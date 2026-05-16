ASML en Tata Electronics sluiten grote semicondeal

India zet stevig in op een plek in de wereldwijde halfgeleiderhiërarchie. Via een strategisch partnerschap tussen Tata Electronics en ASML ontwikkelt het land zich van technologieconsument tot hightechproducent. Binnen deze samenwerking zal ASML de opzet en opschaling mogelijk maken van Tata Electronics’ geplande 300 mm-chipfabriek in Dholera, Gujarat. Deze samenwerking vormt een belangrijke stap in de groeiende strategische samenwerking tussen India en Nederland op het gebied van kritieke technologieën, zoals halfgeleidertechnologie.

De samenwerking draait om de ontwikkeling van India’s eerste grote commerciële halfgeleiderfabriek in Dholera, Gujarat. Door gebruik te maken van ASML’s wereldwijd leidende expertise op het gebied van lithografie wil Tata Electronics inspelen op de wereldwijde vraag naar volwassen technologieknooppunten.

Het Dholera-megaproject

Tata Electronics leidt India’s entree in front-end halfgeleiderproductie met een enorme fabriek in Dholera, Gujarat. Het project vertegenwoordigt een geplande totale investering van 11 miljard dollar en laat daarmee de schaal van India’s industriële ambities zien. De faciliteit wordt een commerciële 300 mm-chipfabriek, ontworpen om chips te produceren op verschillende technologieknooppunten. Juist deze knooppunten zijn cruciaal voor onder meer de automotive- en consumentenelektronicasectoren, die momenteel onder de grootste druk staan in de toeleveringsketen.

Door samen te werken met Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation (PSMC) uit Taiwan benut Tata internationale expertise om ervoor te zorgen dat de fabriek vanaf het begin aan internationale standaarden voldoet. De locatie in Dholera vormt de hoeksteen van een nieuw industrieel cluster dat een netwerk van leveranciers en dienstverleners moet aantrekken. Deze greenfield-onderneming, die in 2020 van start ging, heeft nu een mijlpaal bereikt met de formalisering van de relatie met ASML, wereldleider in lithografieapparatuur. Daarmee zet India zichzelf stevig op de kaart als opkomend mondiaal centrum voor halfgeleiderproductie.

ASML’s rol in India’s technologische ambitie

De betrokkenheid van ASML is een belangrijke bevestiging van India’s halfgeleiderroadmap. Onder het vandaag ondertekende Memorandum of Understanding zal ASML zijn holistische pakket aan lithografietools en -oplossingen leveren aan de fabriek in Dholera. Lithografie is de meest complexe en kostbare fase in het chipproductieproces, waarbij licht wordt gebruikt om uiterst fijne patronen op siliciumwafers aan te brengen. Door een strategisch partnerschap met ASML veilig te stellen, verzekert Tata Electronics zich van toegang tot de precisieapparatuur die nodig is om zijn productiedoelen te halen.

De twee bedrijven zullen samenwerken aan de uitrol van technologie en de opschaling van de fabriek. ASML’s president en CEO Christophe Fouquet benadrukte vandaag dat dit partnerschap de ontwikkeling van een robuust halfgeleiderecosysteem in India moet gaan ondersteunen. De integratie van ASML’s geavanceerde systemen in de Tata-fabriek is essentieel om de opbrengsten en efficiëntie te bereiken die nodig zijn voor commerciële levensvatbaarheid. Zonder dit niveau van technische ondersteuning zou het bouwen van een chipfabriek van wereldklasse vanaf nul een bijna onoverkomelijke uitdaging zijn. Het partnerschap zorgt ervoor dat Tata veel van de technische obstakels in de beginfase rond lithografie kan omzeilen.

