op eerste kerstdag van 2015. Sindsdien herpubliceren we hem elk jaar op 25 december. Het hele IO+ team wenst jou en je dierbaren fijne kerstdagen en een heel gelukkig, gezond 2026.