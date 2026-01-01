Axelera AI zet in op Europa’s edge: chips voor robots en slagveld

Tijdens Blue Magic Netherlands, waar defensie, autonomie en strategische soevereiniteit de onuitgesproken ondertoon vormden van vrijwel elke pitch, maakte Axelera AI zijn positie glashelder: de toekomst van kunstmatige intelligentie leeft niet in de cloud, maar aan de edge.

“Waarom zou je je data naar een datacenter sturen als je die lokaal kunt houden,” vroeg Louis Mather, VP Strategy bij Axelera AI, “en kunt draaien in de drone, in de robot, in het device waar de data daadwerkelijk wordt verzameld en waar de beslissingen plaatsvinden?”

In sommige sectoren is dat misschien nog een ‘nice-to-have’, erkende hij. “Maar in defensie is het een must,” benadrukte Mather, “vanwege privacy, veiligheid en veerkracht.”

Wanneer de edge onvermijdelijk wordt

Het betoog sloeg aan in een zaal die werd gevormd door dual-use technologie en geopolitieke urgentie. AI-modellen worden steeds krachtiger, maar de infrastructuur waarop ze draaien is tegelijk kwetsbaarder geworden. Gecentraliseerde datacenters betekenen latency, afhankelijkheid van connectiviteit en blootstelling aan buitenlandse toeleveringsketens.

De echte bottleneck, zo stelde Mather, is hardware. “Het probleem met bestaande hardware is dat die óf niet performant genoeg is om de nieuwste AI-modellen te draaien, óf te energie-intensief en te duur,” zei hij. “Dat remt de adoptie van AI aan de edge.”

Het antwoord van Axelera wordt samengevat in een eenvoudige maar veeleisende eis: GPU-niveau prestaties, tegen een fractie van het energieverbruik.

“Dat is precies wat wij doen bij Axelera AI,” aldus Mather.

Een full-stack benadering, gebouwd voor inference

In tegenstelling tot bedrijven die zich uitsluitend op accelerators richten, positioneert Axelera zich als een full-stack aanbieder. “We hebben een end-to-end platform ontwikkeld om inference sneller en efficiënter te laten draaien dan onze concurrenten,” legde Mather uit.

De kern wordt gevormd door een eigen AI-chip, ontworpen om te passen in standaard industriële form factors: van boards en kaarten tot volledig embedded systemen. “Je kunt bij ons een board of een kaart kopen,” zei hij, “of gewoon een chip die je integreert in welk platform je maar wilt.”

Maar hardware is slechts de helft van het verhaal. De chip wordt gekoppeld aan Axelera’s Voyager SDK, die is ontworpen om uitrol zo frictieloos mogelijk te maken. “We weten dat onze klanten hun modellen op NVIDIA gaan trainen,” zei Mather. “Dus maken we die reis — trainen op NVIDIA en inference op Axelera — zo efficiënt mogelijk.”

Digital memory compute als ‘geheime saus’

Gevraagd naar wat Axelera technologisch onderscheidt, wees Mather op de onderliggende architectuur. “Onze technologie is gebouwd op een architectuur die we digital memory compute noemen,” zei hij.

In plaats van compute en geheugen te scheiden — zoals bij GPU’s — worden die bij Axelera samengevoegd. “Dat vermindert databeweging en maakt inference veel sneller en veel energie-efficiënter,” legde hij uit.

Louis Mather, VP Strategy at Axelera AI, © Nadia ten Wolde

De chips maken bovendien gebruik van een RISC-V instruction set, die ze volgens Mather “zeer programmeerbaar en flexibel” maakt voor een breed scala aan AI-workloads.

Het resultaat is volgens hem een duidelijk prestatievoordeel. “We draaien CNN’s, VLM’s en LLM’s tot acht keer sneller dan andere edge-processors,” zei hij, verwijzend naar concurrenten als DeepX en Hailo. Vergeleken met GPU’s zoals NVIDIA Jetson zijn ze “vijf keer energie-efficiënter en tot vijf keer kostenefficiënter”.

Prestatie én soevereiniteit

De waardepropositie van Axelera rust volgens Mather op twee pijlers. “De eerste is performance,” zei hij. “De tweede pijler is soevereiniteit.”

Op dat tweede punt leunt Axelera sterk op zijn Europese identiteit. “Wij zijn het enige bedrijf in Europa met een AI-chip die al op de markt is,” stelde Mather. Daardoor speelt het bedrijf “een sleutelrol in Europese soevereine sectoren zoals defensie en AI-fabrieken en datafabrieken”.

Die positionering heeft publieke steun opgeleverd. “We hebben 140 miljoen euro aan soevereine financiering opgehaald,” zei Mather, verwijzend naar steun van de European Innovation Council en nationale fondsen. “Dat weerspiegelt het belang van wat we voor Europa aan het bouwen zijn.”

