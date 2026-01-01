De IO+ week: De toekomst zit al in je muren

Ons best gelezen verhaal van deze week begon met een heerlijk alledaags idee: je huis kan warmte opslaan. Ona gebruikt slimme aansturing om een airco te laten verwarmen wanneer stroom goedkoop is, waarna het gebouw de warmte vasthoudt voor later. Een grote thuisbatterij is daarvoor niet nodig. Waarom sloeg dat zo aan? Misschien omdat de energietransitie een heel persoonlijke puzzel is geworden. Lezers proberen hun energierekening, veranderende regelingen en onbekende technologie te rijmen met iets zo eenvoudigs als een comfortabele avond thuis. Een verhaal dat die stukjes bij elkaar brengt, biedt meer dan een interessante uitvinding. Het geeft ook een beetje rust.

Misschien schuilt er achter die belangstelling ook een zekere vermoeidheid. Zoveel adviezen over de toekomst komen erop neer dat we iets duurs moeten aanschaffen, iets moeten vervangen dat nog prima werkt, of weer een ingewikkeld systeem onder de knie moeten krijgen. En dan is er een startup die zegt dat een deel van de oplossing zich al om ons heen bevindt. Letterlijk. Met een set van €165 belooft Ona een bestaande airco en het warmtevasthoudende vermogen van een gebouw beter te benutten. Hoeveel dat oplevert, hangt af van de woning en het gebruik. Maar de gedachte spreekt aan: vooruitgang kan beginnen met wat je al hebt. Daarmee komt meedoen binnen handbereik.

Ona's controller - © Ona

Uit onze bezoekerscijfers kunnen we natuurlijk niet ieders beweegredenen aflezen. Toch vermoed ik dat dit verhaal raakt aan een verlangen dat verder gaat dan energie: weer wat grip krijgen op een wereld waarin de grote systemen steeds moeilijker te beïnvloeden lijken. We kunnen niet zelf geopolitieke conflicten oplossen of het elektriciteitsnet verbouwen. We kunnen wel een zinvolle beslissing nemen over ons eigen huis. In die bescheiden schaal schuilt iets hoopvols. De toekomst wordt voorstelbaar wanneer die zich aandient als een praktische verbetering van het dagelijks leven. Misschien herinnert het enthousiasme van onze lezers ons eraan dat innovatie vertrouwen wint zodra mensen hun eigen leven erin herkennen. https://ioplus.nl/en/posts/no-home-battery-needed-ona-stores-cheap-heat-in-your-walls-

Veel leeswerk...

Verder heeft onze redactie deze week duidelijk veel zitten lezen :-). Rapporten, onderzoeken, position papers en beleidsagenda’s vulden onze bureaus én onze berichtgeving. Samen stellen ze een opvallend eensluidende vraag: hoe zetten we de mogelijkheden die we al hebben om in iets waar mensen en bedrijven daadwerkelijk iets aan hebben?

Hieronder een selectie:

De scaleups van morgen hebben vandaag ruimte nodig

Een land kan moeilijk meer internationale technologiebedrijven voortbrengen als steeds minder jonge ondernemingen aan de start verschijnen. Die zorg loopt als een rode draad door het position paper van Techleap voor het Kamerdebat over startups en scaleups. De zes prioriteiten lopen uiteen van medewerkersparticipatie en vroege investeringen tot overheidsinkoop, universitaire spin-offs, Europese regels en arbeidsvoorwaarden. De voorstellen beschrijven een samenhangend geheel: oprichters hebben mensen nodig, investeerders perspectief en veelbelovende producten klanten. Grotere financieringsrondes aan de bovenkant kunnen een afnemende aanwas aan de onderkant niet eindeloos compenseren. https://ioplus.nl/en/posts/from-startup-to-global-player-techleap-calls-for-room-to-grow

Achter Brabantse investeringsrecords schuilt een kwetsbare start

© BOM, Rabobank

Brabant heeft genoeg te vieren: BOM en haar mede-investeerders brachten in de eerste negen maanden van 2026 €561 miljoen bijeen, verdeeld over 47 financieringsrondes. Maar een paper van Rabobank en BOM kijkt onder de oppervlakte van die indrukwekkende cijfers. Het geld concentreert zich steeds sterker in grotere rondes, wat zorgen oproept over de steun voor bedrijven die hun technologie en verdienmodel nog moeten bewijzen. Nu de productiviteitsgroei onder druk staat, gaat dat veel verder dan het belang van de startupwereld. De regionale welvaart van vandaag steunt mede op gevestigde successen; die van morgen hangt af van de kansen die hun opvolgers krijgen. https://ioplus.nl/en/posts/brabant-funding-boom-has-a-blind-spot-tomorrows-tech-champions

De volgende agrifoodoogst begint bij besluiten van nu

Nederland weet hoe je biologische gewasbescherming, klimaatbestendige gewassen en voedingsingrediënten uit fermentatie ontwikkelt. Ze naar de markt brengen is een ander verhaal. Het nieuwe rapport van Invest-NL, gebaseerd op meer dan 150 interviews en vijftien jaar aan investeringsgegevens, wijst trage toelating en ontbrekende opschalingsfinanciering aan als groeibelemmeringen. Snellere commercialisering zou Nederlandse agrifoodbiotechbedrijven volgens de berekeningen in 2040 ongeveer €17 miljard aan extra jaaromzet kunnen opleveren. Een kans dus, geen gegarandeerde uitkomst. En een kans die vraagt om toezichthouders, klanten en financiers die met de wetenschap meebewegen. https://ioplus.nl/en/posts/invest-nl-we-risk-losing-our-lead-in-agrifood-innovation

