BIC uitbreiding belooft stroom voor elke nieuwe huurder

Wie in Brainport een extra productielijn wil bouwen, heeft ruimte én stroom nodig. Bij de uitbreiding van Brainport Industries Campus (BIC) in Eindhoven probeert ontwikkelaar SDK Vastgoed beide tegelijk te regelen. De uitbreiding krijgt in totaal zo’n 225.000 vierkante meter aan nieuwbouw, die in fasen beschikbaar komt. De campus belooft nieuwe huurders nu al een gegarandeerde energievoorziening. Daarvoor wil ze de beschikbare netcapaciteit gezamenlijk beheren, zoals ze op het bestaande deel van de campus al doet.

Stroom verdelen over de campus

In het eerste cluster delen bedrijven voorzieningen die ze anders zelf zouden moeten organiseren. BIC Utility levert er elektriciteit, warmte en koude, maar ook perslucht en proceskoeling. Het bedrijf stemt de vraag van de huurders af op het beschikbare aanbod. Voor het tweede cluster werkt BIC Utility met SDK Vastgoed aan een vergelijkbaar systeem. De bestaande aanpak is ontwikkeld in samenwerking met netbeheerder Enexis.

Voor een maakbedrijf heeft zo’n leveringsbelofte pas waarde als het vermogen past bij de machines die het wil installeren. Hoeveel elektrisch vermogen een huurder straks in de uitbreiding kan afnemen en welke afspraken gelden tijdens piekuren, is nog niet bekend.

ASML bouwt verderop aan BIC Noord

De uitbreiding valt samen met een tweede groot bouwproject in hetzelfde gebied. ASML gaf op 8 september het startsein voor zijn eigen campus op BIC Noord. De chipmachinebouwer verwacht de eerste fase in 2029 af te ronden. Daar moeten productie, logistiek en ondersteunende kantoorfuncties samenkomen, met plaats voor minstens 3.000 medewerkers, voornamelijk teams die van bestaande ASML-locaties verhuizen. Op langere termijn kan BIC Noord volgens ASML ruimte bieden aan maximaal 20.000 werkplekken.

SDK Vastgoed mikt met de uitbreiding op meerdere huurders. De ligging naast BIC Noord is vooral relevant voor bedrijven die onderdelen, modules of productietechnologie leveren aan de halfgeleiderindustrie. Een toeleverancier kan er eigen productiecapaciteit opbouwen op korte afstand van de nieuwe fabriek van een potentiële klant. JLL noemt daarnaast onder meer robotica en kwantumtechnologie als sectoren waarvoor het ruimte aanbiedt.

Ook ruimte voor onderwijs

Het eerste cluster opende in 2019. Het gebouw van circa 105.000 vierkante meter kwam in 2025 in handen van de gemeente Eindhoven. Volgens de campus zijn er inmiddels meer dan vijftig bedrijven en drie onderwijsinstellingen gevestigd. Ook in Cluster 2 is ruimte voorzien voor onderwijs, zodat studenten hun vak kunnen leren op dezelfde locatie waar bedrijven produceren.

Het ontwerp van Sweco moet productiebedrijven ruimte geven om hun units aan te passen als ze meer vloeroppervlak nodig hebben. De gebouwen krijgen verspringende gevels en zaagtanddaken die daglicht diep naar binnen brengen. Met patio’s en groene buitenruimtes krijgt het nieuwe cluster een andere indeling dan het eerste campusgebouw. Na voltooiing groeit het totale vloeroppervlak van de twee clusters samen naar ongeveer 330.000 vierkante meter.