Bouwen aan een duurzame lokale talentenpijplijn

Een belangrijk onderdeel van de overeenkomst richt zich op duurzaamheid op de lange termijn via onderzoek en ontwikkeling en talentontwikkeling. De halfgeleiderindustrie vraagt om een zeer gespecialiseerde beroepsbevolking die in India momenteel nog niet op grote schaal beschikbaar is. Om dit aan te pakken zullen Tata Electronics en ASML samenwerken aan R&D-infrastructuur en lokale talentprogramma’s. Dit omvat de oprichting van gespecialiseerde onderhouds- en trainingslabs die lokale expertise moeten opbouwen in ‘holistische lithografie’.

Deze labs zullen dienen als opleidingsplaats voor Indiase ingenieurs, zodat zij de bediening en het onderhoud van de meest complexe machines ter wereld onder de knie kunnen krijgen. Door te investeren in menselijk kapitaal zorgt het partnerschap ervoor dat de fabriek in Dholera op termijn steeds zelfstandiger kan opereren, waardoor de noodzaak van voortdurende buitenlandse technische ondersteuning afneemt. Daarnaast stelt samenwerking aan R&D-projecten Tata in staat voorop te blijven lopen bij procesverbeteringen en overgangen naar nieuwe technologieknooppunten. Deze focus op holistische lithografie, waarbij naast de scanners zelf ook software en metrologietools horen, is essentieel om de volledige productiestroom te optimaliseren en hoogwaardige output te garanderen.

Geopolitiek en strategische autonomie in de toeleveringsketen

Het partnerschap is een direct gevolg van de intensievere strategische samenwerking tussen India en Nederland. Het sluit aan bij de bredere Indo-Nederlandse Strategische Technologiealliantie, die zich richt op het opbouwen van veilige en veerkrachtige halfgeleidertoeleveringsketens. Ook voor India draait het om strategische autonomie. Door binnenlandse productiecapaciteit op te bouwen, verkleint India zijn kwetsbaarheid voor wereldwijde verstoringen in toeleveringsketens, zoals die de afgelopen jaren zichtbaar zijn geworden.

Nederland, thuisbasis van ASML, ziet India als een cruciale partner bij het diversifiëren van de wereldwijde halfgeleiderproductie. Diplomatieke contacten op hoog niveau, waaronder bezoeken aan het hoofdkantoor van ASML in Veldhoven, baanden de weg voor dit MoU. Deze alliantie helpt beide landen om door het complexe geopolitieke landschap van de technologiesector te navigeren. Terwijl wereldmachten hun toeleveringsketens willen ‘de-risken’, biedt India’s opkomst als productiehub een levensvatbaar alternatief voor bestaande clusters in Oost-Azië. Het partnerschap laat zien hoe bilaterale technologiekaders kunnen uitmonden in grootschalige industriële projecten die wereldwijde handelsstromen hervormen en de veiligheid van kritieke technologische componenten versterken.

Tijdlijn voor uitvoering

De fabriek in Dholera moet eind 2026 beginnen met de eerste commerciële productie. Dat is een ambitieuze planning voor een greenfield-halfgeleiderproject, waarvoor naadloze coördinatie nodig is tussen de bouw, de installatie van apparatuur en de tests. Gedurende 2026 zullen ASML-tools worden geïnstalleerd en gekalibreerd om te voldoen aan de specifieke eisen van de 28 nm- tot 110 nm-knooppunten. Hoewel specifieke financiële voorwaarden en volumeafspraken vertrouwelijk blijven, ligt de focus duidelijk op het mogelijk maken van een succesvolle opschaling van de fabcapaciteit.

Randhir Thakur, CEO van Tata Electronics, heeft benadrukt dat dit partnerschap een fundamentele stap is in het opbouwen van een veerkrachtige toeleveringsketen voor de toekomst. De komende maanden worden cruciaal, wanneer de eerste lithografiesystemen op locatie aankomen. Succes in Dholera zal waarschijnlijk leiden tot verdere investeringen en kan uitmonden in uitbreiding van de fabriek of de bouw van extra chipfabrieken in de regio.