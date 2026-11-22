Nog geen twee uur nadat we deze week ons verhaal over Match Your Engineer publiceerden, kreeg Kevin Engels een telefoontje van The Telegraph. We hadden hem gesproken over de vraag waarom hij studenten van technische opleidingen al tijdens hun studie in contact brengt met bedrijven in Brainport. Wie Eindhoven een beetje volgt, weet hoe vaak het hier over het tekort aan ingenieurs gaat. Bij Kevin zagen we wat iemand in de regio daar concreet aan doet.

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Ik heb het inmiddels vaak genoeg zien gebeuren om het patroon te herkennen. Bij IO+ spreken we dagelijks mensen in laboratoria, bij jonge bedrijven en op de fabrieksvloer. Daar vinden we verhalen die bij een algemene nieuwsredactie vaak pas later in beeld komen. Pakt een groter medium zo’n verhaal op, dan bereikt een gesprek dat in Eindhoven begon ineens lezers die misschien nog nooit van Brainport hebben gehoord.

Ik ben blij dat we er met IO+ zijn om die rol te spelen. Ik vind het nog altijd mooi om een verhaal te ontdekken, de vragen te stellen en het met onze lezers te delen. Als het daarna verder komt, geniet ik daar ook van. Heb je zelf weleens een verhaal van ons doorgestuurd omdat je vond dat iemand anders het ook moest lezen? Dank je wel. Zo komt een verhaal ook terecht bij mensen die het anders misschien hadden gemist.

Hieronder een selectie van de artikelen van afgelopen week:

Kan je AI de maandagochtend aan?

Een programmeur die in het vliegtuig een AI-agent op zijn laptop laat meedraaien, kan best even wachten op een antwoord. Maar op de AI Summit Brainport vroeg Wouter Van den Bosch van imec wat er gebeurt als een heel team tegelijk dezelfde agent nodig heeft. Niet tijdens een incidentele nachtvlucht, maar elke ochtend om 9 uur. Dat hangt af van hoe goed model, software en chips samenwerken en hoeveel een bedrijf wil uitgeven aan hardware tijdens het drukste uur van de dag. https://ioplus.nl/en/posts/your-ai-can-run-on-a-plane-can-it-handle-a-monday-morning-rush

Hoe Maastricht ontdekkingen uit het lab haalt

Ik heb twintig jaar in Maastricht gewoond en volg nog altijd graag wat daar gebeurt. Elcke Vels bezoekt Brightlands Maastricht Health Campus, waar hulp aan wetenschappers die een bedrijf willen oprichten ook kan betekenen dat de campus een directeur zoekt en startkapitaal inbrengt. Ze kijkt ook rond in een lab voor moleculaire beeldvorming, waar onderzoekers testen hoe ze weefsel in minuten in kaart kunnen brengen. Met de gebruikelijke methode duurt dat weken. https://ioplus.nl/en/posts/scientific-breakthroughs-dont-get-stuck-in-maastricht

200 miljoen euro voor opschaling van Nederlandse defensietechnologie

Invest-NL en twee ministeries zetten een fonds van 200 miljoen euro op. Daarmee willen ze bedrijven helpen om technologie met zowel civiele als militaire toepassingen op grotere schaal te produceren. Ze willen ook minstens 200 miljoen euro aan privaat kapitaal aantrekken. Als het parlement instemt, gaat het fonds naar verwachting begin 2027 van start. https://ioplus.nl/en/posts/200m-to-boost-dutch-defence-technology

Nederland verzet zich tegen Amerikaanse regels voor chipexport

Het kabinet heeft het Amerikaanse wetsvoorstel MATCH Act afgewezen. Het voorstel zet Nederland onder druk om zijn exportbeperkingen af te stemmen op die van Washington. Het raakt zowel de toekomstige verkoop van ASML-machines aan China als het onderhoud van machines die daar al staan. Den Haag wil zelf over exportvergunningen blijven beslissen. https://ioplus.nl/en/posts/dutch-reject-us-match-act-over-asml-export-controls

Luisteren naar drones

Het Utrechtse BeephoniX en het Zweedse Bertin Exensor ontwikkelen samen een sensor die drones aan hun geluid herkent. De twee Europese specialisten bundelen hun kennis en voegen zo akoestische detectie toe aan een bestaand bewakingsplatform. https://ioplus.nl/en/posts/beephonix-develops-sensor-that-detects-drones-without-radar

AI vraagt om meer fotonica. Kunnen chipmakers bijbenen?

Nu AI-datacenters groeien, wordt het verplaatsen van gegevens tussen machines steeds vaker een knelpunt. Op PIC Summit Europe bespraken SMART Photonics, Soitec, Coherent en STMicroelectronics wat er nodig is om optische chips te produceren in de aantallen waar klanten nu om vragen. https://ioplus.nl/en/posts/ai-is-photonics-killer-app-can-chipmakers-keep-up

Het gat tussen prototype en bedrijf

Waarom lopen zoveel Europese deeptechbedrijven vast zodra ze een werkend prototype hebben? Die vraag stond centraal op een symposium aan de TU Eindhoven rond de promotie van Hessel Mittelmeijer. We hoorden hoe het uitblijven van een eerste klant zowel publieke als private investeringen kan ophouden. Ook legde de topman van Euronext Amsterdam uit waarom een beursgang in de VS voor een Europese scale-up lang niet altijd de beste keuze is. https://ioplus.nl/en/posts/the-missing-middle-a-us-ipo-myth-and-a-coordination-failure

Het behang dat niemand wilde

Bubbeltjesplastic begon als wandbekleding. Het vond zijn markt toen IBM inzag dat die kleine luchtbelletjes kwetsbare computers konden beschermen tijdens het vervoer. In zijn column voor IO+ vraagt octrooigemachtigde Marco Coolen zich af wat ondernemers zouden ontdekken als ze nog eens goed keken naar uitvindingen die ze al hadden afgeschreven. https://ioplus.nl/en/posts/bubble-wrap-a-failed-invention-can-be-worth-its-weight-in-gold

Liever luisteren?

De highlights van afgelopen week zijn ook te beluisteren in onze podcast IO+ Weekly:

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