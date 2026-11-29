Alle waarde begint bij innovatievermogen, schreef Lotte de Groen (TNO Vector) deze week in haar opiniestuk. Ze maakt zich zorgen over waar we nu staan. "Ons verdienvermogen staat of valt met hoe snel we innoveren. Precies daar gaat het nu mis."

Je kunt morgen geld vrijmaken voor een extra verpleegkundige. Als er niemand te vinden is, blijft de afdeling met een tekort zitten. Je kunt genoeg kapitaal ophalen voor een nieuwe productielijn en vervolgens alsnog moeten wachten op een aansluiting op het stroomnet. Die voorbeelden uit het opiniestuk van Lotte de Groen voor IO+ bleven deze week bij me hangen. Ik ben het helemaal met haar eens. Als we goede zorg toegankelijk willen houden en bedrijven ruimte willen geven om te groeien, moeten we er veel beter in worden om nuttige innovaties in de praktijk te brengen.

Bij IO+ schrijven we geregeld over veelbelovende pilots. Ik ben vaak minstens zo benieuwd naar wat er een halfjaar later gebeurt. Hebben de verpleegkundigen die een app voor thuismonitoring testten er daadwerkelijk tijd mee gewonnen? Wie betaalt de invoering op een andere afdeling? De Groen, marktdirecteur bij TNO Vector, pleit ervoor om gebruikers, financiers en regelgevers al te betrekken als het ontwerp nog kan veranderen. Een verpleegkundige kan al vroeg aangeven welke meldingen belangrijk genoeg zijn om het werk voor te onderbreken. Dat gesprek kun je het beste voeren vóór de pilot begint.

Ik zou graag vaker een vervolgverhaal schrijven over een idee dat in Enschede werkte en inmiddels deel uitmaakt van de dagelijkse zorg in Groningen of Rotterdam. Dan kunnen we vragen wat er voor patiënten is veranderd, hoeveel tijd medewerkers echt hebben gewonnen en wat ervoor nodig was om de innovatie in een ander ziekenhuis in te voeren. En als een Nederlands bedrijf diezelfde oplossing in het buitenland kan verkopen omdat ze zich hier heeft bewezen, levert dat ook economische groei op.

Lees het hele opiniestuk via https://ioplus.nl/en/posts/tno-all-value-starts-with-the-ability-to-innovate

Fijne zondag! Kijk ook nog even naar een paar andere stukken die we deze week publiceerden:

Duurzaamheid verdient een beter verhaal

In haar column vraagt Jazine ten Houten zich af waarom duurzaamheid zo vaak wordt verkocht als een lijst van dingen die we moeten opgeven. Betere isolatie kan de energierekening verlagen, groenere straten kunnen steden ’s zomers verkoelen en wie minder impulsaankopen doet, houdt geld over voor dingen waar die echt plezier aan beleeft. Wat zou er veranderen als bedrijven en overheden juist die alledaagse voordelen centraal zouden stellen? https://ioplus.nl/en/posts/the-poor-marketing-of-sustainability

De beursgang van een Europese scale-up begint jaren van tevoren

Aan de TU Eindhoven stelde Euronext Amsterdam-topman René van Vlerken de aanname ter discussie dat ambitieuze Europese techbedrijven naar Wall Street zouden moeten. Hij wees op de hogere kosten van een Amerikaanse beursgang en de tegenvallende rendementen van Europese bedrijven die er naar de beurs gingen. Volgens hem begint het verhaal al veel eerder. De investeerders die de grote groeirondes financieren, bepalen vaak mede waar een bedrijf uiteindelijk naar de beurs gaat. https://ioplus.nl/en/posts/debunking-the-wall-street-myth-firing-up-europe

Slimme voertuigen moeten met hun omgeving kunnen communiceren

Een zelfrijdende vrachtwagen in een haven moet meedraaien in het hele logistieke proces, van goederen vervoeren tot informatie uitwisselen met de infrastructuur om zich heen. Dat vraagt om afspraken over wie gegevens deelt, welke standaarden iedereen gebruikt en wie verantwoordelijk is als er iets misgaat. Die vraag staat op de agenda van Drive Forward, op 14 en 15 april 2027 in Helmond. https://ioplus.nl/en/posts/the-battle-for-mobility-is-about-the-system-not-the-vehicle

Europa wil van quantumonderzoek een industrie maken

De Europese Commissie wil met haar voorgestelde Quantum Act de sterke positie van Europa in quantumonderzoek tegen 2030 omzetten in industriële capaciteit. Het plan brengt onderzoek, investeringen en overheidsinkoop samen om bedrijven te helpen opschalen en de afhankelijkheid van leveranciers buiten de EU te verkleinen. Het voorziet ook in een gezamenlijke overstap op encryptie die bestand is tegen toekomstige quantumcomputers. https://ioplus.nl/en/posts/eu-quantum-act-europes-plan-to-lead-quantum-tech-by-2030

Nederland investeert €150 miljoen in technisch onderwijs in het buitenland

Met het vijfjarige programma Knowledge Empowers You ondersteunt de Nederlandse overheid technisch onderwijs in zeven partnerlanden, waaronder India, Maleisië en Vietnam. Halfgeleiders krijgen voorrang. Het geld gaat onder meer naar de ontwikkeling van lesprogramma’s en praktijkopleidingen. Lokale onderwijsinstellingen en bedrijven werken samen om studenten de vaardigheden te leren die werkgevers nodig hebben. https://ioplus.nl/en/posts/chip-talent-crunch-netherlands-bets-150m-on-global-south

Hoe lang kan je organisatie zonder IT?

In Nederlands onderzoek van Markteffect in opdracht van IT-dienstverlener Worldstream gaf 65 procent van de organisaties aan dat de bedrijfsvoering bij volledige IT-uitval binnen vier uur zou stilvallen. Slechts een kwart had een volledig werkend alternatief voor cruciale IT-processen als de eigen infrastructuur of cloudprovider zou uitvallen. Heeft je organisatie een continuïteitsplan? Wanneer heb je voor het laatst getest of het werkt? https://ioplus.nl/en/posts/dutch-organisations-overestimate-their-digital-resilience

Wat bespaart een ziekenhuisrobot eigenlijk?

Op het TechMed Event in Twente vroeg Islam Khalil wat er nodig zou zijn om met hetzelfde aantal medewerkers tien keer zoveel patiënten te behandelen. Dat gedachte-experiment leidde tot praktische vragen over robotica. Kan een robot een verpleegkundige werk uit handen nemen? En als dat steeds een paar minuten scheelt, kunnen medewerkers die tijd dan gebruiken om meer patiënten te helpen of betere zorg te bieden? https://ioplus.nl/en/posts/can-robots-help-hospitals-treat-ten-times-more-patients

Koude kernfusie en de octrooiaanvraag die te vroeg kwam

In 1989 maakten twee wetenschappers bekend dat ze kernfusie bij kamertemperatuur hadden bereikt. Andere onderzoekers konden die resultaten niet overtuigend reproduceren. Octrooigemachtigde Marco Coolen blikt op die episode terug voor een les over timing. Een octrooiaanvraag moet de uitvinding zo duidelijk en volledig beschrijven dat iemand met de juiste vakkennis haar kan uitvoeren. Een veelbelovend resultaat is een reden om verder onderzoek te doen. https://ioplus.nl/en/posts/cold-fusion-and-the-patent-application-that-came-too-soon

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De highlights van afgelopen week zijn ook te beluisteren in onze podcast IO+ Weekly:

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