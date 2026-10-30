Blinde vlek in de Brabantse hausse: de techkampioenen van morgen

De investeringscijfers wijzen op een regio die vaart maakt. In de eerste negen maanden van 2026 mobiliseerde de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) samen met mede-investeerders €561 miljoen in 47 financieringsrondes. Dat is nu al ruim twee keer zoveel als de €238 miljoen in 43 rondes over heel 2025.

Maar wie beter kijkt, ziet ook een vraag opdoemen: hoeveel ruimte laat deze investeringshausse voor bedrijven die zich nog moeten bewijzen?

In hun nieuwste publicatie Van inzicht naar impact beschrijven Rabobank-hoofdeconoom Otto Raspe en BOM-CEO Brigit van Dijk–van de Reijt een economie waarin veel goed gaat, maar die ook om urgent handelen vraagt. Kapitaal concentreert zich steeds sterker in grotere, latere financieringsrondes. Tegelijkertijd bedreigen een achterblijvende productiviteitsgroei, personeelstekorten en internationale onzekerheid het fundament onder de mooie cijfers.

“Op het eerste gezicht gaat het goed met de Nederlandse economie”, zegt Raspe. “Maar dit is alleen het topje van de ijsberg.”

Groei vraagt om een sterkere motor

RaboResearch verwacht voor Zuidoost-Brabant in 2026 een economische groei van 2,6%, twee keer het landelijke groeicijfer van 1,3%. Alleen Groot-Amsterdam groeit naar verwachting harder, met 3,1%. Die prestatie weerspiegelt een sterke concentratie van economische kracht. Brainport Eindhoven, de Metropoolregio Amsterdam en de regio Utrecht waren het afgelopen decennium samen goed voor de helft van de Nederlandse economische groei, aldus de publicatie. In Zuidoost-Brabant kwam tussen 2013 en 2023 ongeveer 60% van de groei voor rekening van de industrie.

Voor IO+-lezers en bezoekers van onze Gerard & Anton events is het achterliggende verhaal herkenbaar: gespecialiseerde technologiebedrijven, fabrikanten en kennisinstellingen versterken elkaar. Maar dat succes vergroot ook het belang van deze regio’s. Als zoveel groei afhankelijk is van enkele regionale motoren, is hun productiviteit een nationaal vraagstuk.

Raspe benoemt juist die productiviteit als een zwakke plek. Volgens hem staat de productiviteitsgroei al veertien jaar stil. Omdat de arbeidsinzet op langere termijn nauwelijks verder kan groeien, hangt toekomstige welvaart steeds sterker af van de waarde die we met de beschikbare mensen weten te creëren.

AI, geavanceerde machines en betere productieprocessen kunnen daarbij helpen. Om die mogelijkheden om te zetten in succesvolle bedrijven zijn langdurige investeringen nodig.

Recordbedragen, ongelijke toegang

Nederlandse startups en scale-ups haalden in de eerste negen maanden van 2026 ruim €3,1 miljard op. Daarmee was het totaal van heel 2025 al overtroffen, blijkt uit het Quarterly Startup Report waarnaar de publicatie verwijst.

De €561 miljoen die BOM samen met mede-investeerders mobiliseerde, vertegenwoordigde ruim 18% van dat landelijke investeringsvolume. Bedrijven als Axelera AI, Euclyd, Morphotonics, Keiron, VitalFluid en Tracxon haalden groeikapitaal op om hun internationale ambities waar te maken.

De zorg zit in de verdeling van het geld. Grotere rondes helpen gevestigde scale-ups vooruit, maar de publicatie benadrukt dat aandacht voor bedrijven in de vroege fase essentieel blijft. De financieringssuccessen van vandaag zijn mogelijk doordat bedrijven eerder hun eerste investeerders, technisch talent en commerciële begeleiding vonden.

Tussen 2021 en 2025 groeide het aantal Brabantse startups met bijna 20%. Daarmee wordt toegang tot ondersteuning in de vroege fase des te belangrijker. BOM wijst ook op het vermogen om andere investeerders aan te trekken. Volgens Van Dijk–van de Reijt staat tegenover iedere euro die BOM investeert €12 aan cofinanciering. Regionaal investeringskapitaal kan zo aanzienlijk meer geld beschikbaar maken.

Nationale plannen, maar het geld is nu nodig

De publicatie verwelkomt de overheidsplannen voor een Nationale Investeringsinstelling, een uitbreiding van het Nationaal Groenfonds en een Nationaal Agentschap voor Disruptieve Innovatie. Van Dijk–van de Reijt maakt zich vooral zorgen over de timing. Voordat initiatieven als de investeringsinstelling daadwerkelijk actief zijn, zijn we volgens haar enkele jaren verder. Bedrijven die nu financiering zoeken, hebben die tijd niet.

“We hebben nu kapitaal nodig in de regio, bovenop de plannen van de overheid”, zegt ze.

Daarom praat BOM met banken en pensioenfondsen over aanvullende financiering. Tijdens een bankendiner rond LEVEL UP 2026 spraken deze partijen zich opnieuw uit voor meer risicokapitaal en innovatiefinanciering, vertelt ze. De praktische opgave is om dat geld ook snel inzetbaar te maken.

Een supercomputer maakt het concreet

Een voorbeeld van hoe investeringen toegang tot technologie kunnen bieden, is Supercomputing Brabant. Daarbij werken Tilburg University, de Technische Universiteit Eindhoven, BOM en de provincie samen.

De partners investeerden gezamenlijk €14 miljoen in een supercomputer. Volgens Van Dijk–van de Reijt wordt die gratis beschikbaar gesteld aan regionale startups die geavanceerde AI-technologie ontwikkelen, bijvoorbeeld voor innovaties rond 6G en MRI.

Daarmee krijgt het debat over productiviteit een concrete invulling: jonge bedrijven krijgen toegang tot rekenkracht waarmee ze hun technologie kunnen ontwikkelen en testen.

De publicatie pleit daarnaast voor een bredere regionale basis. De voedingsmiddelen- en biotechnologiesector in West-Brabant biedt een andere route naar groei. Zo haalde The Protein Brewery €18 miljoen op om zijn via fermentatie geproduceerde eiwit fermotein grootschalig op de Europese markt te brengen.

De volgende maatstaf ligt over de grens

Raspes Europese vergelijking voegt daar nog een uitdaging aan toe. Toonaangevende regio’s die met Brainport vergelijkbaar zijn, investeren volgens hem aanzienlijk meer in onderzoek, ontwikkeling en kapitaalgoederen. Ook zijn ze sterker verbonden met het nationale beleid.

De boodschap: regionaal succes vraagt om continuïteit. Om investeringen die jarenlang worden volgehouden, een duidelijke plek in de nationale strategie en verbindingen met aanvullende expertise elders.

Dat kan bijvoorbeeld door nauwere samenwerking tussen West-Brabant en Wageningen rond voedingstechnologie, of door sterkere Europese verbindingen op het gebied van deeptech.

De Brabantse groeicijfers geven reden tot vertrouwen. De moeilijkere opdracht is ervoor te zorgen dat de investeringsrecords van vandaag een volgende generatie productieve bedrijven opleveren. En dat veelbelovende ondernemers steun vinden voordat ze groot genoeg zijn om in die records op te duiken.