Gebouwd voor defensieomgevingen

Defensie is geen bijzaak in de roadmap van Axelera; het is de snelst groeiende markt van het bedrijf. Mather benadrukte een aantal eigenschappen die in operationele omgevingen cruciaal zijn: het kunnen draaien van geavanceerde modellen met een kleine footprint en laag energieverbruik, zonder afhankelijkheid van connectiviteit.

“We kunnen de nieuwste LLM’s laten draaien in een zeer klein oppervlak en binnen een zeer laag vermogensbereik,” zei hij.

De hardware is robuust en uitgebreid getest. “We zijn getest in een groot aantal van Europa’s grootste defensielabs,” merkte Mather op. Vooral thermisch gedrag wordt daarbij als mission-critical behandeld, niet als bijzaak.

Van verrekijkers tot battlefield AI

Axelera’s chips vinden inmiddels hun weg naar concrete toepassingen. “Onze chips zitten in verrekijkers, in vizieren, in drones, in voertuigen,” zei Mather. Ze ondersteunen toepassingen als surveillance, situationeel bewustzijn, beeldpositionering, ruisonderdrukking en beeldverbetering.

Louis Mather, VP Strategy at Axelera AI, © Nadia ten Wolde

Eén use case trok bijzondere aandacht in de zaal: offline AI. “We draaien ook offline LLM’s,” zei Mather — taalmodellen die zonder internetverbinding werken. “Op het slagveld of in andere situaties,” voegde hij toe, “is die mogelijkheid geen luxe.”

Een roadmap met drie chips

De ambities van Axelera reiken verder dan het huidige product. “We hebben vandaag al een chip op de markt,” zei Mather, doelend op Metis, geprijsd vergelijkbaar met een NVIDIA Jetson Nano maar met aanzienlijk hogere prestaties.

Twee weken vóór Blue Magic Netherlands kondigde het bedrijf zijn tweede chip aan, Europa. “Die is vergelijkbaar met een NVIDIA Jetson Thor,” legde Mather uit, en bedoeld om grotere taalmodellen te draaien in robotica- en automotive-omgevingen.

Verder vooruit ligt Titania, een sterk schaalbare processor die gepland staat voor 2027–2028. “Die brengt ons ook richting het datacenter,” zei hij. De ontwikkeling wordt ondersteund door “70 miljoen euro aan EuroHPC-financiering”, wat de strategische relevantie van Axelera voor Europa’s halfgeleiderambities onderstreept.

Snel én bewust opschalen

Axelera werd opgericht in 2021 en heeft zich met ongebruikelijke snelheid ontwikkeld voor een halfgeleiderbedrijf. “Geen enkel halfgeleiderbedrijf wereldwijd is zo snel gegaan als wij,” zei Mather, wijzend op een team van meer dan 200 mensen, gerekruteerd uit heel Europa.

Het bedrijf telt inmiddels meer dan 350 klanten en heeft tot nu toe circa 300 miljoen dollar opgehaald. “Dat bedrag zal de komende maanden verder toenemen,” voegde hij toe, verwijzend naar een lopende Series C-ronde.

De productie vindt voorlopig plaats in Azië. “We hebben momenteel geen andere optie dan onze chips in Azië te laten maken,” erkende Mather, met Taiwan en Zuid-Korea als locaties. Tegelijk benadrukte hij de flexibiliteit: Axelera vermijdt bewust de meest geavanceerde nodes, wat het eenvoudiger maakt om van fab te wisselen als geopolitieke omstandigheden daarom vragen. Samsung is daarbij zowel productiepartner als investeerder.

Een strategische uitnodiging

De aanwezigheid van Axelera op Blue Magic Netherlands ging niet alleen over technologie. Het was ook een oproep tot samenwerking. “De eerste vraag is commercieel,” zei Mather. “We delen in deze zaal een gezamenlijke missie, en we hopen dat Axelera AI een kernrol kan spelen in het aandrijven van de meest geavanceerde AI voor de meest kritieke use cases.”

De tweede vraag betrof strategisch kapitaal. De Series C is grotendeels ingevuld, maar er is nog ruimte voor partners die meer brengen dan alleen geld. “We hebben een deel van de ronde gereserveerd voor strategische partners,” aldus Mather, “om ons te ondersteunen bij de volgende fase van het bedrijf.”

In een defensie- en dual-use ecosysteem dat steeds sterker wordt gevormd door edge-intelligentie en technologische autonomie, maakte Axelera AI zijn punt met overtuiging: als Europa soevereine AI wil, zal het soeverein silicium nodig hebben — en dat silicium zal zich aan de edge moeten bevinden.