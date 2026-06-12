Blue Iceberg wint de TU/e Contest met recycling van apparatuur

Tijdens een drukbezochte finale van de TU/e Contest op de campus van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) werd Blue Iceberg door de vakjury gekozen tot winnaar van de twaalfde editie. De wedstrijd geeft studenten de mogelijkheid om een idee verder te ontwikkelen tot een marktwaardig product.

Tien finalisten pitchten op donderdag 11 juni hun idee aan een vakjury en een publiek van medestudenten, hoogleraren, partners en andere betrokkenen in het Eindhovense innovatie-ecosysteem. Hieruit werden één winnaar en twee runner-ups gekozen.

Apparaten recyclen

Blue Iceberg ging er met de winst vandoor. Het team wil de loggers – apparaten die de temperatuur tijdens het transport van medicijnen meten – inzamelen en opknappen. Op dit moment belanden deze loggers nog vaak bij het afval en Blue Iceberg wil dit proces circulair maken. “We hadden niet verwacht dat we zouden winnen, er waren zoveel goede ideeën”, zegt Alec Kouwenberg na de finale.

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Doorgroeien tot startup

Hij is vastberaden om zijn idee verder uit te werken tot een startup. “Dat plan hadden we al voordat we aan deze competitie begonnen, maar daar zijn we nu alleen maar meer van overtuigd.” Gaandeweg het programma kwam hij in contact met verschillende professoren en partners in het Brainport-ecosysteem, waaronder afvalverwerker PreZero. “We hebben veel bevestiging gekregen dat ons idee potentie heeft. We gaan nu eerst beginnen bij de UMC’s in Nederland. Daar hebben we al contacten. Daarna willen we verder uitbreiden over heel Nederland en vervolgens naar de rest van Europa.”

Naast de winnaar koos de vakjury ook een eerste en een tweede runner-up. De tweede plek was voor Stacklink. Dit team helpt sterk gereguleerde sectoren om informatie uit bijvoorbeeld Drive, Slack, Notion en GitHub op een veilige manier toegankelijk en overzichtelijk te maken. De derde prijs was iGEM. Dit team ontwikkelt een medicijn om het immuunsysteem een donororgaan beter te laten herkennen en accepteren, zodat de kans kleiner is dat het afgestoten wordt.

Leren en groeien

De TU/e Contest geeft studenten met kansrijke innovatieve ideeën een podium. Het is niet alleen een wedstrijd, maar een uitgebreid programma waarin de studenten veel leren over het ontwikkelen en valideren van innovatieve ideeën en het ontwikkelen van ondernemersvaardigheden. Dit doen ze onder andere door workshops en coachingsessies met experts van de universiteit en diverse partijen in de Brainportregio, van bedrijven tot overheidsinstellingen en kennisinstellingen.

De ideeën van de deelnemende teams liepen uiteen van AI-oplossingen tot slimme zorgtools. Alle teams hadden veel aandacht voor de impact op de maatschappij. Velen hadden ook al met mogelijke klanten en samenwerkingspartners gesproken. Dat is uniek, zo vond de jury. “Er wordt met passie gewerkt aan oplossingen voor heel specifieke problemen. Ik zie de ondernemende mindset”, zei jurylid Kati Brock, programmamanager (digital) services bij DAF.

Prijzenregen

Het programma begon in februari met een record van 200 deelnemers. In mei vond de selectie van de finalisten plaats en werden de eerste prijzen uitgereikt door partners van de TU/e. Ook na de finale blijft organisator TU/e innovation Space betrokken bij de teams om hen eventueel te begeleiden en aan te moedigen verdere stappen te zetten richting het opzetten van een startup.

Alle winnaars op een rij:

Winnaar: Blue Iceberg

First runner-up: Stacklink

Second runner-up: SERTAN (iGEM)

Impact Award: Sunken Robotics & MoveMie

Partners' Choice Award: MoveMie

Best Poster Award: StuRent

ASML Makers Award: LEVNET

EAISI AI Incentive Award: Team GAIA

AI Award (by Braventure): Dual Guard

Sparking Innovation Award (by Bosch): ARC

Grow@Twice Award: Sunken Robotics

Challenge-based learning

De TU/e daagt studenten – onder andere via TU/e innovation Space en de TU/e Contest - uit om na te denken over technologische innovaties en het creëren van impact. Dit sluit aan bij het principe van challenge-based learning waar de universiteit steeds meer op inzet. Studenten leren dan niet alleen door theoretische kennis, maar ook door het oplossen van problemen in de praktijk.