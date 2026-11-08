De IO+ Week: Kunnen de hersenen zelf meer dopamine aanmaken?

Toen ik deze week het verhaal van Mauro Mereu las, bleef ik denken aan de cellen die overblijven. Bij de ziekte van Parkinson sterven hersencellen af die dopamine aanmaken. Toch zijn sommige van die cellen nog actief wanneer klachten als trillen en stijfheid optreden. Wat als die cellen meer dopamine zouden kunnen aanmaken? En wat als dezelfde aanpak ze ook langer in leven kan houden? Mauro sprak erover met onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam.

Ze zoeken naar een molecuul dat een receptor met de naam Gucy2c kan activeren. Levodopa, een gangbaar medicijn tegen parkinson, komt in de hersenen terecht en wordt daar omgezet in dopamine. Het Amsterdamse team wil de overgebleven cellen ertoe aanzetten zelf meer dopamine te maken, op de plek waar ze dat van nature doen. Of activering van de receptor die cellen ook kan beschermen, is een van de vragen die de onderzoekers willen beantwoorden.

© BUDDHI Kumar SHRESTHA - Unsplash

Bij muizen namen de bewegingsklachten tijdens het experiment na activering van de receptor ongeveer evenveel af als bij behandeling met levodopa. De onderzoekers moesten de stof rechtstreeks in de hersenen van de muizen toedienen. Nu zoeken ze naar een molecuul dat ook geschikt zou kunnen zijn voor mensen. Het laat zien hoeveel werk er kan zitten tussen een bemoedigend resultaat en een middel dat een arts kan voorschrijven.

AI hielp de chemici om honderdduizenden mogelijke moleculen te screenen. In simulaties bleken sommige veelbelovende kandidaten vervolgens gewoon weg te drijven van de receptor waaraan ze zich moesten binden. Het team test de beste kandidaten in het lab en gebruikt de resultaten om de volgende ronde bij te sturen. Ik kijk nu al uit naar Mauro’s follow-upverhaal over wat ze leren van de afgevallen moleculen. Maar ik vrees dat dat nog wel een (paar) jaar op zich zal laten wachten.

https://ioplus.nl/en/posts/a-new-parkinsons-treatment-a-brain-making-its-own-dopamine

Toen je wekker nog een mens was

Toen wekkers nog geen gemeengoed waren, kon je iemand betalen om met een lange stok op je slaapkamerraam te tikken. In haar column over verdwijnende beroepen haalt Elcke dat heerlijk merkwaardige baantje aan. Daarna richt ze haar blik op taxichauffeurs, kassamedewerkers en, dichter bij huis, journalisten. Als robots ooit het schrijfwerk overnemen, wie krijgt dan de taak om hun morele kompas te controleren?

https://ioplus.nl/en/posts/these-jobs-have-disappeared-remember-them

Eindhoven stapt op de fiets voor een top over actief leven

Waar moet je als stad voor meer schaduw zorgen als je wilt dat mensen ook op warme dagen blijven lopen? Een Nederlands-Spaans team combineert hittekaarten op basis van satellietbeelden met camerabeelden op straatniveau om te zien welke routes mensen daadwerkelijk gebruiken. Het is een van de ideeën die aan bod komen op de ELIS Innovation Summit op 11 en 12 november. Op de tweede dag fietsen de deelnemers langs een aantal Eindhovense testlocaties, van een urban sportpark tot het zwembad waar TeamNL-zwemmers trainen.

https://ioplus.nl/en/posts/eindhoven-puts-active-living-to-the-test-in-innovation-summit

Europa mag het compliment best aannemen

Elcke Vels ging naar Milaan om Gary Shapiro te spreken, de voorzitter van de organisatie achter CES. Volgens hem trekt Europa talent aan doordat mensen er de vrijheid hebben om te denken en te experimenteren. Hij wijst op onze ingenieurs en op technologie die uitgaat van wat mensen nodig hebben. Ik vind dat we daar best wat trotser op mogen zijn. Ik zou ook in het achterhoofd houden dat de man die het zegt een beurs te vullen heeft.

https://ioplus.nl/en/posts/europes-culture-of-freedom-acts-as-a-magnet-for-talent

Thuis een monster afnemen voor screening op baarmoederhalskanker

De Groningse startup CC Diagnostics won de MedTech Twente NextGen Award en 10.000 euro voor een screeningstest op baarmoederhalskanker die het bedrijf ontwikkelt. Het idee is dat je thuis zelf een monster afneemt en het opstuurt naar een lab voor PCR-analyse. Het team wil het prijzengeld gebruiken om pilotstudies in de Verenigde Staten op te starten.

https://ioplus.nl/en/posts/cc-diagnostics-wins-nextgen-award-for-home-cervical-cancer-test

Als een chatbot als een vriend gaat klinken

© MiniAI

De Nederlandse ontwikkelaar Nick Hoogveldt wilde met MiniAI kinderen helpen om zelf hun huiswerkvragen op te lossen. Toen zijn dochter de chatbot door die vriendelijke stem als een echte vriend ging zien, maakte hij de stem wat minder hartelijk. Eliane Segers, hoogleraar aan de Radboud Universiteit, vraagt waar je in de klas de grens trekt. Een chatbot kan kinderen helpen om zelf na te denken of het denkwerk van ze overnemen. Het hangt ervan af hoe ze hem gebruiken.

https://ioplus.nl/en/posts/ai-as-a-friend-a-helpful-tool-or-a-bad-influence

Europese deeptechscale-ups halen 4 miljard euro op

Bedrijven in de EIC Scaling Club haalden in twee jaar 4,06 miljard euro op, blijkt uit het eigen rapport van de club. Daarmee liepen ze voor op een groep vergelijkbare bedrijven. Ongeveer 80 procent van dat bedrag kwam uit financieringsrondes waaraan de Europese Innovatieraad of een andere publieke financier deelnam. Een handvol grote deals woog zwaar mee. Negen rondes van 100 miljoen euro of meer waren samen goed voor iets meer dan de helft van het totaal.

https://ioplus.nl/en/posts/eic-scaling-club-scale-ups-outpace-peers-with-4b-raised

Hardt Hyperloop kan weer verder

Nadat een van de bedrijven binnen de groep eerder dit jaar failliet ging, heeft Hardt Hyperloop enkele miljoenen euro’s opgehaald in een ronde onder leiding van de Amerikaanse investeerder Green Rock. Hardt wil verder werken aan systemen waarmee voertuigen magnetisch zweven en op hoge snelheid van spoor kunnen wisselen. Het bedrijf test die op een 420 meter lange baan in Veendam. De deal maakt ook de weg vrij voor gezamenlijke projecten in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika.

https://ioplus.nl/en/posts/hardt-hyperloop-makes-a-comeback-with-a-multi-million-investment

Een caravan ontworpen voor de elektrische auto

Lume Ranger

De Lume Ranger weegt leeg 1.150 kilo. Onderweg blijft het hefdak dicht, zodat de caravan lager is en naar verwachting minder luchtweerstand heeft. Hoeveel energie dat in de praktijk scheelt, is nog de vraag. En dan is er de laadstop. Bij hoeveel laadstations kun je terecht met de caravan nog achter de auto?

https://ioplus.nl/en/posts/caravan-goes-electric-lume-ranger-rides-a-new-trend

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De highlights van afgelopen week zijn ook te beluisteren in onze podcast IO+ Weekly:

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