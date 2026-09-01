Belgisch grootste batterijpark Navagne officieel van start

Deze week is in Navagne, bij Visé in Wallonië, het grootste batterijopslagpark van België in gebruik genomen. Het Navagne Battery Energy Storage System (BESS) van 150 MW en 600 MWh, een samenwerking tussen Luminus en de Belgian Infrastructure Fund (I4B), markeert een mijlpaal in de energietransitie. Het project, met een investering van € 160 miljoen, moet de netstabiliteit verbeteren en de integratie van hernieuwbare energie versnellen.

Recordinvestering in Wallonië

Het Navagne BESS-park, ontwikkeld door Luminus (dochteronderneming van EDF Group) en gefinancierd door I4B, is met 150 MW vermogen en 600 MWh opslagcapaciteit het grootste batterijpark van Wallonië. De installatie kan vier uur op volle kracht energie terugleveren, wat neerkomt op het jaarlijkse verbruik van 87.600 huishoudens. De 132 batterijcontainers, per schip vanuit China aangevoerd, zijn direct op het hoogspanningsnet van Elia, de Belgische netbeheerder, aangesloten. Newelec, een dochteronderneming van Luminus, verzorgt de elektrische installaties en de middenspanningsdistributie (33 kV).

Sleutelrol in energietransitie

Belgische hernieuwbare energie dekte in 2024 31% van de totale elektriciteitsvraag, een aandeel dat volgens Elia moet stijgen tot 48% in 2036. De snelle groei van wind- en zonne-energie maakt grootschalige batterijopslag essentieel om overschotten op te vangen en netfrequenties te stabiliseren. Het Navagne-project speelt hierin een cruciale rol door piekproductie van hernieuwbare bronnen op te slaan en zo netoverbelasting en prijsvolatiliteit te voorkomen. Federal Energy Minister Mathieu Bihet benadrukte dat de installatie de flexibiliteit en veerkracht van het Belgische elektriciteitssysteem versterkt.

I4B’s strategische portefeuille

Navagne is het eerste van vier BESS-projecten die I4B financiert. Samen vertegenwoordigen deze projecten 620 MW vermogen en 2,1 GWh opslagcapaciteit, goed voor ongeveer 25% van de totale Belgische BESS-capaciteit tegen eind 2027. De totale investering in deze portefeuille bedraagt zo’n € 600 miljoen, waarvan € 160 miljoen voor Navagne. I4B fungeerde als exclusieve aandeelhouder van Navagne en speelde een centrale rol in de financieringsstructuur. André Autrand, CEO van I4B, zei dat de strategie in minder dan een jaar aanzienlijke snelheid heeft opgedaan, mede door de dringende vraag naar netstabiliteit.

Impact op Belgische energieonafhankelijkheid

Het Navagne-project draagt bij aan de Belgische energieveiligheid door de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen, die momenteel nog voor 80% van de energieconsumptie zorgen. De Waalse energieminister Cécile Neven noemde de installatie ‘uitstekend nieuws voor ons energiesysteem’, omdat het de integratie van hernieuwbare energie verbetert en de netweerstand vergroot. Grégoire Dallemagne, CEO van Luminus, benadrukte dat flexibiliteit centraal staat in de Electrify2030-strategie van het bedrijf. De batterijopslag maakt het mogelijk om hernieuwbare energie efficiënter te benutten en de CO₂-uitstoot te verminderen.

Financiering en toekomstplannen

I4B, gesteund door toonaangevende Belgische institutionele investeerders, heeft met Fund I al meer dan € 2,5 miljard geïnvesteerd in meer dan tien infrastructuurprojecten, waaronder € 1 miljard in R4WO-ringweg in Gent. Fund II, met een doel van € 500 miljoen, bereikte in februari 2026 een eerste sluiting van € 275 miljoen en is momenteel bezig met een tweede sluiting om aan de groeiende vraag naar infrastructuurinvesteringen te voldoen. Samuel de Lhoneux, CIO van I4B, zei dat de fondsen zich richten op grotere projecten, mogelijk in samenwerking met internationale investeerders.

Vergelijking met andere Belgische BESS-projecten

Naast Navagne werkt I4B aan drie andere BESS-projecten die samen voor 25% van de Belgische BESS-capaciteit zullen zorgen. ENGIE ontwikkelt intussen projecten in Vilvoorde (200 MW/800 MWh), Kallo (100 MW/400 MWh) en Drogenbos (80 MW/320 MWh). Storm bouwt aan twee grote projecten in Ruien (200 MW/800 MWh) en Langerlo (100 MW/400 MWh), met een totale investering van € 330 miljoen. Deze projecten tonen aan dat België een van de meest gevorderde markten voor energopslag in Europa is, met kansen in energiehandel, regulerende diensten en de capaciteitsmarkt.