Leg het beleidsmatige botermes weg

Aan ambities ontbreekt het niet in het Nederlandse innovatiebeleid. Arnaud de Jong wil dat daar ook de financiering, focus en commerciële durf bij komen. In zijn keynote op de NXTGEN Conference betoogt hij, onderbouwd met TNO-analyses, dat de versnippering van schaarse middelen over te veel initiatieven veelbelovende technologie verhindert om op industriële schaal door te breken. Zijn recept: een handvol stevige programma’s, leiding door mensen die technologie en markten begrijpen, duidelijke mijlpalen en een overheid die als eerste klant durft op te treden. Toponderzoek schept mogelijkheden; volgehouden keuzes bepalen of bedrijven er een onderneming omheen kunnen bouwen. https://ioplus.nl/en/posts/arnaud-de-jong-tno-stop-spreading-innovation-funding-too-thin

Het licht aanhouden vraagt om een hele keten

Wat gebeurt er als elektriciteit, internet of telefonie 72 uur uitvalt? De nieuwe praktische handreiking van Techniek Nederland vraagt installatiebedrijven en technische dienstverleners zich op precies zulke scenario’s voor te bereiden. De gids bouwt voort op een eerder weerbaarheidsrapport en verschijnt rond de toetreding van de brancheorganisatie tot een sectorpact met netbeheerders en energiebedrijven. Gezamenlijke dreigingsanalyses, crisisoefeningen en duidelijke verantwoordelijkheden staan centraal. Energiezekerheid hangt ook af van de mensen die systemen onderhouden en herstellen: hun vermogen om tijdens een verstoring door te werken, bepaalt mede de weerbaarheid van de rest van de samenleving. https://ioplus.nl/en/posts/technical-sector-joins-forces-for-a-more-secure-energy-system

AI heeft mensen nodig die verantwoordelijkheid kunnen nemen

De bekende vraag is of AI technische medewerkers gaat vervangen. Het nieuwste rapport van Randstad laat een ingewikkelder verschuiving zien: 86 procent van de ondervraagde zakelijke beslissers verwacht meer technisch talent nodig te hebben om met AI nieuwe diensten en inkomstenbronnen te ontwikkelen. De vraag groeit naar mensen die systemen kunnen integreren, bedrijfsprocessen begrijpen en risico’s beheersen. Vooral expertise in AI-governance is gewild; de vraag groeit sneller dan het beschikbare talent. Voor werknemers en werkgevers wordt de opgave daarmee duidelijker: AI leren gebruiken betekent ook leren hoe je de technologie beoordeelt en er toezicht op houdt. https://ioplus.nl/en/posts/ai-is-changing-demand-for-tech-talent

Klimaatbestendigheid stelt Europa voor een vraag van €70 miljard

De Europese klimaatopgave draait steeds nadrukkelijker ook om voorbereiding op schade die moeilijker te vermijden wordt. In onze berichtgeving over het Climate Resilience Framework van de Europese Commissie staat een geraamde jaarlijkse investeringsbehoefte van €70 miljard centraal: voor het aanpassen van infrastructuur, steden en industrie aan overstromingen, droogte en hittegolven. Dat onderscheid doet ertoe: een investeringsbehoefte is nog geen toegezegd budget. Risicoanalyses en weerbaarheidsplannen kunnen prioriteiten aanwijzen, maar overheden, bedrijven en financiers moeten het werk vervolgens nog betalen. De economische redenering is helder, ook als de politiek ingewikkeld is: voorbereiding kan later veel grotere verliezen voorkomen. https://ioplus.nl/en/posts/70-billion-a-year-eus-new-plan-to-climate-proof-europe

Het succes van ASML roept vragen op over de rest

ASML, zijn Nederlandse leveranciers en de bijbehorende investeringen zouden in 2026 samen goed kunnen zijn voor 2,2 procent van de Nederlandse economie, becijfert ING. Dat helpt verklaren waarom Nederland opvalt terwijl een groot deel van Europa moeite heeft om te profiteren van de wereldwijde technologiegroei. Tegelijk roept het vragen op over afhankelijkheid. ING ziet een veelzijdiger economie dan Finland had op het hoogtepunt van Nokia, maar de conjunctuur in de chipsector, exportbeperkingen en tekorten aan talent en ruimte blijven van belang. ASML laat zien wat een wereldwijd toonaangevend technologiecluster kan opleveren — en waarom een bredere basis voor succes aandacht verdient. https://ioplus.nl/en/posts/asml-puts-the-netherlands-ahead-in-europes-tech-race-ing-says

De medtechambitie moet de patiënt bereiken

De beleidsagenda MedTech 2035 stelt een ambitieus doel: van Nederland het sterkste medisch-technologische land van Europa maken. Daarbij horen €102,5 miljoen van de overheid, €150 miljoen aan private financiering die Invest-NL samen met institutionele beleggers aankondigt, en een eerder aangekondigde investering van €50 miljoen van Philips. AI, robotica en beeldgestuurde behandelingen nemen een belangrijke plaats in. De agenda richt zich ook op het minder zichtbare werk: samenwerking, markttoelating, financiering en toepassing in de zorg. De praktische toets wordt of veelbelovende technologie patiënten bereikt en zorgprofessionals helpt hun groeiende werklast op te vangen. https://ioplus.nl/en/posts/government-and-businesses-invest-hundreds-of-millions-in-medtech

Liever luisteren?

De highlights van afgelopen week zijn ook te beluisteren in onze podcast IO+ Weekly:

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