9 AI-startups, één finale: van slimme belofte naar praktijkwaarde

Een bagagemedewerker die dagelijks honderden koffers tilt. Een mantelzorger die midden in de nacht met vragen zit. Een fabriek die wel meetgegevens verzamelt, maar daar nauwelijks verbeteringen uit haalt. Achter de deelnemers aan de AI Pitch Competition schuilen concrete problemen waarvoor kunstmatige intelligentie een oplossing kan bieden. Op 12 november moeten negen startups de jury overtuigen van hun aanpak, tijdens de finale op AI Summit Brainport in het Evoluon in Eindhoven.

IO+ portretteerde de afgelopen weken alle negen deelnemers. Samen laten ze zien hoe breed het Brabantse AI-ondernemerschap zich ontwikkelt. Sommige teams bouwen aan fysieke machines, andere aan bedrijfssoftware of digitale begeleiding. Daarbij keren dezelfde vragen terug: werkt de oplossing buiten de testomgeving, houdt de gebruiker controle en is er een markt die ervoor wil betalen?

De pitch begint bij het probleem

Tijdens de recente How to Pitch-workshop in het Koning Willem II Stadion oefenden de deelnemers om hun verhaal tot de kern terug te brengen. In dertig seconden moesten ze duidelijk maken wat hun bedrijf doet en waarom dat ertoe doet. Coaches hielpen hen complexe technologie begrijpelijk te maken en hun onderscheidende waarde scherper te formuleren.

De waarschuwing van BOM-venture developer Guido Gageldonk is relevant voor ieder team: een werkende pilot betekent nog niet dat klanten willen betalen. En, benadrukte Liesje Goldschmidt van Erasmus Enterprise, de opbrengst van een pitch reikt verder dan de hoofdprijs. Een ontmoeting met een klant, investeerder of partner kan de start zijn van de volgende groeifase.

Met die opdracht gaan deze negen deelnemers richting de finale.

Rigidbody: fabrieksdata vertalen naar betere processen

Veel middelgrote fabrieken beschikken over jaren aan meetgegevens, maar missen de specialisten om die te benutten. Rigidbody wil procesoptimalisatie voor deze bedrijven toegankelijk maken. De startup van drie TU/e-ingenieurs combineert tijdreeksmodellen die rekening houden met natuurkundige principes met lokale taalmodellen die documentatie en apparatuurcodes helpen doorgronden.

Operators moeten daarmee begrijpelijke aanbevelingen krijgen om processen te verbeteren, met mogelijk minder energie- en materiaalverbruik. Het team verkent de toeleveringsketen voor halfgeleiders als eerste markt. Richting groei ligt er een duidelijke opgave: vertrouwen winnen op de werkvloer en aantonen dat nieuwe klanten kunnen worden aangesloten zonder telkens maanden maatwerk.

UNSEQ: het zware werk in het vliegtuigruim

Een zachte sporttas vraagt om een andere greep dan een harde koffer. In een krap vliegtuigruim, onder tijdsdruk, maakt die variatie automatisering bijzonder lastig. UNSEQ ontwikkelt robots die met beeld, taal en handelingsmodellen leren omgaan met zulke onvoorspelbare objecten.

Voor medeoprichter en CEO Robert de Bruijne begint de waarde bij de bagagemedewerker: “Een vlucht mag niet ten koste gaan van iemands rug.” De ambitie is een systeem dat het zware tilwerk veilig overneemt en past binnen de dagelijkse grondafhandeling. De stap naar de markt vraagt om betrouwbaarheid gedurende een volledige dienst, inclusief onderhoud, ondersteuning en getrainde menselijke operators.

One Horizon: automatiseren met behoud van zeggenschap

Wie bedrijfsprocessen aan AI toevertrouwt, wil kunnen bepalen welke modellen worden gebruikt, waar gegevens blijven en wanneer een mens ingrijpt. One Horizon bouwt daarvoor een onafhankelijk platform dat AI-assistenten, werkprocessen en menselijk toezicht samenbrengt.

Oprichters Gijs van de Nieuwegiessen en Tijn van Daelen bouwden eerder Flow.ai op. Met One Horizon willen ze organisaties laten automatiseren zonder afhankelijk te worden van één modelaanbieder. AI kan ook op eigen hardware draaien. Gespecialiseerde partners moeten het platform naar verschillende sectoren brengen. De pitch draait daarmee om een herkenbare bedrijfsbehoefte: profiteren van AI en tegelijk controle houden over cruciale processen.

YourNeuroTune: achtergrondmuziek met een ander verdienmodel

Voor sportscholen, cafés en winkels is muziek onderdeel van de ervaring, maar zijn de bijbehorende licentiekosten een terugkerende uitgave. YourNeuroTune ontwikkelt functionele, AI-gegenereerde muziek als alternatief voor traditionele repertoires.

De startup combineert generatieve audio met eigen controles op muzikale overeenkomsten en menselijke kwaliteitsbeoordeling. Daarmee wil het passende muziek leveren en risico’s rond bestaande werken signaleren. Volgens medeoprichter Sam Jansen bedient het bedrijf inmiddels meer dan 450 klanten in vier landen. In de finale kan YourNeuroTune dus ook commerciële voortgang laten zien. Voor verdere groei blijven juridische zorgvuldigheid per markt en bekendheid onder ondernemers belangrijke voorwaarden.

