41 miljoen euro voor ONWARD voor behandeling van ruggenmergletsel

ONWARD Medical heeft 40,6 miljoen euro opgehaald met de uitgifte van ruim 13,5 miljoen nieuwe aandelen. Dat maakte het bedrijf donderdag bekend. ONWARD ontwikkelt therapieën om beweging, functies en zelfstandigheid te herstellen bij mensen met ruggenmergletsel (SCI) en andere bewegingsbeperkingen.

De aandelen werden verkocht voor 3,00 euro per stuk. Eerder, op woensdagavond, werd al duidelijk dat EQT Life Sciences voor 25 miljoen euro aan aandelen zou kopen. Het bedrijf wil het geld gebruiken voor de verdere ontwikkeling van het ARC-IM System, een neurostimulatieapparaat dat bedoeld is om bloeddrukproblemen bij mensen met een ruggenmergletsel te behandelen. Ook wil Onward Medical de verkoop van het ARC-EX System uitbreiden in de VS, Europa en andere markten.

Volgens het bedrijf is de financiering met deze opbrengst, samen met het geld dat al in kas is, voldoende tot het eerste kwartaal van 2028.