BrabantHack laat zien hoe Brabant zijn AI-ambities wil waarmaken

Met miljoeneninvesteringen, een nieuw AI Innovation Center en een groeiende community zet Brabant vol in op kunstmatige intelligentie. Op 10 april komt die strategie samen in één dag bouwen, testen en pitchen tijdens BrabantHack_26 op de High Tech Campus Eindhoven.

“Less talk. More hack.” Het motto van BrabantHack_26 is veelzeggend. Waar Nederland volgens recente rapporten sterk is in AI-talent maar achterblijft in opschaling, probeert Noord-Brabant precies daar het verschil te maken: van praten naar doen.

De eendaagse hackathon op 10 april is daarvan een tastbaar voorbeeld.

AI als economische motor en strategische noodzaak

De inzet van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) op AI is allesbehalve vrijblijvend. De organisatie positioneert kunstmatige intelligentie als sleuteltechnologie voor de economische toekomst van de regio.

Alleen al de afgelopen jaren investeerde BOM bijna €70 miljoen in AI-gedreven bedrijven, variërend van medische dataverwerking tot industriële automatisering en HR-analyse. Tegelijkertijd begeleidde het Data Acceleratie Plan zo’n 60 startups, terwijl de AI Community Brabant inmiddels is uitgegroeid tot een netwerk van ongeveer 70 bedrijven, inclusief internationale spelers als IBM en Advantech.

Maar misschien nog belangrijker: Brabant probeert de structurele knelpunten in het ecosysteem aan te pakken. Toegang tot rekenkracht is daar een van. Daarom werkt BOM samen met onder meer Technische Universiteit Eindhoven en Tilburg University aan een AI-supercomputingfaciliteit, mede mogelijk gemaakt door een investering van de provincie.

Het doel: AI niet alleen ontwikkelen, maar ook schaalbaar maken.

Fysiek ecosysteem voor versnelling

Die strategie krijgt een ankerpunt dankzij het AI Innovation Center op de High Tech Campus Eindhoven. Het centrum moet bedrijven, onderzoekers, investeerders en infrastructuur letterlijk samenbrengen. In een tijd waarin samenwerking steeds bepalender wordt voor innovatiekracht, zet Brabant daarmee in op fysieke clustering, een model dat eerder succesvol bleek in de semiconductor- en fotonica-industrie.

De timing is geen toeval. De regio wil zich nadrukkelijk positioneren als een Europese AI-hub, met impact op arbeidsproductiviteit, concurrentiekracht en strategische autonomie.

BrabantHack: AI van belofte naar prototype in één dag

Waar het Innovation Center de structuur biedt, laat BrabantHack zien hoe die ambitie eruitziet in de praktijk. Tijdens de hackathon werken ontwikkelaars, data scientists, onderzoekers en ondernemers in één dag aan concrete AI-oplossingen voor maatschappelijke en industriële vraagstukken. De focus ligt op sectoren waar snelheid en impact cruciaal zijn, zoals defensie, zorg, energie en agrifood.

De opzet is bewust hands-on: teams bouwen werkende prototypes die ’s avonds worden gepitcht voor een jury.

De uitdagingen zijn allesbehalve theoretisch.

In de defensietrack werken teams aan AI-systemen die geobfusceerde malware kunnen analyseren en reconstrueren — een cruciale capability in moderne cyberoorlogsvoering

draait het om betrouwbaardere toegang tot kankerinformatie, juist nu steeds meer mensen vertrouwen op generieke AI-systemen met wisselende kwaliteit

ontwikkelen deelnemers systemen die onkruidverspreiding voorspellen of oogstkwaliteit realtime analyseren

En in de deeptechtrack wordt gewerkt aan vision-algoritmes die mensen detecteren op basis van hun schaduw, nog vóór ze in beeld verschijnen

Ook robotics komt aan bod. Zo richt een van de AI Tech-cases zich op autonome mobiele robots die gevaarlijk of repetitief werk overnemen in bijvoorbeeld ziekenhuizen of cleanrooms.

Wat al deze cases gemeen hebben: ze koppelen AI direct aan concrete toepassingen, met maatschappelijke relevantie als belangrijkste beoordelingscriterium.

GPT-NL en de vraag naar Europese AI

De hackathon eindigt met een keynote van Saskia Lensink, product manager van GPT-NL, het Nederlandse initiatief voor een transparant en soeverein alternatief voor bestaande large language models.

Die keuze onderstreept een bredere ontwikkeling: de groeiende behoefte aan Europese AI-oplossingen die beter aansluiten bij waarden als privacy, betrouwbaarheid en controle over data. In dat licht fungeert BrabantHack niet alleen als ontwikkelplatform, maar ook als testomgeving voor dit soort nieuwe paradigma’s.

Van hackathon naar ecosysteem

Met inmiddels meer dan 150 inschrijvingen laat BrabantHack zien dat de behoefte aan dit soort hands-on innovatie groot is. Maar belangrijker is wat er daarna gebeurt.

De meest veelbelovende teams krijgen ondersteuning om hun oplossing verder te ontwikkelen richting implementatie. Daarmee wordt de hackathon onderdeel van een bredere innovatieketen: van idee tot impact.

En precies daar ligt de kern van de Brabantse AI-strategie. Niet nog een rapport. Niet nog een visie. Maar een werkend prototype: vandaag gebouwd, morgen opgeschaald.