Kyvvu: grenzen stellen aan handelende AI

Een AI-agent mag klantgegevens lezen. Dezelfde agent mag misschien ook een e-mail versturen. Maar moeten die handelingen direct na elkaar altijd zijn toegestaan? Kyvvu richt zich op de risico’s die ontstaan door de combinatie en volgorde van op zichzelf toegestane acties.

De startup bouwt een Agent Security Kernel: software die voorgenomen handelingen vóór uitvoering toetst aan vaste regels en daarbij het eerdere verloop van een taak meeweegt. Die controle gebeurt zonder een tweede taalmodel als scheidsrechter. Medeoprichter en CTO Maurits Kaptein wil zo een fundamentele beveiligingslaag toevoegen aan autonome software. Naarmate agents meer bevoegdheden krijgen, groeit ook het belang van zulke grenzen.

Be-Inc: een coach in de dagelijkse communicatie

Bedrijfscultuur ontstaat ook in vacatures, beoordelingen en de volgende e-mail aan een collega. Be-Inc van oprichter Eline Schoonen brengt daarom een taal- en cultuurcoach naar Microsoft 365. Die helpt gebruikers onbedoelde uitsluiting, dubbelzinnigheid en ongewenste toon in teksten te herkennen.

Het systeem geeft uitleg en alternatieven, waarna de schrijver beslist. Be-Inc corrigeert niet automatisch en geeft medewerkers geen individuele scores. De context van de organisatie helpt de suggesties relevant te maken. Onder de noemer ‘Work EQ’ richt het bedrijf zich op de menselijke kant van de digitale werkplek: beter communiceren op het moment dat de woorden worden geschreven.

Offensys: de digitale verdediging voortdurend testen

Wanneer aanvallers hun werkwijze steeds sneller aanpassen, veroudert een periodieke beveiligingstest snel. Offensys ontwikkelt een platform dat organisaties helpt hun verdediging voortdurend te toetsen aan realistische aanvalsscenario’s.

De startup combineert kennis van aanvalstechnieken met informatie over de omgeving van de klant. AI helpt actuele dreigingsinformatie om te zetten in uitvoerbare testscenario’s. Een volgende ontwikkelstap is een autonome copiloot die simulaties selecteert, uitvoert en interpreteert. Medeoprichter Cor Verhoeven benadrukt daarbij uitlegbaarheid en menselijke controle. Het bedrijf wil beveiligingsteams helpen het tempo van aanvallers bij te houden, met gecontroleerde tests in omgevingen waarvoor toestemming is gegeven.

Synthgen: oefenen op de zeldzame uitzondering

Juist de afwijkingen die een inspectiesysteem moet herkennen, komen soms nauwelijks voor. Denk aan een lasscheur of een beginnende gewasziekte. Zonder voldoende voorbeelden is het lastig een AI-model erop te trainen. Synthgen maakt daarom synthetische beelden van zulke uitzonderingen, inclusief automatische labels.

Op basis van klantbeelden genereert de startup extra variaties waarmee bestaande inspectiemodellen kunnen worden verbeterd. De toets blijft de werkelijkheid: gegenereerde trainingsdata moeten betere prestaties opleveren op apart gehouden echte beelden. CTO en medeoprichter Martin Tomov ziet kansen in de Europese maakindustrie en landbouw. De commerciële uitdaging is het vertrouwen winnen van klanten die al veel AI-beloften hebben gehoord.

Alzheimer.app: ondersteuning wanneer de vraag ontstaat

Wildcard Alzheimer.app brengt de dagelijkse dementiezorg naar het podium. Het initiatief van Peter Spijkers combineert een taalmodel met dementiespecifieke kennis en persoonlijke context om families en zorgverleners te ondersteunen wanneer vragen ontstaan, ook buiten kantooruren.

De verbinding met woonzorgvoorziening De Gelukshoeve geeft het team directe toegang tot ervaringen uit de praktijk. Tegelijkertijd zijn de grenzen wezenlijk: de app stelt geen diagnose en vervangt geen zorgprofessional. Bij onzekerheid of mogelijke urgentie moet passende menselijke hulp worden aanbevolen. Voor groei is meer nodig dan vertaling: ook zorgpraktijken, familieverhoudingen en culturele verwachtingen verschillen per land.

Wie maakt de stap naar structureel gebruik?

De negen verhalen tonen verschillende ontwikkelfasen: van het voorbereiden van industriële pilots tot een muziekdienst met honderden klanten. Dat maakt de finale interessant. Technische diepgang, maatschappelijke betekenis en commerciële voortgang krijgen op het podium elk een andere invulling.

Uit de portretten komt bovendien een gedeelde ondernemersopgave naar voren. Een fabriek moet een jonge leverancier vertrouwen, een werkgever moet een nieuwe communicatietool willen invoeren en een zorgorganisatie moet ruimte vinden voor structureel gebruik. Daarvoor zijn kapitaal, eerste klanten en bewijs uit de praktijk nodig.

Op 12 november krijgen de deelnemers de kans die volgende stap dichterbij te brengen. Hun opdracht is even eenvoudig te formuleren als moeilijk uit te voeren: maak duidelijk welk probleem je oplost, laat zien waarom jouw aanpak werkt en geef het publiek een reden om na de pitch door te praten.

De AI Pitch Competition wordt georganiseerd door Erasmus Enterprise, de BOM en IO+, met steun van de provincie Noord-Brabant. De finale vindt plaats op 12 november 2026 tijdens AI Summit Brainport in het Evoluon in Eindhoven.