Artific uitgeroepen tot AI Company of the Year

Artific, een Nederlands AI-platform, heeft de Nationale AI Awards 2025 gewonnen in de categorie AI Company of the Year. De Nationale AI Awards gelden als een belangrijke prijs voor AI-innovatie in Nederland. In 2025 groeide Artific uit tot een van de meest toonaangevende AI-platforms van Nederland, met meer dan 100 klanten. Daaronder zijn organisaties als Basic-Fit, Hanos, Marktplaats, Veiligheidsregio Twente en Vechtstede Notarissen.

Het platform is ontwikkeld in Enschede, draait op Nederlandse infrastructuur en hanteert een privacy- en security-first aanpak. Daarnaast kunnen gebruikers werken met meer dan 35 verschillende taalmodellen. Samen met het GenAI Research Lab, waar continu nieuwe toepassingen worden onderzocht, positioneert Artific zich als partner voor organisaties die serieus met AI aan de slag willen.

De jury keek onder andere naar innovatie, impact op de Nederlandse AI-sector, technologische ontwikkeling en hoe goed AI toepasbaar wordt gemaakt voor organisaties. Artific viel op met een volledig Nederlands AI-platform dat veiligheid, schaalbaarheid en gebruiksgemak combineert.

Ivo Rupert, CEO van Artific

“Deze award is een fantastische erkenning voor het hele team en onze visie om AI werkbaar te maken voor Nederland. We geloven dat AI niet alleen het domein moet zijn van grote tech-bedrijven, maar dat elke organisatie, van MKB tot enterprise, de kracht van AI moet kunnen benutten op een veilige en beheersbare manier. Deze prijs bevestigt dat onze aanpak werkt en dat we op de goede weg zijn.”