Actief leven centraal tijdens Innovation Summit in Eindhoven

Op 11 en 12 november laten Europese ondernemers en onderzoekers op de ELIS Innovation Summit zien wat er nodig is om ideeën voor een gezonder en actiever leven van een lokale proef naar een grotere markt te brengen.

Een satellietkaart toont waar het in stadsparken warm wordt. Een camera op straatniveau laat zien waar mensen daadwerkelijk lopen. Combineer die twee en een stadsplanner kan een gerichtere vraag stellen: welke paden blijven mensen gebruiken als de temperatuur stijgt? Het Nederlandse bedrijf ViNotion, gespecialiseerd in computer vision, en het Spaanse Green Urban Data brengen die gegevens samen in GreenMotion AI. Daarmee willen ze planners inzicht geven in hoe mensen de openbare ruimte gebruiken bij verschillende weersomstandigheden.

Die samenwerking raakt aan de centrale vraag van de ELIS Innovation Summit, op 11 en 12 november bij Melt at Avular in Eindhoven. Hoe krijg je veelbelovende technologie in handen van mensen die er anderen mee kunnen helpen om meer te bewegen? Voor een gemeente kan dat betekenen dat ze beter kan bepalen waar extra schaduw nodig is. Voor een fysiotherapeut kan het een manier zijn om iemand tussen twee afspraken door te begeleiden bij oefeningen. In beide gevallen helpt het om te weten wat mensen doen op de plekken waar ze toch al komen.

Een prototype in het dagelijks leven

Neem Smart Back to Sport, een ander voorbeeld uit het INSHAPE Inspiration Book, dat op de summit wordt gepresenteerd. Blautic Designs uit Valencia brengt technologie in om bewegingen met sensoren te registreren. Het Catalaanse Eurofitness brengt ervaring mee met fysiotherapie en weet waar mensen tijdens het herstel van een blessure tegenaan lopen. Samen ontwikkelden ze een proefproject om mensen te ondersteunen bij oefeningen in het fitnesscentrum en thuis, waar het soms dagen duurt voordat een fysiotherapeut weer kan zien hoe het gaat.

Elis Innovation Hub ELIS Innovation Summit 2026 - Elis Innovation Hub ELIS INNOVATION SUMMIT 2026 Scaling Impact Together 11-12 November, Melt at Avular, Eindhoven, The Netherlands Get Your Ticket Now! Two days to turn healthy active lifestyle innovations into new business and lasting impact: at work, in public space, in sport, at school and at home. Lees meer

De eerste deelnemers vonden de begeleiding motiverend en fysiotherapeuten voelden zich zekerder bij het beoordelen van de voortgang. De partners ontwikkelen nu een app en verkennen samenwerkingen met fitnessketens. Dat roept een vraag op die ook in Eindhoven terugkomt. Als zo’n hulpmiddel op verschillende manieren waarde heeft voor patiënten, zorgverleners en werkgevers, wie betaalt er dan voor om het een vast onderdeel van het hersteltraject te maken? In een workshop bespreken zorgverleners, werkgevers, verzekeraars en ondernemers wat er nodig is om na medisch herstel weer aan het werk te gaan of het dagelijks leven op te pakken. Lees hier meer over de workshops.

Hoe krijgt een lokale proef elders voet aan de grond?

Het door de EU gefinancierde project I3-INSHAPE werkte drie jaar aan die stap. 15 partners uit zeven Europese regio’s hielpen 41 mkb-bedrijven in 18 grensoverschrijdende samenwerkingen. Het netwerk bracht bedrijven met aanvullende expertise bij elkaar en hielp ze plekken te vinden waar ze hun ideeën met gebruikers konden testen. In Eindhoven presenteren de partners de resultaten, staat de INSHAPE Innovation Award op het programma en gaat een netwerk van start dat het werk voortzet.

De samenwerking tussen het Nederlandse YOU.FO en het Finse Sport Institute of Three Campuses laat zien hoe dat in de praktijk kan gaan. De twee ontmoetten elkaar tijdens een INSHAPE-activiteit in Eindhoven, waar de Finse deelnemers het spel van YOU.FO zelf uitprobeerden. In maart reisde het bedrijf naar Finland voor workshops en demonstraties voor studenten, trainers en medewerkers. Het instituut kon zo verkennen hoe het spel past in het onderwijs en de opleiding van trainers. YOU.FO kreeg op zijn beurt zicht op hoe een organisatie in een ander land het spel zou kunnen gebruiken. Het contact groeide uit tot een samenwerking buiten de formele projectpartnerschappen om.

De congreszaal uit, de fiets op

Op de eerste dag gaat het over ondernemen én over de inrichting van plekken waar mensen bewegen. Bewegingswetenschapper Lore Cuypers spreekt over de openbare ruimte. In een workshop staat de vraag centraal hoe tienermeiden kunnen meedenken over plekken waar ze zich welkom voelen om te bewegen en elkaar te ontmoeten. Een andere sessie gaat over het meten van de maatschappelijke en financiële opbrengsten van investeringen in bewegen. Voor een gemeente die een park of speelplek wil aanpassen, komen die onderwerpen samen in twee praktische vragen: wie wil je bereiken, en hoe weet je straks of die mensen er vaker komen of meer bewegen?

Op 12 november stappen deelnemers op de fiets om te zien waar Eindhoven innovaties in de praktijk test. De route voert langs Area 51 en het Urban Sportpark, de Workplace Vitality Hub op de High Tech Campus Eindhoven en De Tongelreep, waar de zwemmers van TeamNL trainen. Op elke plek kun je op een andere manier ontdekken of een idee aanslaat. Een topzwemmer kan een ontwikkelaar precies vertellen hoe een trainingshulpmiddel bevalt. Een tiener die besluit om terug te gaan naar een sportpark, of een kantoormedewerker die tijdens de werkdag even in beweging komt, laat op een andere manier zien wat werkt. Voor de bedrijven in Eindhoven is het minstens zo interessant om te ontdekken waarom mensen terugkomen als om ze iets voor het eerst te laten proberen.

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